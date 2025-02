Este lunes sesionó por primera vez en el año el directorio del Partido Nacional (PN), con dos temas candentes en el orden del día. La presidenta del directorio, Macarena Rubio, informó luego de la sesión en conferencia de prensa que resolvieron que la Convención Nacional, que elegirá a las nuevas autoridades partidarias, “va a ser convocada con posterioridad al 11 de mayo”, es decir, luego de las elecciones departamentales.

El segundo tema de orden del día fue la situación de la exdiputada nacionalista por Artigas Valentina dos Santos, que está inhabilitada a ser candidata por ese departamento a pedido del directorio luego de que fuera condenada por usurpación de funciones en julio de 2024. Rubio recordó que en el directorio recibieron “una solicitud de reconsideración de la situación” de Dos Santos, “con muchas firmas de ciudadanos de Artigas, más de 7.000”, y varias notas en el mismo sentido de “compañeros partidarios y agrupaciones” de ese departamento.

“El directorio de este partido, por unanimidad, ha resuelto ratificar lo ya resuelto oportunamente con fecha 29 de julio de 2024”, subrayó Rubio. Por lo tanto, Dos Santos no podrá ser candidata en mayo, como era su intención.

Consultada por la prensa sobre los motivos de esa decisión, Rubio dijo que lo discutieron en la interna del partido y “no vale la pena compartirlo”, pero lo “importante aquí es que hubo unanimidad partidaria” en ratificar la resolución. “Consideraciones hay varias; la resolución no deja de ser política y fue adoptada por unanimidad”, finalizó.

Evitar una “fractura”

Un integrante del directorio señaló a la diaria que en los días previos había dudas sobre mantener la resolución en Aire Fresco (AF), el sector del excandidato Álvaro Delgado al que pertenece Dos Santos.. La fuente señaló que los argumentos de AF iban por el lado de que “no se puede ser más realista que el rey” y que si la Justicia ya la habilitó a ocupar cargos públicos –porque cumplió su condena– el partido “no puede ser más duro que la Justicia”. De cualquier manera, AF finalmente resolvió ratificar la resolución de inhabilitación, y lo anunció Delgado en el encuentro de su sector este domingo. Por lo tanto, la charla sobre el tema en el directorio fue de “diez minutos”, señaló la fuente.

El integrante del directorio subrayó que la resolución explícitamente marcó que la inhabilitación era para integrar listas bajo el lema del PN, pero la exdiputada “no está proscrita, si quiere militar” lo puede hacer, porque esa actividad no requiere estar afiliado al partido. Además, destacó que la resolución no tiene fecha de caducidad de la inhabilitación, por lo tanto, “está vigente en tanto no se cambie”.

Otro integrante del directorio subrayó a la diaria que ratificaron la resolución porque “nada cambió” con respecto a este caso, sólo que Dos Santos cumplió la condena, pero “la tarea del directorio no es evaluar penalmente las cosas”. Por lo tanto, insistió con que en lo que “compete a la conducción política de PN, nada cambió, por más que haya cumplido la condena”.

Un dirigente de AF subrayó a la diaria que desde el sector se “buscó una salida” al tema, pero no se encontró, por lo tanto, “no se iba a forzar una votación donde el partido quedara fracturado”, lo que produciría una situación “de rispidez” en la interna, cuando en realidad se deben poner “paños fríos”. “Estamos ayudando a la unidad del partido; AF es la garantía de la unidad del PN”, señaló.

la diaria se comunicó con Dos Santos para conocer su parecer sobre la ratificación de la resolución, pero señaló que por ahora no dará declaraciones.

A todo esto, sobre el otro tema tratado en el directorio, fuentes blancas señalaron a la diaria que hay convencionales enojados con que la convención para elegir el directorio quede para luego de mayo (Alianza País lo quería resolver en marzo), y por eso se plantean juntar firmas para convocarla. Se basan en el artículo 16 de la Carta Orgánica del PN, que establece que la convención podrá ser convocada a sesiones extraordinarias, además de por el directorio, “a solicitud firmada por 50 convencionales”.

Un integrante del directorio dijo a la diaria que en la sesión de este lunes hubo “algún comentario sobre que habría gente del interior que estaría juntando firmas para convocar a la convención”, pero en el directorio no saben quiénes son y no vieron la convocatoria. De todos modos, el integrante del directorio aclaró que, si bien la Carta Orgánica del PN establece esa excepción de las 50 firmas, en otro artículo (20) establece que la convocatoria a la Convención Nacional “como órgano elector del Directorio” sólo puede ser fijada por el directorio.

“Pueden juntar firmas para hacer una convención, pero no para hacer una convención como órgano elector. En esa convención podrán plantear el tema, y la convención podrá mandatar o no al directorio a hacerla antes. Es un detalle”, finalizó la fuente.