Frente al Teatro de Verano, en la rambla de Montevideo, el Ministerio del Interior (MI) presentó este domingo el operativo Verano Azul, de cara a una nueva temporada turística, para “garantizar una experiencia segura a los más de tres millones de visitantes que llegan cada año al país“, detalló la institución. Participó el titular de la cartera, Carlos Negro, junto a la subsecretaria, Gabriela Valverde, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, entre otras autoridades civiles y policiales.

Según informó la cartera, Verano Azul contará con “más de 600 efectivos policiales desplegados en los principales departamentos turísticos del país: Colonia, San José, Canelones, Maldonado, Rocha, Durazno, Tacuarembó y Montevideo”. En la cifra están contenidas diferentes unidades –Investigaciones, Caminera, Bomberos, Migración, Guardia Republicana, Sanidad Policial, Educación Policial, Policía Aérea y el Centro de Comando Unificado, entre otras– que “trabajarán de forma coordinada para atender las necesidades específicas de la temporada estival”, como el aumento del tránsito en las rutas y los eventos masivos.

Otro punto que destacaron fue la implementación de tecnología. Señalaron, entre otras medidas, la instalación de 15 dispositivos de videovigilancia con lectores LPR en peajes de todo el país, que permitirán “identificar matrículas, características de vehículos y rostros” –11 ya fueron instalados y están previstos otros cuatro–, una Unidad Móvil de Seguridad disponible para grandes eventos y, como novedad, la “presencia reforzada” de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) Turística, que trabajará en conjunto con el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Montevideo (IM) y el Municipio B. Además, según la cartera, recibió “capacitaciones específicas para fortalecer la atención al visitante, la resolución de problemas en territorio y la presencia en zonas de interés turístico, desde áreas patrimoniales hasta balnearios”.

Innovaciones tecnológicas y PCOP para turistas

En una conferencia de prensa, Negro señaló que “Uruguay recibe más de tres millones de visitantes al año”, lo que “duplica la cantidad de habitantes” y “favorece el intercambio cultural, posiciona a nuestro país en el mundo”. En ese sentido, señaló que a través de este operativo la Policía Nacional “redobla sus esfuerzos al abarcar más de 600 kilómetros de costas” y fortalece el trabajo en conjunto con “el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el de Defensa Nacional, el de Salud Pública, los gobiernos departamentales y locales, así como con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones comerciales”.

“Durante estos nueve meses de gestión hemos consolidado un paquete de avances tecnológicos que serán herramientas fundamentales y que nos permiten garantizar la seguridad y la convivencia durante esta temporada”, indicó. Dijo que desde el 1° de marzo su gestión logró “incrementar un 20% la cantidad de cámaras de vigilancia, totalizando más de 17.800 instaladas en todo el país”. Además se implementaron “dos anillos, uno metropolitano y otro fronterizo, compuestos por pórticos y carros móviles con cámaras y lectores LPR”, se instalarán “cuatro nuevos tótems de emergencia 911, como el que ya está funcionando con excelentes resultados en la Ciudad Vieja”, y se incorporó “una oficina móvil policial equipada con tres puestos de trabajo”, listó el jerarca.

En la misma línea, el jefe del Estado Mayor, Kerman da Rosa, explicó en la conferencia de prensa que el operativo Verano Azul “se lanza año a año para la seguridad de los turistas” y, en esta oportunidad, se desplegó “desde que comenzaron a arribar cruceros”. A su vez destacó, como innovación, la implementación del PCOP Turismo. En esa línea, el jefe de la Unidad PCOP, Franco Zenone, explicó que la “nueva estrategia de trabajo” de la unidad tendrá “un enfoque integral hacia la actividad turística”.

“En esta oportunidad, nosotros venimos trabajando ya desde hace algunos meses en llevar adelante una estrategia integral en la cual hacemos un estudio de todas las situaciones, de todos los generadores de conflicto y facilitadores de las circunstancias que pueden llevar al delito en los escenarios donde mayormente se concentra el turismo”, acotó. En ese sentido, explicó que la unidad propuso acciones interinstitucionales con intendencias y municipios, así como recopiló información “con los vecinos y los comerciantes de los distintos escenarios para poder conocer de primera mano cuáles han sido las experiencias de años anteriores y de qué manera podemos realizar mejor nuestro trabajo”.