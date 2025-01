Dentro de sólo siete días, el 14 de enero, la exdiputada del Partido Nacional (PN) Valentina dos Santos habrá cumplido su condena y estará autorizada a postularse como candidata a la Intendencia de Artigas, tal y como tenía previsto antes del escándalo de las horas extra en el gobierno departamental encabezado por su tío, Pablo Caram, que también fue condenado en esa misma causa. Su agrupación, Artigas Adelante (lista 2525), insiste en promover su candidatura y confía en que el Honorable Directorio del PN, ubicado a 600 kilómetros de distancia, dé marcha atrás y le permita a Dos Santos utilizar el lema nacionalista en las elecciones departamentales de mayo.

El edil nacionalista Alejandro Silvera, de la 2525, dijo a la diaria que, si bien la candidatura de Dos Santos aún no está confirmada, ella es “la líder del grupo” y “no hay dos opiniones”. “Ese es el sentimiento del grupo”, resaltó.

El también edil nacionalista de Artigas Adelante, Miguel Giménez, fue más allá: “Valentina va a ser candidata”, aseguró a la diaria. Giménez dijo que Dos Santos “no robó a nadie” y sostuvo que, “de toda aquella perorata que se hizo, hasta ahora sólo se pudo comprobar que había una funcionaria que se anotaba horas de más”. A su entender, a partir de la sentencia judicial “se hizo una alharaca bárbara”, que de todos modos no ha permeado en la población artiguense. “Acá vos salís y le preguntás a la gente y te dicen 'todos sabemos que Valentina no se robó un peso'”, manifestó.

En julio del año pasado, Dos Santos fue condenada a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba por un delito de usurpación de funciones. La Justicia dictaminó que la funcionaria municipal Stefany Severo, esposa de Rodolfo Caram, primo del intendente, modificó el registro de horas extra y horas trabajadas en días feriados por 1.115.000 pesos y 258.000 pesos, respectivamente.

Según Giménez, lo que existió fue un abuso de la “bondad” de Caram, quien “vivía recorriendo las obras, todo el día”. El edil nacionalista señaló que el actual gobierno departamental vuelca un 50% del presupuesto en obras, a diferencia de lo que ocurría dos décadas atrás, cuando apenas se asignaba un 10%, lo que supone “la mayor inversión en obras de la historia del departamento”. “En la ciudad de Artigas no hay ni una calle que sea de tierra”, afirmó.

El directorio del PN aceptó en su momento la renuncia al partido de Dos Santos y además la inhabilitó para presentarse a cualquier cargo electivo bajo el lema nacionalista. Por lo tanto, en el caso de que la convención departamental de Artigas efectivamente apruebe la candidatura de Dos Santos, posteriormente el PN debería anular este impedimento. Un integrante del directorio señaló a la diaria que la inhabilitación seguirá vigente sea cual sea la resolución de la convención departamental de Artigas y sostuvo que por el momento “no hay elementos para cambiar de decisión”. Apuntó además que “la conformación del directorio es la misma”.

Para Giménez, en cambio, el directorio “le va a levantar la pena” porque “después de haber perdido las elecciones nacionales el PN no puede darse el lujo de perder cuatro o cinco intendencias más”. “Artigas es una [intendencia] que, si Vale no está en el ruedo, la puede perder”, advirtió. Agregó que a nivel departamental el Frente Amplio, que ya confirmó sus tres candidaturas y supo ganar el gobierno departamental en 2010, “se va a reforzar con el triunfo nacional”.

El nombre de Dos Santos es resistido en la interna

La de Dos Santos no es la única candidatura que suena en Artigas por el PN. Alianza País (lista 40) está impulsando varios nombres, entre ellos, el del productor agropecuario Mario Predebon. Sin embargo, dado que en las internas la 2525 arrasó con 75% de los votos, el sector no tiene los votos suficientes para aprobar una candidatura propia, por lo que tiene que acordar con Artigas Adelante.

“El tema acá en Artigas dentro del PN no está fácil”, afirmó a la diaria Predebon. Consultado al respecto, consideró que una eventual candidatura de Dos Santos “sería muy triste para el partido”, que “tiene que dar señales de que ciertas cosas no pueden pasar”. “Si alguien cometió un delito, tiene que ser penalizado, porque si no estamos en el país que 'está todo bien' y no puede ser así”, expresó.

Predebon sostuvo que el PN debe “tener convicciones claras de honestidad” y “mantenerse en lo que ha dicho”, esto es, “que aquel que comete errores no puede seguir más en política”. Si bien reconoció que Dos Santos “tiene sus votantes” en el departamento, afirmó que “hay mucha gente molesta con todo lo que pasó”. “El que juzga es el pueblo, y el pueblo al final siempre castiga a quien hizo las cosas mal”, sentenció.

Consultado al respecto, Giménez manifestó: “Yo, como soy un hombre de partido, estoy dispuesto a votar al otro candidato para que el PN tenga las dos patas, pero que no nos vengan a ensuciar adentro del partido”. En ese sentido, señaló que “Predebon es candidato si la 2525 quiere”. “La 40 quiere que le demos los votos, pero no quiere que Vale sea candidata porque sabe que los pela a todos”, afirmó.