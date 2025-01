Las diferencias dentro del Partido Nacional (PN) no dan respiro y, lejos de solucionarse, se materializan en cada vez más asuntos. A la puja por cuándo elegir el directorio, quién lo presidirá y quién debe negociar los cargos con el próximo gobierno, se le suman las diferencias por el caso de la exdiputada de Artigas Valentina dos Santos, condenada en julio de 2024 por usurpación de fondos, que, luego de cumplida su pena, busca ser candidata a intendenta de su departamento. Para eso, el directorio blanco debe levantar el pedido de inhabilitación para que Dos Santos use el lema del PN que le envió a la Corte Electoral.

La disputa interna en este tema es –otra vez– entre los dos sectores mayoritarios del PN: Aire Fresco, del presidente Luis Lacalle Pou y el excandidato Álvaro Delgado, y Alianza País, paraguas de varios grupos liderado por el senador Javier García.

La presidenta del directorio blanco, Macarena Rubio, e integrante de la secretaría de Asuntos Políticos nacionalista, que se reunió este miércoles, señaló en rueda de prensa que dispusieron tener una sesión de directorio el lunes 3 de febrero, que tendrá dos temas en el orden del día como los “más trascendentes”. El primero será acordar la fecha de la próxima reunión de la Convención Nacional, en la que convocarán a los 500 convencionales para elegir el próximo directorio. “Hay dos posiciones: una, que conviene que se realice en marzo, y otra, que conviene que se realice con posterioridad a las elecciones de mayo. Laudaremos, si Dios quiere, el 3 de febrero”, indicó.

El otro tema –añadió– es el caso de Dos Santos, dado que este martes ingresaron “algunas solicitudes” para que el partido “revea” la postura que había tenido el directorio, con el objetivo de que se la habilite a utilizar el lema del PN y pueda ser candidata a intendenta de Artigas. “Hay firmas ciudadanas, hay notas de agrupaciones, hay notas de representantes de cargos electivos, de municipios y de concejales”, explicó. Sobre este último tema, Rubio dijo que esperan que pueda resolverse el lunes porque “los plazos apremian” (el 15 de febrero es el plazo que estableció la Corte Electoral para presentar los candidatos departamentales).

Así las cosas, según supo la diaria por fuentes blancas, entre los pedidos para que sea habilitada llegó una carta de la propia Dos Santos y a su vez otra de su agrupación, Artigas Adelante (2525), firmada por el presidente de la agrupación, el diputado electo Emiliano Soravilla. Un integrante del directorio blanco informó a la diaria que, por estas horas, Alianza País, el herrerismo y Por la Patria (sector que encabeza Jorge Gandini) se inclinan por seguir manteniendo la inhabilitación, mientras que Aire Fresco –grupo al que pertenece Dos Santos– quiere cambiar la resolución y que se la habilite. De todas formas, Aire Fresco no tiene mayoría en el directorio como para dar vuelta la resolución por sí solo.

Un dirigente de Aire Fresco subrayó a la diaria que Dos Santos “cumplió una pena y fue laudada”, por lo tanto, no se pueden “interponer” entre “la decisión que vaya a tomar el soberano, que es la gente”. “Si la gente no la quiere, no la va a votar; ahora, si la gente la quiere, la va a votar. Esto es bien fácil, porque para algo estamos en democracia”, subrayó. La fuente de Aire Fresco sostuvo que, si no la habilitan, quizás mañana haya “mil personas que la quieren votar, y por una decisión partidaria no la pueden votar”. “Capaz que son 10.000 o 500, pero eso que lo decida la gente, no el directorio de un partido”, insistió.

El dirigente de Aire Fresco señaló que para la elección de octubre Dos Santos estaba inhabilitada por la Justicia para postularse como legisladora, pero para mayo no, porque ya cumplió la pena. Por lo tanto, “todos los casos se pueden rever, y más en un órgano político, donde prima mucho el diálogo”. Por último, dijo que, si sigue inhabilitada, “la gente se va a quedar sin la posibilidad de votar a una persona o de hundirla, porque capaz que no la votan”. “Todos parten de la base de que si es candidata, gana, pero nadie lo sabe”, finalizó.

De todos modos, en Aire Fresco no hay unanimidad sobre el asunto. Según supo la diaria, una importante figura del sector no está de acuerdo con habilitar a Dos Santos.

Camy: “Me cuesta creer que el directorio se exprese mayoritariamente en favor de cambiar la postura”

Por su parte, el senador Carlos Camy, de Alianza País, que integra la Secretaría de Asuntos Políticos del PN y el directorio, dijo a la diaria que “no hay razones para cambiar la resolución que el directorio del PN aprobó por unanimidad hace seis meses, condenando la acción de las personas [Dos Santos y su tío, el exintendente de Artigas Pablo Caram] que en el ejercicio de la función pública en representación del PN faltaron a los criterios de buena administración de la cosa pública y de la probidad, y que aparte fueron condenados por la Justicia”.

El senador sostuvo que “el fundamento ético” de esa resolución “no ha cambiado”, porque si no “supondría que las razones éticas sólo valían para inhabilitar a la señora Dos Santos para ser candidata en octubre y no en mayo”. “En esto hay que ser muy claro: el argumento del peso electoral no puede ser razón para sobreponerse a la valoración ética en política, por tanto, nosotros vamos a respaldar que continúe la inhabilitación hasta que termine el proceso electoral”, insistió. Además, Camy subrayó que en la sesión del directorio en la que se resolvió la inhabilitación se había expresado que era para “todo el proceso electoral”.

El senador resaltó que, por un lado, se señala “que el proceso electoral no se divide en lo nacional y lo departamental”, para que la convención sea después de mayo (lo que busca Aire Fresco); pero, por otro lado, “se separa el proceso, y parece que los fundamentos éticos valen sólo para lo nacional y no para lo departamental”. “Me cuesta creer que el directorio del PN se exprese mayoritariamente en favor de cambiar la postura”, finalizó.

¿Y el nuevo directorio?

En el otro tema que tratarán el lunes, cuándo se convocará a la Convención Nacional para elegir al nuevo directorio del PN, por ahora también se mantiene la división principal entre Aire Fresco y Alianza País. El artículo 20 de la carta orgánica del PN establece que “la Convención Nacional como órgano elector del Directorio, convocada por éste, se reunirá para elegir al nuevo Directorio en un plazo máximo de un año desde la fecha de la instalación de la Convención”. La convención se instaló en agosto de 2024, con los convencionales elegidos en la interna, cuando se aprobó el programa y a Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta, por lo tanto, tienen tiempo hasta agosto de 2025 para elegir al nuevo directorio.

Por ahora, Alianza País cuenta con el apoyo del herrerismo en la idea de convocar a la convención en marzo, y resta saber qué hará D Centro, el sector del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, que tiene más apego al “delgadismo” (aún no discutió sobre el tema). A su vez, fuentes blancas señalaron que Por la Patria es afín al planteo de Aire Fresco; por ello, por estas horas la mayoría se inclinaría para que el directorio se elija luego de las departamentales de mayo.

Un dirigente de Alianza País subrayó a la diaria que el 1° d e marzo asume el nuevo gobierno del Frente Amplio, comandado por Yamandú Orsi, y “el principal partido de la oposición, el más grande de la coalición, debería tener como interlocutor ante el gobierno a su autoridad principal legitimada”, porque “el directorio actual está compuesto por 15 miembros que fueron electos en función de la interna de 2019”.

Además, desde Alianza País se niega que siempre se haya elegido al directorio luego de las elecciones departamentales y subrayaron que en 2004, por ejemplo, se votó en la misma convención que designaron al candidato a vicepresidente, y lo mismo sucedió en 2009. Sí se postergó en 2014, y se terminó eligiendo en 2015; y en el período pasado la convención se iba a reunir en marzo de 2020 –antes de las departamentales– y se suspendió, pero por la pandemia. Por lo tanto, en el sector entienden que, si se deja para después de mayo, en marzo habrá un PN “acéfalo o deslegitimado en su autoridad máxima, por demorar” la elección del directorio.