El gobierno electo retomó este martes las reuniones de trabajo luego de unos días de descanso de fin de año. El tono de este momento de la transición lo marcan las posiciones encontradas entre el Poder Ejecutivo saliente y el entrante por la calidad y la cantidad de información entregada, mientras que se continúan confirmando autoridades: el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la continuidad del dirigente del Partido Colorado (PC), Diego Sanjurjo, como asesor en el Ministerio del Interior.

Pasado el mediodía, Sanjurjo ingresó a la sede de la transición en el edificio Plaza Alemania, en el barrio Palermo de Montevideo, para reunirse con el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, ante la posibilidad de integrar los equipos de la cartera. A las 16.00 el doctor en ciencias políticas bajó junto a Negro al hall del edificio y brindó una rueda de prensa.

Allí confirmó que continuará en su puesto de coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventiva del ministerio, a propuesta de Negro, y confesó que apenas se lo propusieron habló con el actual ministro, Nicolás Martinelli, y sus compañeros de partido y del sector que integra, Unir para Crecer, que lidera Andrés Ojeda, actual secretario general del PC. Todos le dieron “carta libre” para continuar en ese cargo.

Contó, además, que Negro lo convocó días después de que fuera designado para hacer “tareas similares” a las que realiza hoy en día; su rol en el ministerio se enfoca en la evaluación de las políticas públicas en seguridad.

En esta línea, dijo haberle manifestado a Negro su intención de que algunas políticas “que se vienen llevando a cabo” continúen, y que le mencionó otras que encuentra “interesante que el ministerio implemente” y ya “están a estudio”. Según supo la diaria, uno de los temas que fue abordado en la reunión fue el de “cómo bajar” a políticas la investigación realizada por la socióloga Ana Vigna, plasmada en Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, que hace un diagnóstico de la situación del sistema carcelario.

El politólogo destacó la experiencia del exfiscal en los temas vinculados a la seguridad pública, y comentó que ambos tienen una “visión compartida de lo que es la seguridad pública” y de “hacia dónde tienen que ir las políticas” en el país. Eso lo llevó a sentirse “cómodo” con la decisión de continuar en el puesto. “Si no fuera así, seguramente no me interesaría participar”, afirmó.

Siete mujeres y tres hombres en el gabinete del Mides

En la jornada también se confirmaron quiénes ocuparán las direcciones del Mides durante el próximo gobierno. El ministro designado, Gonzalo Civila, comunicó en sus redes sociales al equipo y aseguró que la conformación “combina compromiso político, formación, trayectoria de militancia social y una impronta transformadora alineada con la perspectiva comunitaria, participativa y de fuerte presencia territorial que se le quiere imprimir a la gestión en el próximo período”.

Así, el ministerio tendrá una mayor representación de mujeres, siete de diez, “con una composición intergeneracional y un promedio de edad que apenas supera los 40 años”, destacan. En los próximos días se realizará la primera reunión del equipo con Civila y el futuro subsecretario, Federico Graña, luego de la cual “se darán a conocer otras designaciones para responsabilidades de gran relevancia”.

En la Dirección Nacional de Secretaría estará Ximena Muñiz, directora interina de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM). La jerarca, perteneciente al Partido Socialista (PS) -sector del ministro Civila-, también fue directora interina de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

La dirigente socialista Mercedes Clara ocupará la Dirección Nacional de Gestión Territorial. Licenciada en Comunicación Social, es la actual directora de Desarrollo Social de la IM y tuvo, entre otros cargos de responsabilidad política, la coordinación de las políticas sociales durante la campaña de Daniel Martínez, en 2019.

La exministra de Salud Pública y expresidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Susana Muñiz se encargará del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Muñiz es doctora en Medicina con un posgrado en Gestión en Servicios de Salud y milita en el Partido Comunista del Uruguay, sector al que pertenece el próximo subsecretario de la cartera, Graña.

En la Dirección Nacional de Desarrollo Social estará el licenciado en psicología Nicolás Lasa, también integrante del PS. Es edil de la Junta Departamental de Montevideo y presidió ese cuerpo legislativo entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, además de haber sido diputado por Montevideo en la legislatura 2015-2020.

En la Dirección de Protección Social estará el diputado (2020-2025) del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Daniel Gerhard. El próximo jerarca es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

En la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos estará el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, el economista Juan Martín Fernández Vallo. Fernández integra el grupo de estudio Etcétera, que destaca en su página web que el economista tiene “como tema de interés la gestión de proyectos sociales y los temas vinculados a la educación”.

En la dirección de Inmujeres estará la exsenadora socialista y expresidenta del Frente Amplio Mónica Xavier. Militante por los derechos de las mujeres, promovió durante 2007 y luego en 2012 la legislación para despenalizar el aborto.

La diputada del Partido Comunista Micaela Melgar ocupará la Dirección del Instituto Nacional de Alimentación. Melgar es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y cursa una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.

En el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) estará Eugenia Godoy, estudiante de Sociología en la Udelar y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP). Godoy, de 23 años, será la primera mujer que ocupe la dirección del INJU desde su creación en 1991.

Marianela Larzábal dirigirá el Instituto Nacional de las Personas Mayores. La futura jerarca es licenciada en Sociología por la Udelar, además de coordinadora del centro de día La Paz de la Fundación Centro de Educación Popular.

Mahía sobre reglamentación de ley de medios: el próximo Ejecutivo tendrá “las potestades para cambiar todo aquello que haya que cambiar”

Otro de los jerarcas que tuvo actividad este martes fue el de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, que se reunió con su equipo en la sede de la transición. Mahía se encontró con su futura subsecretaria, Gabriela Verde, el próximo director nacional de Educación, Gabriel Quirici, el próximo director general de Secretaría, Carlos Varela Ubal, y dos de sus asesores, Luis Garibaldi y Miguel Lorenzoni; el encuentro sirvió para seguir coordinando el trabajo de la próxima cartera.

En rueda de prensa, el futuro jerarca fue consultado sobre varios temas. Por ejemplo, contestó sobre quiénes dirigirán los medios públicos durante el próximo período. Mahía dijo que esa conformación debe ser “estratégica del gobierno” y que es una decisión que “trasciende” al MEC. También habló sobre la Dirección Nacional de Cultura y aseguró que está muy próximo a nombrar a todos los directores; adelantó que en Cultura la próxima dirección la asumirá una mujer.

“La concentración pasa en primer lugar por completar las asignaciones de responsabilidades y en segundo aterrizar concretamente las políticas públicas con las que nos comprometimos”, dijo. Según supo la diaria, dos de los primeros objetivos del MEC son la elaboración del Plan Nacional de Educación y el presupuesto.

Mahía también comentó la decisión del Poder Ejecutivo de solicitarle a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) la elaboración del decreto reglamentario de la ley de medios. Para el próximo jerarca, el actual gobierno tiene “todas las potestades” hasta el 28 de febrero y, “a partir de ahí”, el próximo Ejecutivo tendrá “las mismas potestades para cambiar todo aquello que haya que cambiar”.

En ese sentido, dijo que es una “decisión que hay que conversar” la posibilidad de derogar la ley aprobada en este gobierno ante el escenario de no mayorías parlamentarias totales. “Nosotros tenemos que elegir muy bien los énfasis principales de este año que inicia, en un contexto que es distinto a todos los demás desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Quienes habían ganado antes tenían una mayoría parlamentaria automática o casi automática. No es el caso en una de las cámaras. Por lo tanto, el camino de la construcción de acuerdos implica no anteponer innecesariamente posiciones políticas que después requieran efectivamente diálogo para llegar a buen puerto”, aseguró.

“Toda la información relevante para conocer el punto de partida del MEF no ha sido proporcionada a la fecha”

El lunes, durante el Gran Premio Ramírez, el presidente Luis Lacalle Pou habló de la discusión sobre el nivel de información entregado por sus funcionarios a los futuros jerarcas, luego de que varias autoridades del próximo gobierno de Yamandú Orsi -particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- hayan señalado ciertas deficiencias en la cantidad y la calidad de lo entregado.

El mandatario dijo que las “comparaciones son odiosas”, pero que si compara esta transición con la que se dio en 2020, en el gobierno electo “ya tienen más información que la que me dieron a mí”. Se excusó con que los funcionarios de Economía están de licencia y que cuando regresen “van a estar todos los números”, pero que, aun así, ya entregaron “tres o cuatro carpetas”. “Queremos que [la transición] sea lo más aceitada posible, porque el gobierno que viene, que obviamente no es el que yo quería, tiene que entrar con la mayor cantidad de información para poder hacer andar el país”, comentó.

Ante esto, Martín Vallcorba, próximo subsecretario del MEF, publicó una aclaración en su cuenta de X, en la que aseguró que lo expresado por Lacalle Pou “no es correcto” y contó sobre la transición realizada en el MEF durante 2019-2020.

“Conozco cómo fue la transición en 2019 y cómo está siendo la actual por haber participado en ambas. En diciembre de 2019 las autoridades designadas recibieron toda la información solicitada, así como también otros datos relevantes para la gestión que no habían sido solicitados”, comenzó.

Luego apuntó que, actualmente, las carpetas recibidas “contienen esencialmente información pública, disponible en la web”. “Por el contrario, toda la información que no es pública y que es relevante para conocer el punto de partida con que asumirá el próximo gobierno en materia económica, que fue solicitada el 17 de diciembre en la única reunión de transición que existió, no ha sido proporcionada a la fecha”, subrayó.

El futuro jerarca puntualizó que esta ausencia de información se da en temas “esenciales” para la gestión económica, como el cierre fiscal de 2024 o la proyección fiscal actualizada para 2025. “Se nos informó que no están disponibles, remitiéndonos a lo que fue presentado en el Parlamento en junio de 2024”.

Dijo además que tampoco obtuvieron información sobre los adelantos solicitados a las empresas públicas en 2024 ni sobre los “egresos postergados” -particularmente aquellas deudas con proveedores”-, “que de existir mejorarían el resultado fiscal 2024 en detrimento del de 2025”.

“Aguardamos con expectativas que a partir del 20 de enero, tal como fuera indicado por las actuales autoridades, podamos comenzar a tener un real intercambio de información, esencial para poder llevar adelante una correcta transición, como es el deseo de todos”, cerró.

Esta situación también fue comentada por Mahía, quien dijo que la información recibida es “muy escasa”. “Son unas poquitas carillas”, aseguró y contó que, como respuesta, enviaron una serie de preguntas. “Aspiramos a tener en los próximos días mayor cantidad de elementos para poder hacer una mejor transición”, dijo, y aseguró que Lacalle Pou “no logró el cometido” de lograr una transición ordenada.