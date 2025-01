El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) suspendió provisoriamente la importación de productos y subproductos de origen animal procedentes de Alemania e Israel luego de que autoridades veterinarias de ambos países notificaran a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) la detección de fiebre aftosa.

Según el comunicado de la Dirección General de los Servicios Ganaderos del MGAP, que se retomen las importaciones dependerá de cómo evolucionen los eventos, de la información que proporcionen los servicios oficiales de cada país y del reconocimiento que la OMSA otorgue una vez que finalicen las acciones establecidas.

La medida del ministerio “tiene como objetivo mantener el estatus sanitario de Uruguay como país libre de fiebre aftosa con vacunación reconocido desde el 22 de mayo del año 2003”.

El comunicado destaca que la fiebre aftosa “es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a todas las especies de ungulados o animales de pezuña hendida, tanto domésticos como silvestres, pero en ningún caso afecta al ser humano”.

El director general de Servicios Ganaderos, Diego de Freitas, explicó a la diaria que los productos importados desde Alemania son “tripa salada, carne bovina cocida, por ejemplo, mortadela, jamón cocido, salchichas”. Además, aclaró que si bien Israel está contemplado en la medida, actualmente no se importa de ese país, pero si este en un futuro quisiera hacerlo, no podría”.

Por otro lado, sobre si la medida puede tener alguna afectación en el mercado uruguayo, De Freitas respondió que no, ya que las cantidades que se importan no son grandes. Además, puntualizó que estos productos que se importan no implican un riesgo “porque los dos tienen un proceso térmico”.

“Los dos llevan un proceso que elimina el virus de fiebre aftosa, ya mata el virus, porque tanto la cocción como el tratamiento con sal que se les hace a las tripas, si hubiera virus de fiebre aftosa, lo elimina, lo mata”, apuntó.

Consultado sobre cuánto pueden durar las medidas, el jerarca indicó que depende de que los países “notifiquen de nuevo a la OMSA que están libres de fiebre aftosa”. Señaló que tanto Alemania como Israel “están haciendo el estudio epidemiológico, están recorriendo las zonas, viendo cuándo hay que ver lo que exportaron ellos, lo que importaron ellos”.

Desde el MGAP, según De Freitas, están “monitoreando todo eso” y “recabando continuamente información de cómo viene evolucionando el foco”. “Esto es reciente y, sin duda, va a llevar un tiempito”, dijo.