En la interna del Partido Colorado (PC) sigue habiendo chisporroteos entre el sector liderado por el senador electo Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay (VU), y Unir para Crecer, del excandidato Andrés Ojeda y del exprecandidato Robert Silva. A las idas y vueltas por los tiempos para elegir el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC, se le suman las diferencias por la visita que un grupo de dirigentes de VU, encabezado por Bordaberry, hizo este jueves al presidente electo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA), en su sede de transición, para hablar de temas parlamentarios.

Silva señaló a la diaria que cree que “en el PC ha llegado de una vez por todas la hora de trabajar en clave de partido”, porque “al partido le ha ido muy mal con estas lógicas de trabajar en clave de sector”, y que precisamente por eso están “insistiendo mucho” en el CEN para convocar a la votación de la nueva integración “y que quede representado realmente en la interna del partido el resultado de la elección”.

En ese sentido, apuntó que “cada uno hace lo que le parece”, pero que la delegación que visitó a Orsi no era del PC sino “de un sector, que habrá resuelto pedir una audiencia y se la dieron”, e incluso subrayó que es la primera reunión que acontece de alguien de la oposición con el presidente electo. “Me hubiese gustado que fuera el partido en su conjunto, y no por instancia personal o propia de algunos integrantes del partido. Porque, en definitiva, no representan al partido, esa es la realidad”, señaló.

Silva aseguró que se debe avanzar, “máxime cuando sos oposición, en clave de partido, más coordinadamente, no cortarse solo”, insistió.

A su vez, otro dirigente del sublema Unir para Crecer señaló a la diaria que la reunión del grupo de Bordaberry con Orsi le pareció “una jugada rara, desmarcándose del partido”, ya que el PC “no recibió ninguna invitación para conversar” con el presidente electo. Agregó que le resulta “llamativo” porque Bordaberry sostuvo que hay temas que se deben conversar dentro del partido, como la eventualidad de avanzar en la institucionalidad de la coalición, mientras este jueves se enteraron “por la prensa” que se reunió con Orsi.

“No es la forma. Las negociaciones con el gobierno hay que canalizarlas a través del partido, porque, en definitiva, le está haciendo el juego al FA, que, justamente, lo que quiere es negociar diputado a diputado, sector con sector, pero las negociaciones tienen que ser con los partidos y también con la coalición, orgánicamente”, finalizó el dirigente.

Rodríguez: “¿Desde cuándo para hablar con alguien en política hay que pedir permiso?”

Por su parte, el diputado de VU Conrado Rodríguez dijo a la diaria que son una bancada que en la cámara baja es “de las más grandes que hay en el Parlamento” y “obviamente” se tienen que relacionar con las diferentes fuerzas políticas y “con las nuevas autoridades del gobierno”. “Me parece que está dentro de lo que habitualmente sucede, tener relación entre fuerzas políticas que luego van a tener intercambios y una relación en el Parlamento. Es totalmente lógico y legítimo”, señaló.

“¿Desde cuándo para hablar con alguien en política hay que pedir permiso?”, preguntó Rodríguez, y subrayó que sería distinto si quienes fueron a la reunión “hablaban en nombre de PC, cosa que no hicieron”, porque hablaron “en nombre de VU”. “Nosotros representamos a un sector político y a una cantidad importante de gente que votó por la lista 10”, dijo.

Además, Rodríguez señaló que no ve que haya una contradicción entre esta reunión y decir que hay temas, como trabajar en coalición, que se deben analizar dentro del PC, ya que “son dos cuestiones distintas y dos ámbitos distintos”. Sostuvo que una cosa es “discutir cuál es la institucionalidad que debe tener la coalición y otra distinta es presentarte como bancada parlamentaria ante el presidente electo para intercambiar sobre temas de gobierno”.

Por último, el diputado Walter Cervini, de VU, que participó de la reunión con Orsi, señaló a la diaria que la idea de la visita fue intercambiar sobre lo que será el trabajo parlamentario y también presentar la bancada de VU, que tendrá dos senadores y 13 diputados. Agregó que en la reunión se tocó el tema de la seguridad y a Orsi le harán llegar las propuestas sobre narcotráfico y lavado de activos sobre las que insistió durante la campaña Bordaberry. “Quedamos en ese contacto para lo que va a ser el trabajo desde el Legislativo, en donde pretendemos aportar”, finalizó.