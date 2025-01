Este martes, el futuro titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, afirmó que “los venezolanos han elegido” ese gobierno, en referencia a la reciente asunción de Nicolás Maduro a su tercer mandato.

Tras reunirse con una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Castillo fue consultado en rueda de prensa sobre la situación del país caribeño y la cuestionada permanencia en el poder de Maduro, en el marco de denuncias de fraude electoral en los comicios del pasado 28 de julio.

Ante la pregunta, el ministro designado expresó cansancio por la recurrencia de los temas relacionados con Venezuela y Cuba, y manifestó que el Frente Amplio (FA) “ya se ha expresado claramente en sus resoluciones. No tenemos que agregar más nada”. Aunque reconoció que “hay debate” y “miradas distintas”, Castillo desestimó las acusaciones de fraude impulsadas por la oposición venezolana y sostuvo que es el gobierno elegido por los venezolanos, por tanto, es el que “se está integrando allí”.

Consultado sobre la reunión que mantuvo el presidente Luis Lacalle pou con el expresidenciable venezolano Edmundo González Urrutia, durante la gira de este por la región, el futuro titular de la cartera de trabajo, consideró que “nadie le puede impedir al presidente actual que reciba a quien él quiera”.

El gobierno electo fue cuestionado por no recibir a González Urrutia en su paso por Uruguay, aunque luego se conoció que desde el comando del venezolano decidieron no solicitar el encuentro. Preguntado directamente por si el presidente electo Yamandpu Orsi tendría que haberse reunido con el opositor venezolano, Castillo preguntó retóricamente, “¿quién es Urrutia?”, y agregó: “Él se autoproclama presidente. Tampoco mostró las actas”.

En ese sentido, insistió: “Si González Urrutia no pidió reunión con Orsi no íbamos a estar recibiéndolo. Entonces Orsi no tiene que recibir a todo el mundo que anda por ahí en la vuelta. Y menos si no es nadie”, aseveró.

En cuánto a las actas electorales presentadas por la oposición venezolana, Castillo consideró que, “Maduro también dice que presentó las actas frente a la Suprema Corte de Justicia de ellos. ¿Debería venir el 1 de marzo? Yo no soy el que tenga que decir eso”.

“No se pueden aceptar las declaraciones” de Castillo, afirmó la senadora Graciela Bianchi

Las declaraciones de Castillo fueron objeto de cuestionamientos tanto por parte de dirigentes de la coalición de gobierno como de compañeros de su propia fuerza política.

Entrevistada por Desayunos informales, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi afirmó que “no se pueden aceptar las declaraciones” de Castillo sobre Venezuela y consideró que “no podría asumir” como ministro. “Si estuvieran en ejercicio, evidentemente que íbamos a una interpelación pura y dura”, aseveró Bianchi.

La senadora también se refirió a la falta de acuerdo entre la oposición y el oficialismo respecto al texto de una declaración sobre la situación de Venezuela, durante la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento este martes.. Una de las principales diferencias entre la declaración del oficialismo y la del FA residió en la ausencia de la palabra “dictadura” en el texto de la bancada del gobierno entrante. Finalmente, se aprobó el documento propuesto por la coalición oficialista pero solo con sus votos.

Según Bianchi, estaba previsto que el FA apoyara la declaración del oficialismo. “Estaba conversada, trabajada” y la noche anterior se la había enviado al senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, afirmó la senadora. “La primera que redactó fui yo y Daniel dijo 'bueno, vamos a trabajar sobre esto'”. Sin embargo, agregó que al recibir “la redacción final que sacó el Frente Amplio” notó que no estaba la palabra dictadura. Para la nacionalista, existieron presiones del Partido Socialista y Comunista para no agregar la palabra.

Por su parte, el senador electo por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, habló en rueda de prensa sobre los dichos de Castillo y afirmó: “Vi con tristeza declaraciones de algunos ministros designados, como de Juan Castillo, en alguna medida asumiendo que Maduro es el presidente y aceptándolo”, dijo. “Quiero ser claro y vehemente: Uruguay tiene que ser un bastión de democracia en la región, no puede descansar nadie hasta que Venezuela sea libre, con un gobierno democráticamente electo. No podemos aflojar”, sostuvo el colorado consignado por Telemundo.

Ojeda también se refirió a los dichos del designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien manifestó, “que yo sepa hay un solo gobierno” y “el que se juramentó es Maduro”. Para el colorado, “si el gobierno electo reconoce a Maduro, vamos a tener un problema grande-grande antes que entre. Quiero esperar la palabra del presidente electo, quien ya ha dicho que Maduro no es el que ganó”.

Bergara: “Hubo una situación de fraude en el conteo” en Venezuela

Desde el FA, el candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Bergara, dijo al medio citado que no coincide con la visión de Castillo. “Los resultados no se conocen, evidentemente esa elección no tiene resultado legítimo. En lo personal, estoy convencido que hubo una situación de fraude en el conteo que inhabilita, que hace que uno no pueda avalar los resultados que se hicieron públicamente desde el punto de vista oficial. Tengo una visión muy negativa de todo el proceso que es lamentable para los venezolanos”, expresó Bergara.