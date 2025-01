La danza de nombres para candidato a intendente de Montevideo por el Partido Colorado (PC) se hizo tan larga -ya van siete personas- que el asunto se empezó a entreverar y ahora se insistirá formalmente con un nombre que ya se había descartado, agrandando la fractura interna entre Unir para Crecer (el sublema liderado por el secretario general colorado, Andrés Ojeda) y Vamos Uruguay (VU), que encabeza el senador electo Pedro Bordaberry.

En la noche de este martes, luego de dos horas de reunión en la sede de la calle Andrés Martínez Trueba, el Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo del PC resolvió pedirle formalmente a Bordaberry que sea candidato a intendente de la capital por el partido. La moción salió con diez votos a favor, tres en contra (de VU) y dos abstenciones.

Diego Riveiro, de Unir para Crecer e integrante del CED, luego de terminada la reunión dijo a la diaria que analizaron las opciones y definieron “encomendar” a la secretaria general de Montevideo (la diputada Maria Eugenia Roselló) “proponerle la candidatura a la intendencia al senador Bordaberry”. Agregó que no está planteado que sea una reunión presencial sino una comunicación, que se hará entre miércoles y jueves, porque “los tiempos apremian”. Está pactado que la convención de Montevideo de la Coalición Republicana para proclamar a los candidatos se reúna el jueves 6 de febrero.

Riveiro señaló que en la reunión del CED él planteó que Bordaberry “sería el candidato ideal para el partido ahora”, y además puede presentarse, “cosa que no es menor”, porque no participó en la interna colorada. “Ya fue candidato en Montevideo, conoce la realidad departamental. Así que, viendo el panorama que tenemos, la realidad es que es él o no tenemos otra opción en este momento. No solamente sería el mejor candidato posible, sino que además se junta con que no tenemos otro nombre, como es de público conocimiento”, insistió.

Agregó que hasta el momento Bordaberry “dijo que no a una propuesta que no se le hizo”, y “en realidad él ni siquiera dijo que no, hubo trascendidos de que supuestamente le dijo que no a otra gente”. “Nosotros seguimos el camino formal de presentarle la propuesta”, acotó. Por último, sostuvo que el “plan B”, por si dice que no, lo charlarán en una nueva reunión del CED que está planteada para el lunes.

Por su parte, Roselló dijo a la diaria que en realidad “no van a insistir” porque hasta ahora no le habían presentado la propuesta directamente a Bordaberry. Entienden que debe ser una propuesta “que tiene que venir del CED, de la cual no hemos tenido una respuesta directa de él”. “Nosotros consideramos importante transitar este camino formal, para que él nos diga, en caso de que sea no, por qué no”, aclaró.

Consultada sobre por qué no se lo propusieron formalmente mucho antes, dado que entienden que es el mejor candidato, la diputada contestó: “Porque él en su momento había dicho que no, y en los últimos días había trascendido un ruido de que podía aceptar, y consideramos que es importante poder trasladarle esta propuesta, porque para nosotros sería el mejor candidato”, insistió. Consultada por el “plan B”, dijo que están “manejando algunos nombres” que no pueden difundir y que no es ninguno de los que se habló anteriormente.

Más tarde, Riveiro escribió en su cuenta de X una frase bíblica que era una clara referencia a cuando Bordaberry en una columna en el diario El País dijo que la actividad política se trata de “servir a los demás y no ser servido”. Riveiro escribió: “El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”.

Hasta el momento, los nombres que se manejaron en el PC -algunos con mucha fuerza y otros en forma muy débil- para Montevideo fueron -en orden descendiente de fuerza-: Jorge Barrera, Washington Abdala, Nicolás Albertoni, Gustavo Osta, Pablo Ferrari, Virginia Cáceres y Pedro Bordaberry.

Antes de que se hiciera la reunión del CED, un dirigente de VU subrayó a la diaria que ya en 2024 Bordaberry había descartado ser candidato a Montevideo. Además, señaló que le resultaba “bastante increíble y curioso” que en diciembre desde el sector de Ojeda criticaran a Bordaberry por haberse reunido con Orsi, haciendo “una tormenta en un vaso de agua”, y un mes después le ofrezcan la candidatura a la Intendencia de Montevideo. La fuente destacó que Bordaberry “está totalmente abocado a su función como legislador, que va a asumir el 15 de febrero, y está armando los equipos para trabajar fuertemente en el Parlamento”.

De noche, conocida la resolución del CED, el dirigente de VA sostuvo a la diaria que es “un despropósito total intimar a alguien para que sea candidato”, cuando Bordaberry ya ha “manifestado que no lo será”. “Es algo que no tiene antecedentes. Pretenden hacer partícipe a Pedro de su propio fracaso al demostrar una enorme incapacidad para lograr una candidatura. Los dirigentes de Unir para Crecer perdieron el norte y ponen al partido ante una situación complicada”.