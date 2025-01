Entre fines de enero y principios de febrero, el Frente Amplio aprobará en su plenario departamental el programa de gobierno para presentarse en las elecciones departamentales de mayo de este año y definirá quién o quiénes serán los candidatos en busca de ganar el gobierno capitalino por octava vez consecutiva.

El borrador del programa ya está siendo discutido por los sectores y las bases del partido y la dirección departamental espera que pueda ser ratificado a fines de enero. En paralelo con esa discusión, los sectores se mueven y conversan entre ellos para terminar de definir con qué nombres se presentarán.

El de Mario Bergara, senador electo, es el único confirmado hasta ahora desde hace ya varias semanas. Incluso el expresidente del Banco Central del Uruguay ha hablado públicamente sobre su candidatura y ha comentado que se encuentra en el momento de conversar con los sectores para juntar apoyos.

Oficialmente, Bergara tiene el apoyo del grupo político que dirige, Seregnistas, conglomerado de agrupaciones entre las que están Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Marea Frenteamplista y el Partido Demócrata Cristiano, que anunció a mediados de diciembre su apoyo al nombre de Bergara.

Una de las claves para que la candidatura del exministro de Economía y Finanzas se afiance en la propuesta frenteamplista es el respaldo que pueda conseguir en el Movimiento de Participación Popular (MPP). Fuentes del sector señalaron a la diaria que aún no tomaron postura, pero sí ya habían decidido no impulsar un nombre propio, dado que el presidente electo, Yamandú Orsi, –de ese sector– ganó las elecciones.

El apoyo del MPP a la candidatura de Bergara se conversa desde hace varios meses; cuando el exprecandidato a la Presidencia renunció a la intención de ser el candidato del FA, la posibilidad de que el sector lo apoye en mayo comenzó a ser evaluada. Esas negociaciones se llegaron a enfriar debido a la votación que tuvo Seregnistas en las elecciones de octubre: lograron 90.000 votos a nivel nacional y 31.000 en Montevideo, departamento en el que perdieron dos de los tres diputados que tenían. De todos modos, la posibilidad de que el sector del expresidente José Mujica apoye a Bergara sigue estando encima de la mesa y eso se definirá a principios de febrero.

De hecho, Bergara ya comienza a dar indicios de estar en campaña electoral. Con motivo del fin de año, divulgó un mensaje en el que habla sobre las elecciones departamentales. “Queremos trabajar codo a codo con ustedes, pensando estratégicamente cómo mejorar nuestros barrios, nuestras ciudades. El 2025 será un año para avanzar juntos, los invito a seguir dialogando, construyendo y soñando un Montevideo cada vez mejor”, señaló.

Además, el senador ya dijo públicamente que se encuentra “en contacto” con varias personas para armar su equipo de trabajo. Es el caso del actual director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, y futuro subsecretario del Ministerio de Ambiente, Leonardo Herou. “Todo el mundo tiene una muy buena percepción de cómo se ha avanzado la resolución de ese tema, tanto en la recolección como en los temas ambientales, en el departamento de Canelones. Nosotros ya estamos en contacto con la gente que trabajó en la Intendencia de Canelones en estos temas, con Leo Herou. Vamos a trabajar un poco aprendiendo de experiencias que han funcionado”, dijo el dirigente en Lado B de TV Ciudad.

Comunistas y socialistas impulsan otros nombres

A pesar de que el nombre de Bergara ya está en carrera, hay otros pretendientes por el sillón departamental. Algunos sectores no ven del todo bien la propuesta del líder de Seregnistas y están en conversaciones para impulsar a otras personas; tal es el caso del Partido Comunista del Uruguay (PCU), que viene desde hace semanas conversando con otras agrupaciones frenteamplistas para impulsar la candidatura de la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro.

De hecho, Piñeiro señaló a la diaria que le dio el aval al PCU para que maneje su nombre y en el partido la ven como una “alternativa” a la propuesta de Bergara. “La candidatura de Bergara es legítima, pero buscamos otra iniciativa”, dijo a este medio el dirigente comunista de Montevideo, Alejandro Acosta.

La decisión del PCU está vinculada directamente, dijo Acosta, con la necesidad de pensar un proyecto político a “diez años” que sea “consistente” con la “visión del país” que tiene el partido. “Lo que vemos es que se necesita que el proyecto de diez años tenga un componente importante con nuestra visión [...]. Es una forma de llevar a cabo de una manera consistente con nuestra visión del país”, señaló.

Si bien Bergara ha declarado que su intención es mantener un proyecto a largo plazo, el PCU entiende de todos modos que no es la mejor opción. “El proyecto Montevideo necesita a alguien que lo encare mirando a la ciudad como un objetivo en sí mismo y no como un paso intermedio”, comentó el dirigente.

Piñeiro es “mujer” y “joven” y, durante su participación como coordinadora de las bases frenteamplistas y vicepresidenta del FA, “demostró que puede encabezar el proyecto” para Montevideo, aseguró Acosta.

La idea del PCU es que Piñeiro recoja la mayor cantidad posible de apoyos dentro del FA. En ese sentido, vienen conversando con las agrupaciones hace varias semanas, persiguiendo su histórica posición de lograr una candidatura única. De todos modos, si no se logra ese objetivo la candidatura de Piñeiro seguirá en pie.

Con uno de los sectores con los que han mantenido conversaciones es con el Partido Socialista (PS). En el PS “no se descarta” la posibilidad de apoyar a Piñeiro, pero la mira está puesta en proponer un nombre propio. En esa dirección, surge la propuesta del actual intendente interino de Montevideo, Mauricio Zunino, aunque el partido maneja otros nombres.

Los socialistas “no tenemos la certeza” de que, tanto Piñeiro como Bergara, se mantengan en el sillón departamental durante diez años, comentó a la diaria Antonella Torelli, dirigente socialista de la capital. “La gestión tiene que ser una gestión propiamente profunda y no ser un trampolín. No tenemos la certeza de que estos nombres que están arriba de la mesa” puedan. El PS definirá qué posición tomar luego del 13 de enero.

Otro de los nombres que estuvo arriba de la mesa es el de la actual directora de Cultura de la IM, María Inés Obaldía. Si bien ella ha manifestado que la carrera por la candidatura “ya comenzó” y ella no estaba compitiendo, es impulsada por algunos militantes independientes de La Amplia, el sector de la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, y por la propia líder del sector. Horas después de que Obaldía deslizara su intención de no ser candidata, Cosse reinterpretó esas declaraciones y dijo: “No fue un rechazo, sino un ‘no ambiciono’ ni me autopropongo”.

Fuentes del sector señalaron a este medio que La Amplia evalúa impulsar la candidatura de Obaldía como una “opción”, pero aún no hay definiciones. Estas se tomarán esta semana, cuando se reúnan en plenario.