Bajo el liderazgo del senador Pedro Bordaberry, el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado (PC) presentó 47 proyectos de ley en el primer día de la 50° legislatura. La agrupación de Bordaberry, quien retorna a la oposición parlamentaria después de cinco años, cuenta con dos senadores y 13 diputados, esto es, la mayor cantidad de legisladores dentro del PC.

Tal y como adelantó en rueda de prensa el sábado en el Palacio Legislativo, Bordaberry insistirá con llevar a cabo la desmonopolización de Ancap. En concreto, en uno de los 17 proyectos que llevan la firma de Bordaberry, se propone establecer “la libre importación, comercialización y distribución de combustibles en el territorio nacional” a efectos de promover “precios competitivos” que beneficien tanto a los consumidores finales como a los sectores productivos.

La iniciativa plantea además que el precio de los combustibles “será determinado por la libre competencia en el mercado”. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua sólo podrá intervenir en la fijación de los precios “en casos de emergencia o situaciones de abuso de posición dominante”.

No es el único cambio regulatorio que impulsará Bordaberry. En otro proyecto, que lleva como título “Simplificación de trámites del comercio exterior”, el senador colorado plantea establecer a texto expreso que los gobiernos departamentales, así como los ministerios de Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca, no podrán solicitar documentación técnica para el registro de alimentos, cosméticos o productos domisanitarios importados si previamente ya existe un registro “para idéntico producto por parte de otra empresa”.

“La presente iniciativa legislativa busca facilitar el comercio exterior, eliminando requisitos administrativos redundantes, reduciendo costos para consumidores y comerciantes, y asegurando un acceso más amplio y competitivo a los productos de consumo masivo”, se sostiene en la exposición de motivos.

Por otra parte, el líder de Vamos Uruguay propone mediante un proyecto la posibilidad de que, frente a una interrupción de un servicio público -energía eléctrica, agua potable, internet e incluso recolección de residuos-, haya una compensación económica “automática” para los contribuyentes afectados. Esto permitirá “un justo equilibrio” entre las obligaciones y los derechos que “se le imponen al ciudadano”.

Otra inquietud de Bordaberry para la presente legislatura se refiere a los vehículos que utilizan combustibles fósiles. En concreto, el senador del PC pretende prohibir “la importación, fabricación y armado de vehículos que sean impulsados por motores de combustión interna”, y cuyo destino final sea el mercado doméstico, a partir de 2040. A modo de complemento, el proyecto prohíbe la circulación de este tipo de vehículos a partir de 2046.

En la exposición de motivos, Bordaberry llama a “prepararse para el futuro y no limitarse a esperar que este llegue”. En caso de aprobarse el proyecto, sostiene, Uruguay “será el primer país en América en tomar este camino”.

Nueva redacción del homicidio piadoso y ayuda al suicidio

Por otro lado, el senador colorado plantea, en lugar de la regulación de la eutanasia, una nueva redacción de la figura del “homicidio piadoso”. Actualmente el Código Penal establece que la Justicia puede “exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”. Bordaberry plantea una redacción más exhaustiva en la que, por ejemplo, se establezca que para la exoneración de la pena tenga que constatarse “que no existían otros medios a los que pudiera acceder o a los que tuviera derecho la víctima para poder superar el sufrimiento”.

Esta iniciativa también contempla “la exoneración a quien ayuda al suicidio”. En ambos casos, se debe comprobar “el inequívoco pedido de la víctima para dar total certeza”.

Las propuestas en materia de seguridad

En otro proyecto, Bordaberry propone crear el “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, el cual absorbería las potestades del actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y funcionaría como un servicio descentralizado. Este nuevo organismo público estaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El legislador colorado señala en la exposición de motivos que Uruguay “es uno de los pocos países del mundo en que se mantienen las cárceles bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior”.

Al respecto, las bases programáticas del Frente Amplio (FA) también prevén sacar al INR del Ministerio del Interior. Sin embargo, el gobierno entrante tiene previsto incorporar el INR al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera que se crearía en el próximo quinquenio. Bordaberry está en contra de la creación de este ministerio.

Por otro lado, con el propósito de “contar con la mayor cantidad de efectivos para volcar a las tareas de patrullaje en la calle”, Bordaberry propone la incorporación de personal militar para controlar el acceso y el egreso y llevar a cabo la inspección de personas, vehículos y objetos en las principales unidades penitenciarias. El proyecto establece que el personal policial “no quedará exento” de este control.

Con igual objetivo, pero en un segundo proyecto, el senador del PC plantea encomendar al Ministerio de Defensa Nacional la custodia y seguridad de las misiones diplomáticas. En la exposición de motivos se señala que la sustitución del personal policial actualmente destinado a estas tareas por funcionarios militares “le permitirá al Ministerio del Interior contar con un significativo mayor número de efectivos y recursos humanos en forma rápida y eficaz para volcar a las tareas de patrullaje, prevención y represión del delito”.

Otra propuesta de Bordaberry en materia de seguridad pública es la implementación de la penalización escalonada, una figura también conocida como three strikes out. En entrevista con el programa Doble click, de FM Del Sol, el senador colorado dijo que la iniciativa plantea que cuando alguien comete un delito puede acceder a determinados beneficios, tales como la libertad anticipada o la redención de pena; si la persona reincide, estas medidas se reducen, y si existe un tercer delito, “no te dan los beneficios”.

“Aprovechá tu segunda oportunidad sabiendo que no va a haber una tercera”, resumió Bordaberry, y sostuvo que el sistema actual “es bastante generoso”, porque “si a vos te presentan que siempre vas a tener oportunidades, nunca te vas a reformar”.

En la entrevista radial, Bordaberry advirtió sobre la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento: “Todos somos conscientes de que vamos a tener que ponerle mucha buena voluntad y trabajo para hacer funcionar a Uruguay, porque en la Cámara de Diputados no hay mayoría del FA y en el Senado no hay mayoría de la oposición”, expresó, y agregó que, si bien “puede ser que el FA no necesite” a los dos legisladores de Vamos Uruguay en el Senado, “sabe que cuando habla con esos dos votos está hablando con 13 votos en Diputados, que sí va a necesitar”.