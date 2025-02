El líder del sector Vamos Uruguay, del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, regresó al Parlamento Nacional como senador, después de varios años fuera de la actividad política. Antes de asumir la banca, informó que en la apertura de esta legislatura su agrupación presentó 47 proyectos de ley, entre los cuales se destacan medidas en materia de seguridad y la desmonopolización de los combustibles.

“A mí me eligieron para proponer y trabajar. Si me entrego antes de empezar, estoy perdido. Es como algún equipo que entra a la cancha con ganas de perder. Yo voy a entrar a ganar siempre, a veces se gana, a veces se pierde, pero eso de la desmonopolización está inscripto dentro de una batería de proyectos que atienden a la desregulación. Acá hay un exceso de regulaciones en Uruguay que afectan a la economía”, manifestó en rueda de prensa.

“Planteamos una desregulación del comercio exterior”, indicó. Hay “muchas normas que se repiten: uno hace un trámite y le obligan a repetirlo varias veces”, puso como ejemplo. Asimismo, indicó que su sector plantea eliminar el impuesto del 1% de los semovientes del sector agropecuario. Al respecto, agregó que enviará la iniciativa también al ministro de Economía designado, Gabriel Oddone, “para ver si lo comparte y lo podemos aprobar”.

En materia de seguridad, propuso retirar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior. Además, planteó que se aplique una medida, que en Estados Unidos se llama Three Strikes Out, la cual establece una “penalización escalonada, es decir, si una persona comete un delito una vez, tiene una cantidad de beneficios primarios; si comete un segundo delito [pero] estudia y trabaja, también; pero en la tercera vez no tiene ningún beneficio”.

Sobre la coalición, dijo que “tiene que trabajar y ver cómo va a trabajar. Todavía eso no está definido, obviamente tenemos una vocación de trabajo conjunto, pero hay mucho para hablar”.

En cuanto a la relación con el próximo gobierno, consideró que “hay que negociar. A veces la mayoría la tendrá el Frente Amplio. Entonces, cuando hable con nosotros estará hablando con un senador o con dos, cuyos votos no necesita. Pero cuando está hablando conmigo está hablando con 13 diputados que tiene Vamos Uruguay, y a esos 13 diputados sí los necesita. Entonces, la forma de articular es, realmente, no solamente mirar en el corto plazo del voto, sino sabiendo que cuando se logra un voto allá, de repente se están logrando 13 votos acá”.