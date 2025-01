La disputa interna en el Partido Nacional (PN) por la presidencia de su directorio está lejos de calmarse, y lo que empezó como rumores por lo bajo ya son discursos a viva voz en actos públicos. Este domingo, en un evento en Atlántida, Alianza País (AP) impulsó a su líder, el senador Javier García, para que sea quien presida el directorio nacionalista, y él recogió el guante, señalando que quiere encabezar el directorio blanco “para ser garantía de la unidad”. A su vez, en AP buscan que la elección sea en marzo, antes de la contienda departamental de mayo.

Del otro lado de la interna blanca está Aire Fresco, el sector del presidente Luis Lacalle Pou y el excandidato Álvaro Delgado, que este domingo también hará un encuentro nacional de dirigentes y militantes que tendrá lugar en Punta del Este. Y entre dirigentes delgadistas ya sobrevuela el tema del directorio, porque, ante el pedido público de AP, en algún momento tendrán que definir oficialmente su postura.

José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas y coordinador de AF en el interior, señaló a la diaria que si bien se van a reunir el domingo y se discutirá este tema colectivamente, su postura es que, dado que el proceso electoral termina en mayo, no ve “la razón por la cual hacer el cambio de directorio antes”, por eso le parece importante la reunión de este domingo. “En principio, creo que sería inconveniente hacer una convocatoria a la Convención Nacional para la elección de directorio en este momento, cuando en todos los departamentos se están procesando las convenciones para elegir los candidatos. Me parece que no es lo más adecuado”, subrayó.

Además, en cuanto a posibles nombres para presidir el directorio, Falero señaló que “si hay una definición política del partido para que estén sus principales figuras” le parece correcto, así como también piensa que quien los “representó a todos” en el PN en la elección nacional, Delgado, debe tener la oportunidad, “si así lo entiende él, de comandar el directorio”. Falero subrayó que “si uno mira hacia atrás, generalmente se han dado situaciones similares”. “Pero tampoco sé si Alvaro está conteste a poder postularse a la presidencia del directorio. Para mí es el candidato natural”, acotó.

Consultado sobre la postura de AP, Falero dijo que “la opinión de todos los sectores hay que analizarla”, pero insistió con que “no es lo más conveniente en un proceso electoral que aún no ha terminado”.

Alejados de los micrófonos, algunos dirigentes de AF son más tajantes y señalan que no ven con buenos ojos la postura pública de AP sobre este tema. Un dirigente del sector de Delgado dijo a la diaria que son varias las voces que opinan que la elección del directorio debe realizarse después de mayo. La fuente subrayó que el posicionamiento de García y su grupo “está generando una reedición de viejas rencillas del PN, que nada bien le hacen” al partido, y agregó que no es lo mejor volver a “una lucha interna de PN”, cuando Lacalle Pou, siendo candidato, se había encargado “de que fuera siempre una interna muy fraterna y que no hubiera problemas”.

Pero dentro de AF hay visiones encontradas. Otro dirigente del sector señaló a la diaria que no le sorprendió la postura de AP y sostuvo que “le parece bien que hayan propuesto a Javier” García porque “tienen mayoría de votos” (en la elección de octubre) y a su vez tienen una postura con relación al futuro gobierno del Frente Amplio (FA) que le parece “la correcta”, en cuanto a que no son “lo mismo” y deben hacer “una oposición responsable” pero diferenciándose bien. Además, la fuente señaló que a la reunión de una convención se suele ir con las cosas negociadas de antemano, y que si se llega a hacer antes de mayo, sin estar de acuerdo, puede darse un debate demasiado intenso.

Por último, según supo la diaria por fuentes del entorno de Delgado, el excandidato también piensa que la convención para elegir el directorio debe realizarse luego de mayo, en línea con lo que señalan varios en su sector.