Este viernes el ministro designado de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, presentó a las autoridades que lo acompañarán a él y al futuro subsecretario, Matías Carámbula, en la próxima gestión de la cartera, así como a las autoridades de los institutos y unidades que están bajo la órbita del MGAP. En la presentación también se encontraban los próximos secretario y prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz.

Desde el edificio donde se lleva a cabo la transición, Plaza Alemania, Fratti sostuvo a la prensa que el principal criterio para la elección de los nombres del nuevo equipo del MGAP fue la idoneidad técnica, así como “el contacto con el lugar” en el que van a desempeñar su tarea. Además se buscó que “casi la mitad” de los designados fueran funcionarios del ministerio o de los institutos, ya que “creemos en la memoria institucional” y en alimentar las posibilidades de “aquellos funcionarios que están en una determinada unidad del Estado y sueñan con la chance de un día poder llegar a ser directores”, afirmó Fratti.

En cuanto a la paridad de género, Fratti comentó que tuvieron “dificultad” porque “en realidad era más la cantidad de mujeres que teníamos, pero bueno, algunas no aceptaron, como también hubo algunos hombres que no aceptaron, entonces ahí nos quedó un poco desparejo”, y agregó que “hay que entender que este es un sector que no se caracteriza por tener paridad”.

Sobre el equilibrio entre los distintos sectores del Frente Amplio (FA), Fratti afirmó que “no fue el primer punto” y mencionó que sí se buscó una renovación de los nombres. “A partir de la reunión y de esta presentación en público, empieza la transición mano a mano”, afirmó, y valoró que buena parte de los nuevos jerarcas sean funcionarios de la cartera, ya que “facilita bastante” la transición.

Los temas centrales a trabajar definidos por la nueva administración son “una extensión rural a full, con más de 1.000 productores”, y dejar “de conversar tanto de riego y empezar por lo menos con el manejo del agua e ir caminando en ese sentido”, afirmó Fratti. “Una política de riego como está pensada, en realidad, si alguien cree que alguien la va a construir en un período de gobierno es humo. Esto hay que hacerlo en clave política y que trascienda, porque los grados de inversión que se necesitan para desarrollar una política de riego en serio trascienden un período de gobierno”, sostuvo. En ese sentido, consideró que se pueden “ir haciendo cosas que no hemos hecho y estamos en condiciones de hacerlas” en cuanto al agua para la producción y el consumo humano.

Sobre la situación presupuestal, Fratti sostuvo: “No agarramos una situación financiera desahogada. Por el contrario, este año que viene seguramente vamos a estar en algún punto más de deuda”. Mencionó que “los recursos para las crisis climáticas están comprometidos para este año y para el año que viene”, por lo que “si tenemos una crisis climática, estamos en problemas”.

El futuro ministro afirmó que el ministerio “está debilitado” en cuanto a recursos humanos, ya que un gran porcentaje de los funcionarios se han jubilado. “Hay áreas que están muy debilitadas, y algunas muy serias, como la de informática”, aseguró, y mencionó como ejemplo el área de Sanidad Animal, en la que sólo hay un informático.

Consultado sobre el perfil que tendrá el Instituto Nacional de Colonización (INC) y si tendrá una modificación de sus políticas, Fratti dijo que “aspira a que existan algunos cambios” ante el relevo de autoridades. “Estas instituciones, si hacen lo mismo que están haciendo, nos paramos. Yo creo que siempre tenemos que dar un pasito más”, afirmó el ministro, y recordó el compromiso del presidente electo, Yamandú Orsi, de entregar “25.000 hectáreas para la lechería, sobre todo para mujeres y gente joven”.

Sobre el presupuesto del INC, Fratti aseveró: “A Colonización lo desnudaron, toda la plata que tenía la sacaron”. Agregó el “agravante” de que “el dinero grueso” que recibía el instituto era de las transacciones agropecuarias, ya que “lo lógico es que aquellos dineros que salen del sector agropecuario vuelvan para invertir en el sector agropecuario”.

Preguntado sobre la deuda del Ejecutivo con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) por 600 millones dólares, tras 12 meses de no enviarle los aportes que por ley el INIA debe recibir, Fratti dijo que no lo han conversado, pero considera que se debe “apostar a la innovación y a la investigación”, por lo que “no le podemos retrasar los recursos que están comprometidos por ley”.

El ministro designado calificó al sector pesquero como “el gran olvidado” del MGAP, y explicó que uno de los problemas es “la falta de renovación y modernidad”. “Nuestra intención es darle una importancia que no le hemos dado”, afirmó, y sostuvo que es una tarea “transversal” a distintos ministerios. “Si nosotros queremos redimensionar la pesca, no se puede pedir que el esfuerzo sea únicamente del MGAP”, dijo.

Durante la presentación del equipo del MGAP. Foto: Gianni Schiaffarino

Las nuevas autoridades del MGAP

La Dirección General de Secretaría estará a cargo de la doctora en Derecho y Ciencias Sociales Cecilia Riera, quien se desempeña desde 2005 como asesora en materia presupuestal, legal y de recursos humanos en distintas unidades ejecutoras del MGAP.

La licenciada en Gestión Ambiental por el CURE-Udelar, Yamila Olivera, será la nueva directora nacional de Recursos Acuáticos. Olivera también es técnica en Náutica y Pesca formada en la Escuela Técnica Superior Marítima, marinera y docente en Ciencias Biológicas, Oceanografía y Biología Pesquera. Hasta 2023 se desempeñó como responsable ambiental y de calidad en la Terminal Cuenca del Plata.

Al frente de la Dirección General de Recursos Naturales estará el ingeniero agrónomo Gustavo Garibotto, quien también es docente e investigador, y trabajó para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El ingeniero agrónomo Agustín Guidice será el próximo director general de Servicios Agrícolas. La nueva administración indicó que Guidice se ha desempeñado como consultor y asesor de empresas agropecuarias.

La Dirección de Servicios Ganaderos estará a cargo del médico veterinario Marcelo Rodríguez. Actualmente es el encargado de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Dirección General de los Servicios Ganaderos del ministerio.

La ingeniera agrónoma y magíster en Ciencias Agrarias Laura González será directora general de la Granja, área en la que se desempeñó como directora técnica entre 2010 y 2015. González integra desde 2021 el Grupo Disciplinario de Extensión Rural del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Udelar, y también formó parte del equipo técnico de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones entre 2015 y 2021. La dirección técnica de la Dirección Nacional de la Granja estará a cargo del ingeniero agrónomo Ramiro Vacca.

El director general de Desarrollo Rural será el ingeniero agrónomo Gabriel Isola, quien posee un máster en Administración Pública y un diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y la Universidad George Washington. La dirección técnica de la Dirección General de Desarrollo Rural la liderará el ingeniero agrónomo Fernando Sganga.

Por su parte, la Dirección General Forestal estará a cargo del ingeniero agrónomo Gastón Martínez Alfaro, quien se desempeña desde 2018 como técnico en el Departamento de Manejo Forestal Sostenible del MGAP.

El doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria Fernando Gutiérrez será el próximo director general de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria. Actualmente es el encargado de la Sección Microbiología del Departamento de Microbiología y Residuos Químicos de la División Industria Animal.

El Departamento de Descentralización y Servicios a la Ciudadanía estará a cargo del doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria Gustavo Moratorio, quien se desempeña desde 2017 como director departamental del MGAP en Canelones. También fue asesor técnico en Promoción y Gestión territorial de la Dirección General de Desarrollo Rural.

La economista Verónica Durán Fernández continuará en su cargo como directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa). Durán tiene 25 años de experiencia en el análisis de las cadenas agroindustriales y en el diseño y evaluación de políticas agropecuarias, como técnica de Opypa, destaca el comunicado.

Nelson Yamil Chabén Labadie estará al frente de la Unidad de Asuntos Internacionales. Chabén Labadie es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y doctor en Diplomacia. Se desempeñó como embajador de Uruguay en Seúl y en Abu Dhabi, y fue el primer embajador concurrente en Ramallah, Palestina, cuando se abrió la embajada uruguaya en ese país.

Por último, la licenciada Paula Scavarelli será la responsable de Comunicación de la cartera.

Alfredo Fratti, en rueda de prensa. Foto: Gianni Schiaffarino

Autoridades de institutos y unidades del MGAP

El Instituto Nacional de Vitinicultura (Inavi) será presidido por Diego Spinoglio, productor vitivinícola de cuarta generación en Uruguay, con experiencia en la gestión vitivinícola y el desarrollo de proyectos sostenibles. El vicepresidente de Inavi será Nicolas Monforte, quien es técnico en Enología.

El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase) será el ingeniero agrónomo Guillermo Galván. Es doctorado en mejoramiento genético vegetal en la Universidad Wageningen, Países Bajos, y profesor grado 5 en la Facultad de Agronomía en el área de producción de hortalizas y mejoramiento genético vegetal.

Por su parte, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) estará a cargo del contador Gastón Scayola, quien se ha desempeñado como gerente en empresas privadas vinculadas a la industria frigorífica. También fue presidente y gerente de Alcoholes del Uruguay entre 2019 y 2020. El ingeniero agrónomo y productor agropecuario Leonardo Bove será el vicepresidente del INAC, y el gerente será el ingeniero alimentario Carlos Méndez.

El representante del Poder Ejecutivo en Colonización será Eduardo Viera, productor lechero y expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche entre 2005 y 2021.

El ingeniero agrónomo Miguel Sierra será el próximo presidente del INIA, en tanto la vicepresidenta será la médica veterinaria Carolina Viñoles.

El Instituto Plan Agropecuario (IPA) estará presidido por Santiago Scarlato, quien es ingeniero agrónomo con orientación agrícola–ganadera, formado en la Facultad de Agronomía de la Udelar. El vicepresidente del IPA será el doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria José Olascoaga.

El expresidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo de Izaguirre, presidirá el Consejo Ejecutivo Provisorio del mismo instituto.

Para el rol de presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, designado por la Intendencia de Montevideo, la cartera de Ganadería propone a Fernando López. Es productor frutícola familiar en Cuchilla de Sierra, Canelones, fue presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural y también se desempeñó como delegado de la comisión en la Junta Nacional de la Granja. Asimismo, fue secretario de Finanzas de la Confederación de Productores Familiares del Mercosur y vicepresidente del Comité Directivo del Foro de las Américas para la Investigación Agrícola en representación de los agricultores.