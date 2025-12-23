A instancias del senador Robert Silva, la bancada colorada pedirá la comparecencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), a la Comisión Permanente del Parlamento. Silva señaló a la diaria que el llamado se debe “a una seguidilla de cosas que están pasando”, que quiere conversarlas antes de que empiece el año lectivo, “para saber si son tales”.

El senador señaló, por ejemplo, “recortes en los centros María Espínola. Se sacan figuras de coordinación que eran muy importantes y hay problemas con los talleres”. “Eventualmente, se estarían sacando algunas de las comidas, según versiones que han llegado. Pero lo que hay que hacer es convocar a las autoridades para que nos expliquen si es así y, de ser así, cuáles son los fundamentos. Porque los centros Espínola tienen evaluaciones propias, de la Anep y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, muy favorables. Ha disminuido la repetición, la desvinculación y ha aumentado la trayectoria educativa”, aseguró.

Silva recordó que en el gobierno pasado, cuando él estaba al frente de la Anep, hicieron que 61 liceos y UTU fueran de tiempo completo y los identificaron con Espínola, una maestra que fue “adelantada para su época”, para no poner “liceo modelo” o similar. “¿Recortan para peor? ¿En vez de igualar para arriba, igualan para abajo? ¿Sacan figuras educativas que, según las evaluaciones, han sido trascendentes para lograr lo que se ha logrado? Había un coordinador de deporte y recreación, de tecnología y alfabetización digital, etcétera”, señaló Silva.

Además, el senador colorado dijo que otro tema que le preocupa es que se “ha hecho pública la evaluación de la transformación curricular integral por parte de directores y docentes, y es altísimamente positiva, contrariamente a lo que se dice”. “Entonces, nos preocupa el desmantelamiento de la transformación curricular que estábamos llevando adelante, que es el cambio de planes y de programas, de absolutamente contenidistas a una evaluación por competencias, en donde desde los contenidos desarrollás competencias. Establecimos diez competencias para la vida, con perfiles de tramo y egreso, y marco curricular”, subrayó.

El que hará el llamado formalmente será el senador colorado Pedro Bodaberry, que integra la comisión, y Silva, que es su suplente, cuando se efectivice la comparecencia de las autoridades, tomará la titularidad de la banca.

Por otro lado, una fuente parlamentaria del oficialismo señaló a la diaria que la idea del gobierno es extender el tiempo pedagógico en Primaria, Secundaria y UTU, que pasaría “al doble de centros educativos”. Agregó que en este momento se está haciendo “un proceso de evaluación de diversos tipos de centros” para ver “cuáles son las mejores formas para seguir adelante”. A su vez, sobre los planes educativos, la fuente subrayó que se va a un “sistema mixto”, es decir, no se deja exclusivamente uno de contenidos o uno de competencias, y la idea es que pueda haber “optativas” y se vuelva a tener “educación por contenidos en algunas áreas” en Secundaria y en UTU.