El ministro designado de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció este lunes que la maestra Elbia Pereira y la profesora Carolina Pallas integrarán el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ambas docentes se sumarán al ya designado presidente del Consejo, Pablo Caggiani. “Son dos nombres que tienen experiencia en gestión y conocimiento de la educación pública desde distintos ámbitos”, remarcó el futuro ministro.

“Queremos un Codicen que no tenga una visión refundadora, quiere decir que no lleguemos con la idea de que con nosotros empieza la historia de la educación y que todo lo anterior es mala palabra”, indicó Mahía. Explicó que se buscará llevar adelante una gestión que “renueve” y que tenga “mucho compromiso con la territorialidad”.

“ANEP es el ente autónomo más grande de Uruguay y el que tiene la principal responsabilidad; estás hablando de educación, de niños, niñas y adolescentes”, indicó el senador de Asamblea Uruguay.

En adelante, Mahía explicó que las direcciones de Primaria, Secundaria y UTU se van a ir “definiendo” a través del trabajo de estas autoridades designadas. Recordó que ANEP “es muy grande”, dado que se debe tener en cuenta la designación no sólo en los mencionados organismos, sino también en Formación Docente, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en la UTEC, entre otras responsabilidades.

Mahía también comentó que la designación de docentes para estas áreas es algo que se prefiere, pero no es algo exclusivamente necesario. “No me parece una cuestión de exclusividad, pero me parece que desde una concepción nuestra, del Frente Amplio, es un tema de identidad”, subrayó el jerarca designado.