El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, participó este miércoles en un desayuno organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre “Educación, Ciencia y Cultura”, en el que estuvieron presentes dos de sus referentes en la materia, el senador José Carlos Mahía y el profesor de Historia Gabriel Quirici. Según supo la diaria, sus nombres son considerados en el entorno del presidenciable para la conformación de su próximo gabinete, por ejemplo, para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y otros organismos rectores en la materia.

En el evento, Orsi dijo que, si llega al gobierno, no llegará con una “reforma de la reforma”, en alusión a la transformación educativa que impulsó esta administración. “Creo que cometeríamos un error en hacer una reforma que eche por tierra una reforma que hubo antes. No nos ayuda un intento refundacional. Lo que funciona y hay consenso, y está bueno, potenciémoslo. Lo que está en duda, veámoslo. No me gusta dinamitar cosas. No vengo con esa idea”, señaló.

El candidato comentó que parte de la base de que en Uruguay “existen niveles de acuerdo no explícito” y que, a partir de eso, el país “necesita” construir un “pacto educativo”, que busque, en primer lugar, universalizar la educación inicial. “A partir de ahí [vendrán] las pinceladas gruesas que nos permitan pensar una estrategia de mediano y largo plazo”, marcó. En ese sentido, dijo que el ámbito para generar el acuerdo debería estar “de pique”, al otro día de llegar al gobierno. “En los primeros meses de gestión tendríamos que estar de acuerdo ya en algunos puntos. Y si no le ponemos nombre [al acuerdo], mejor”, añadió.

Luego de esa instancia, el presidenciable subrayó en rueda de prensa que cree que se debe avanzar en educación con base en “tres o cuatro” puntos. “Ha habido muchas intenciones y muchas reformas que se reflejaron en los últimos 30 o 40 años de la historia del país en temas educativos, pero muchas veces la forma se come al contenido”, comentó Orsi. “No somos capaces de valorar los niveles de acuerdo y nos detenemos bastante más en las diferencias”, agregó.

Mahía, que es docente al igual que Orsi y Quirici, dijo que el objetivo es generar un “acuerdo nacional, político y social por la educación”, con el fin de que no quede “encapsulado” entre los partidos y sea “abierto a recibir propuestas”. El acuerdo debería tener algunas ideas centrales: focalización del esfuerzo institucional en la educación inicial; generar un acompañamiento no sólo curricular para reducir el ausentismo en Primaria y trabajar para la generación de la Universidad de la Educación. “Estamos convencidos de que tenemos coraje para transitarlo”, lanzó.

En diálogo con la diaria, Mahía señaló que ese acuerdo tiene que buscar “unir al país” en este tema y que, por lo tanto, no debería tener a priori “contenido”, sino ser trabajado desde esos ejes centrales. El senador también comentó que se debe trabajar por el presupuesto para financiar estas iniciativas.

Quirici, en tanto, dijo a este medio que otro de los objetivos es lograr una educación media de “calidad”, porque “sólo con cambios de materias no se arregla”. “Si extendemos el Plan Ceibal, con liceos de calidad, para que los chiquilines pasen tiempo de calidad, pero no encerrados… no sería difícil lograr un cambio. Este pacto tiene que ser una posibilidad muy realizable, podemos tener liceos de calidad”, aseguró.

Kechichian y un guiño a Mahía: “Un aporte” en “el gobierno nacional”

Según comentaron fuentes partidarias a la diaria, el nombre de Mahía se maneja para ser quien dirija el Ministerio de Educación y Cultura en un eventual gobierno del FA. En esa línea, las fuentes señalaron un momento que se vivió el pasado martes, cuando el sector de Mahía, Seregnistas, presentó su lista al Senado, que estará encabezada por Mario Bergara, Liliam Kechichian y Mahía.

Durante el anuncio, Kechichian tomó la palabra y saludó al actual senador: “El aporte de José Carlos, sereno, consecuente con Canelones [su departamento], ha sido extraordinario. Hoy, sin duda, es una figura de proyección nacional. Ha sido un placer este reencuentro, sos un aporte muy importante a la reflexión serena en el Frente Amplio y seguramente seas un aporte en este espacio y mucho más en el gobierno nacional”, elogió. Mahía fue consultado por estas afirmaciones pero se limitó a contestar que su “objetivo” en este momento es lograr que el FA gane las elecciones.

Quirici, que en las pasadas elecciones nacionales fue vocero educativo de la campaña del excandidato frenteamplista Daniel Martínez, dijo a la diaria que él integra los equipos de trabajo de la fórmula, pero que aún es “pronto” para hablar de posibles cargos.