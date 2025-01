En la sede de la departamental socialista el precandidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Juan Ceretta, participó este miércoles de un encuentro abierto. Ceretta habló de los diferentes desafíos que enfrentó en su rol profesional, haciendo énfasis en su sintonía con la sociedad organizada, y profundizó en su visión de Montevideo y en el perfil que tendría una eventual gestión a su cargo.

Ceretta dijo a la diaria que no se “hubiera metido en esto” si no fuera “para hacer política desde abajo, para construir soluciones con la gente y para la gente”. Contrariamente, apuntó que no trabajará con “recetas mágicas creadas o diseñadas por los que están sentados en los lugares donde se puede ejercer algún poder”. En esa línea, valoró la importancia del “trabajo en territorio” y apuntó que “hay mucho para aportar de las organizaciones sociales” y desde “los vecinos” para pensar soluciones para la ciudad.

Por otra parte, Antonella Torrelli, secretaria de la Departamental socialista, dijo a este medio que “sería deseable llegar con tres candidatos acordados” al plenario departamental del próximo 10 de febrero. “Venimos en ese camino de diálogo con diferentes sectores en estos días, en los próximos tenemos una cantidad de reuniones agendadas y ojalá que así sea que lleguemos a un acuerdo”, expresó.

De igual manera, indicó que si no se lograran definiciones antes del plenario, confía en que la fuerza política “tiene la capacidad” de tomar una definición que permita salir de la instancia de “forma unitaria” para luego “volver a ganar Montevideo”. En ese marco, agregó que desde el Partido Socialista mantiene su confianza con relación a que la fuerza política “va a tener la capacidad” de optar por Ceretta, alguien que “viene de la izquierda social” y que aparte de representar “una cantidad de frenteamplistas” también es capaz de “exceder los límites” de la propia fuerza política.

“En esta coyuntura, cuando venimos de 35 años de gestión, necesitamos un relanzamiento del proyecto de izquierda y confiamos en que el FA va a aportar un nombre como el de Juan [Ceretta] porque nutre y amplía la diversidad que como fuerza política tenemos”, concluyó Torelli.