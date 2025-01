Mario Bergara, senador electo y por ahora el único candidato del Frente Amplio (FA) confirmado para la Intendencia de Montevideo (IM), define los nombres que conformarán su comando de campaña de cara a las elecciones departamentales del 11 de mayo y se muestra afín a tener “candidaturas múltiples para dar la competencia política con la oposición en el departamento”.

Hasta ahora, la candidatura del expresidente del Banco Central del Uruguay tiene el apoyo de su agrupación, Seregnistas, conglomerado de agrupaciones entre las que están Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Marea Frenteamplista y el Partido Demócrata Cristiano. En rueda de prensa, este jueves el senador afirmó que su equipo está “en diálogo con todos los sectores del Frente Amplio” y sienten que tendrán “un respaldo muy importante para esta candidatura”. Sostuvo que no son “a priori partidarios de las candidaturas únicas”, ya que entienden que “el Frente se debe expresar con un abanico de posibilidades complementarias”.

Mientras que el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario del FA, definió no impulsar un candidato propio, comunistas y socialistas sondean nombres para competir en la interna por la IM. En el Partido Comunista (PC), la posibilidad de una candidatura de la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro, tomó fuerza en las últimas semanas. Según declaró al semanario Búsqueda el dirigente Alejandro Acosta, Piñeiro es “la mejor opción que hay arriba de la mesa”. Además, el mismo medio confirmó que el PC rechazó una propuesta del Espacio Socialdemócrata Amplio para impulsar la candidatura a la intendencia del exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas Pablo Ferreri, quien habría declinado un ofrecimiento para ser viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial ante la posibilidad de su postulación.

Entrevistado por Desayunos informales, Bergara fue consultado sobre la posibilidad de que el MPP dé el apoyo a su candidatura. El senador afirmó que tienen “mucho diálogo con el MPP” y es “muy optimista” en ese sentido. De todas formas, sostuvo que “los tiempos los maneja cada sector y los anuncios de apoyo los tienen que decir cada sector”.

El candidato a la intendencia definió que el economista Germán Benítez, asesor de la bancada seregnista y coordinador de Asesoría Económica de la IM, será quien lleve la coordinación de los equipos técnicos de su campaña y se encargará de la elaboración de “énfasis programáticos”, según informó El Observador.

También designó a dirigentes de los sectores que integran su agrupación para acompañar el tramo inicial de la campaña, entre ellos: Graciela Villar, presidenta de la Departamental del Frente Amplio en Montevideo, por Fuerza Renovadora; el edil Claudio Visillac, proveniente del astorismo; y el abogado Marcelo Schelotto, funcionario de la comuna, en representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según el medio citado, Bergara apunta a completar su comando con los sectores que finalmente le brinden su apoyo.

En su diálogo con la prensa, el candidato se refirió a la gestión de residuos y la movilidad como “desafíos crecientes”, que deben abordarse con planes a “diez, 15 años”, que permitirán “fijar prioridades”, afirmó. Bergara mencionó que se debe trabajar en mejorar “los mecanismos de recolección de residuos de manera inmediata”, así como procurar “mecanismos que mejoren la movilidad”, pero con el horizonte en que “estos desafíos se van a multiplicar y por lo tanto tenemos que pensar en soluciones de más largo plazo que requieren políticas, que requieren visión, que requieren recursos, que requieren planificación”, sostuvo.

Sobre sus aspiraciones, dijo en Desayunos informales que piensa en clave departamental y no ve la intendencia como un “trampolín” a la Presidencia de la República: “El foco de mi gestión va a estar en los temas departamentales. La intendencia tiene que tener un foco a 10-15 años. Si es la misma persona que estará diez años o no, lo dirá la vida. No conceptualizo a la intendencia como trampolín”, indicó.

Para Bergara, Lacalle Pou “está mal informado” al comparar la transición con la de 2020

Ante las quejas de algunas autoridades entrantes por la falta de información durante el proceso de transición, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha señalado que en comparación con la transición de 2020, cuando asumió el gobierno, “ya tienen más información que la que me dieron a mí”. Al ser consultado sobre estas declaraciones, el senador Bergara consideró que el mandatario “está mal informado”.

“Nosotros vivimos la transición de 2019, sabemos cómo fue. Fue de absoluta transparencia, con un enorme volumen de información, que no era sólo la información que uno encuentra en la web. Con actitud de procesar esa transición lo más rápido posible, y no diciendo, ‘los funcionarios están en licencia hasta el fin del mes, hay que esperar’”, sostuvo el candidato a la comuna.