Con un Mario Bergara en carrera hacia el sillón municipal, luego de anunciado este miércoles el apoyo oficial a su candidatura por parte de los sectores que integran Seregnistas, la interna frenteamplista se mueve. Bajo la premisa de varios grupos –con la excepción del Partido Comunista– de que deben consolidarse candidaturas múltiples en Montevideo, un conjunto de militantes organizados en apoyo a Carolina Cosse, nucleados en un grupo de Facebook, busca promover la candidatura de la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), María Inés Obaldía.

Fuentes del grupo Independientes con Carolina confirmaron a la diaria que, así como en su momento se le propuso al entorno de Cosse la idea de conformar una lista propia, [La Amplia], ahora le comunicaron que quieren que Obaldía –una de las dirigentes de confianza de la vicepresidenta electa– sea la elegida para pelear por la jefatura del gobierno capitalino.

“A nosotros nos parece que reúne las condiciones, estuvo más de diez años dentro de todos los hogares por medio de la televisión, es una persona muy capaz”, enfatizó un militante del grupo en diálogo con la diaria. Según explicó, teniendo en cuenta el perfil de Bergara, la diputada electa puede ayudar a “abrir el espectro” de llegada del partido, incorporando a un electorado más amplio.

Asimismo, el conjunto de militantes valora el “conocimiento” de Obaldía sobre la intendencia a partir de su rol como directora de Cultura. “Si sacás a una persona de adentro te evitás que alguien tenga que ir a aprender cómo se hace”, resaltó un integrante del grupo en referencia a Obaldía.

Fuentes del entorno de Cosse dijeron a la diaria que, más allá de este grupo de militantes, “efectivamente” algunos “sectores” han puesto el nombre de la diputada electa sobre la mesa. En función de eso, se mantienen “reuniones” para tratar el tema. En ese sentido, todavía “no hay nada resuelto”, pero La Amplia estudia con detenimiento la situación, puntualizaron.

¿Y Obaldía?

Semanas atrás, luego de que trascendiera que su nombre era bien valorado por la ciudadanía –según sondeos de opinión–, Obaldía fue consultada por la prensa sobre si tenía intención de lanzar su candidatura. “Esa es una carrera que ya empezó y yo no he participado. Así que me parece que no hay que subirse a esa carrera per se”, respondió.

“He hecho un proceso de cinco años de trabajo y de entrega cotidiana. Veo que sí hay personas que se están proponiendo. Y grupos que las apoyan. Así que estoy preparándome para ir al Palacio Legislativo”, agregó. Ante la insistencia de los periodistas, fue más tajante: “No me gustaría ser candidata y no me propongo como candidata”.

En ese momento, además de Bergara, aparecían con aspiraciones a competir Christian Di Candia –quien fue designado subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial– y Pablo Ferreri. En este escenario, y tiempo después de las declaraciones de Obaldía, Cosse interpretó sus dichos y explicó que “no fue un rechazo, sino un ‘no ambiciono’”.

Los militantes que promueven la candidatura de Obaldía también entendieron que “hay una confusión” con relación a la interpretación de sus dichos sobre una eventual candidatura. “Dijo que ella no se iba a autoproponer, por eso el mensaje que enviamos a la gente que la rodea es que la tienen que proponer un par de sectores”, explicó uno de los impulsores de la iniciativa.