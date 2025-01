Este viernes Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato en Venezuela hasta 2031 sin haber presentado pruebas de su victoria electora. La asunción fue seguida con atención por distintos dirigentes políticos uruguayos que realizaron consideraciones al respecto. Con una postura unánime de contrariedad por parte de los distintos actores pertenecientes a la coalición de gobierno, la diaria confirmó con Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional (PN), que el martes a las 12.00 se citará a Comisión Permanente para analizar la situación del país caribeño y emitir una declaración conjunta.

Más allá de eso, y ante una eventual discusión en el espacio parlamentario, fuentes del Frente Amplio manifestaron a la diaria que, por el momento, no hay posición orgánica más allá de la que fue extendida a través de un comunicado horas después de la elección del 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Maduro. En aquel mensaje la coalición de izquierda expresó que estaba a la espera de la publicación de las actas electorales de Venezuela y los informes de los observadores internacionales.

Por su parte, Bianchi señaló que entre los partidos de la coalición republicana desconocen la postura del Frente Amplio, y según aseguró, “hay pruebas” del “vínculo” de la fuerza política con el país caribeño. En ese sentido, afirmó que en ese país “se ha consumado un gobierno de facto” y que ahora “se está a favor de la dictadura o de la democracia”.

En la misma línea, la instancia protocolar que fue transmitida en vivo por distintos medios representó, por ejemplo, para el excandidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN) Alvaro Delgado la “consolidación del golpe de Estado del régimen de Maduro”. El nacionalista, por medio de su cuenta de X, reiteró su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su apoyo por una Venezuela “libre y democrática”. Citando lo expresado por Edmundo González Urrutia, puntualizó que “en la lucha por la libertad no queda espacio para la neutralidad”.

Asimismo, el senador nacionalista Javier García expresó en su cuenta de X que “el silencio es cómplice” y que la posición se esgrime entre “Venezuela democrática y libre con Edmundo González Urrutia” y “la dictadura, la corrupción, el narco y el crimen de Maduro”. El líder de Alianza País también condenó los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien manifestó al programa radial Así nos va de Radio Carve que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, era un “arrastrado” por recibir a González Urrutia y además subrayó que el FA le dio una “paliza” a su gobierno en las elecciones.

“El problema no es a quién insulta este criminal, que nos da orgullo, el tema es a quién halaga de Uruguay”, puntualizó el exministro de Defensa en su cuenta de X, junto a una nota periodística con las declaraciones de Saab. A su vez, García agregó que “el silencio atronador del Frente Amplio tiene obvios motivos, y es cómplice”. También en su cuenta de X, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domench remarcó que “los insultos del ilegítimo gobierno de Maduro a nuestro presidente son insultos a nuestro país y no deben ser ignorados ni respondidos con tibieza”.

Partido Colorado emitió un comunicado en el que exigen “la inmediata restauración del sistema democrático de gobierno”

Por su parte, desde el Partido Colorado (PC) el diputado Felipe Schipani indicó: “Duele ver que para el futuro partido de gobierno y los próximos gobernantes del Uruguay hoy no ha pasado nada en Venezuela”. Su manifestación estuvo antecedida por una declaración realizada por el propio Comité Ejecutivo Nacional de su partido que, unos minutos antes de la asunción de Maduro, expresó que “la ruptura institucional generada en Venezuela” por “el gobierno de facto presidido por el dictador Nicolás Maduro” ha roto “con todas las garantías democráticas”. “Él mismo se encuentra padeciendo todo tipo de violaciones a sus derechos humanos básicos, encontrándose hoy, muchos de ellos presos sin el debido proceso, desaparecidos o muertos”, expresa.

El partido señala que “la situación se ha agravado más” a causa de “la detención ilegítima de la señora Corina Machado y su liberación negando la existencia del hecho” y por “el secuestro del yerno del señor Edmundo González, cuyo paradero se desconoce”. Esto, según el comunicado, “constituye una muestra indiscutible del avasallamiento del Estado de derecho, desconociéndose asimismo los reclamos internacionales en cuanto al cumplimiento de los deberes democráticos”.

A su vez, remarcan que “el agravamiento de la ruptura institucional” que “ha desconocido a las autoridades legítimamente electas por el pueblo venezolano” los lleva a expresar su “más profundo repudio y a no reconocer al gobierno de facto impuesto por el régimen”. Exigen “la inmediata restauración del sistema democrático de gobierno, liberándose a todos los presos políticos y se informe sobre el paradero de los desaparecidos”.

Gerardo Sotelo pidió que Orsi se pronuncie sobre la situación en Venezuela

Este viernes a la tarde, en el marco de una manifestación de ciudadanos venezolanos en la plaza Independencia por la controvertida asunción de Maduro, el diputado electo del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dio un discurso en el que celebró las declaraciones del senador Mario Bergara cuando dijo que no se debería avalar la asunción y que “aspiraría” a que no se invite a Maduro a la asunción del presidente electo, Yamandú Orsi, el 1º de marzo.

“Quiero exhortar al presidente electo, Yamandú Orsi, que sé que no está distraído, a que se pronuncie condenando la dictadura de Nicolás Maduro; se lo exijo como ciudadano uruguayo”, expresó el exdirector de Medios Públicos. “El pueblo uruguayo necesita saber si el próximo gobierno va a estar a la altura de las circunstancias”, apuntó. “¿Qué es lo que diferencia a [Gabriel] Boric [presidente de Chile] de otros gobiernos de izquierda en América Latina?”, cuestionó, y respondió: “No es la ideología lo que diferencia a Boric de otros gobiernos de América Latina, y pienso en el gobierno de Colombia y pienso en el gobierno de Brasil concretamente, es que no le debe favores, es que no hizo negocios con ellos, es que no fue financiado por el Foro de San Pablo, no fue financiado por Venezuela”.

Reiteró que los uruguayos “merecemos saber” si el próximo gobierno “condena esta dictadura sangrienta que tiene, como tuvo la dictadura uruguaya, desaparecidos, torturados, medios de prensa encarcelados, y un defensor de la libertad de expresión está desaparecido”.

“Esta lucha es de ustedes porque son venezolanos”, dijo dirigiéndose a las personas congregadas en la plaza, y continuó: “Esta lucha es de ustedes porque están viviendo en Uruguay que es, y estoy seguro que va a seguir siendo, la referencia de la democracia en toda América Latina, pero esta lucha es también por el pueblo uruguayo”. “No sea cosa que una vez más nos agarren distraídos los que quieren construir una tiranía”, expresó, y concluyó: “Gloria al bravo pueblo venezolano”.