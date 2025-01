Diego Sanjurjo seguirá en su rol de coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventiva del Ministerio del Interior (MI) bajo el mando de Carlos Negro. Así lo confirmó en una rueda de prensa este martes por la tarde, tras reunirse con el futuro ministro del Interior.

Sanjurjo reconoció la “alegría” que sintió al saber que Negro –con quien trabajó “muy bien” durante el actual período de gobierno mientras este se desempeñaba como fiscal de Homicidios– sería designado futuro ministro del Interior.

Según dijo, el exfiscal es una persona que “conoce el tema” y “trabaja muy bien”, con “un perfil técnico” y “una visión de la seguridad” en sintonía con la suya. También “similar a la que ha perseguido el ministro [Nicolás] Martinelli en estos últimos años”, agregó.

El jerarca del MI reveló que Negro se comunicó con él “a los pocos días de su designación” para transmitirle la intención de que continuara en el cargo, “haciendo tareas similares” a las que ya desempeña bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou. De este modo, anunció su continuidad: “Hoy ya estoy en condiciones de decir que esto se concreta”, sintetizó.

Consultado sobre las tareas específicas que llevará a cabo en el MI, Sanjurjo prefirió no abordar el tema en detalle, aunque reveló que el rol que tendría dentro de la cartera será “muy similar” al que le asignaron el actual ministro, Nicolás Martinelli, y su antecesor, Luis Alberto Heber, y que resumió como el “asesoramiento” y “hacerse cargo de políticas que para ellos son importantes”.

También apuntó hacia un posible rol como “analista de políticas públicas” y el de “asesorar, sugerir, gestionar e implementar” al respecto. En esta línea, dijo haberle manifestado a Negro su intención de que algunas políticas “que se vienen llevando a cabo” continúen y que le mencionó otras que encuentra “interesante que el ministerio implemente” y ya “están a estudio”.

Sanjurjo dijo que “la primera persona” a quien le comunicó la intención de continuar en el cargo fue a Martinelli, quien vio con buenos ojos la idea. También habló con autoridades del Partido Colorado y dirigentes del sector que integra, Unir para Crecer, que lidera el secretario general del partido, Andrés Ojeda, desde donde le dieron “carta libre”.

De todas formas, matizó que el apoyo del PC se limita a su “participación” en el futuro MI y no a su “gestión general” ni a eventuales “políticas”. Luego de ello, el asesor del MI hizo hincapié en que tiene con Negro una “visión compartida de lo que es la seguridad pública” y de “hacia dónde tienen que ir las políticas de seguridad en nuestro país”, y que esto lo lleva a sentirse “cómodo” con la decisión. “Si no fuera así, seguramente no me interesaría participar”, afirmó.

Consultado sobre si su continuidad implica también la de las políticas que lleva adelante el MI en la actualidad, Sanjurjo dijo que “evidentemente va a haber cambios”, pero prefirió no ahondar en detalles.