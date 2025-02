Desde las elecciones de octubre, cuando en los papeles quedó conformado el nuevo Parlamento, que asumirá sus funciones este sábado, no fueron pocos los políticos que empezaron a especular sobre cómo sería la relación de los partidos afianzados en el Palacio Legislativo con el novel Identidad Soberana (IS), el partido que lidera el abogado Gustavo Salle, que salió electo diputado, al igual que su hija, Nicolle Salle. ¿Buscarán acercar posiciones con los recién llegados? ¿Cómo será el diálogo?

Los legisladores del próximo período ya están instalados en sus respectivos despachos, y de a poco esos acercamientos se empezaron a dar, aunque sean en forma espontánea. Así se materializó este miércoles en una mesa de la cantina del edificio Anexo de Palacio Legislativo, donde cualquiera que pasara podía ver a Salle almorzando con los diputados actuales y electos Felipe Schipani (del Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), el senador electo Robert Silva, y Sebastián Sanguinetti, suplente de Schipani.

Sallé contó a la diaria que fue una conversación “muy fructífera” en la que se habló de “política con mayúscula” y “de los eventos que están sucediendo en el mundo y que tienen efectos en Uruguay”. “Para mí fue muy productiva. Y este tipo de conversaciones se van a dar. Mañana vienen los legisladores del MPP, del Partido Comunista o del Partido Socialista, me invitan a almorzar a allí y yo almuerzo con ellos. Discutiremos, hablaremos”, sostuvo.

Por su parte, Schipani contó a la diaria que estaban almorzando con Silva y Sanguinetti, y luego arribaron Salle y Perrone, “todo muy coloquial”, se dio una “juntada espontánea”, en la que hablaron “de varios temas”, por ejemplo, “cómo iba a actuar” Salle en el Parlamento. “Así que, en principio, diálogo abierto con Salle. Obviamente, en muchos temas estamos en las antípodas, pero creo que en muchos otros podemos acordar”, sostuvo.

Schipani subrayó que Salle forma parte de la oposición, al igual que la coalición. “Una oposición distinta, pero oposición al fin, y seguramente en muchas cuestiones votemos juntos. Es un actor político con el que hay que cultivar relacionamiento como con todo el mundo”, agregó. Schipani señaló que “obviamente”, IS tiene dos votos, y la coalición, en la medida en que actúe unida, tiene 49, por lo tanto, “Salle puede dar la mayoría” para proyectos de ley, por ejemplo. Por último, auguró que en los temas que no habrá coincidencia entre la coalición y Salle tampoco la habrá entre IS y el Frente Amplio (FA).

“Si hay algo que el PN no debería hacer, es ponerse contra Salle”

A todo esto, un diputado del Partido Nacional (PN) dijo a la diaria que a Salle lo van “a mimar” para que tenga su propio espacio y cuando quiera interpelar, interpele”, por ejemplo. El artículo 119 de la Constitución establece que “cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización”. Por lo tanto, IS necesita de varios votos de la coalición si quiere llamar a un ministro a sala.

La fuente blanca puso como ejemplo el período legislativo de 2015-2020, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, en el que “el mayor respaldo que tuvo” el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, “fue del PN”. Dijo que si bien “todo el mundo pensaba que Rubio, al ser de izquierda extrema, iba a ser mucho más oficialista, terminó siendo un opositor dentro del Poder Legislativo”. “Salvando las distancias, creo que se puede dar un clima muy parecido”, sostuvo el nacionalista.

“Si hay algo que el PN no debería hacer es ponerse contra Salle. Y Salle, para ir contra el gobierno, si quiere utilizar la herramienta de interpelación, va a necesitar los votos de la coalición. Si no, no va a poder interpelar nunca”, insistió la fuente nacionalista.

Consultado por este tema, Salle dijo que “es muy sencillo”, ya que “todo mecanismo de negociación que para IS suponga obtener un logro en lo que tiene que ver con su postura programática e ideológica será bienvenido”. “Si es ajeno a esa finalidad, no prosperará”, acotó. El diputado electo puso como ejemplo que si un partido propone un proyecto de ley que establezca “ni un contrato secreto más en el país”, él acompañará, así como si se propone “ni una industria de celulosa” más en Uruguay. “Si dijeran 'no más agenda 2030 impuesta por la Usaid [Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional],'retorno a la democracia, eliminando el golpe de Estado técnico por el cual se creó un servicio descentralizado que maneja a la Justicia' [Fiscalía], yo acompaño, por supuesto”, subrayó.

Sobre su postura en relación al FA, Salle dijo que como son gobierno “y ya adelantaron determinadas prioridades, y ninguna de esas va en el sentido de IS, capaz que la conversación se daría con mayores discrepancias”.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que “hay que intentar tener la mejor relación posible con Salle, eso está claro”, siempre y cuando “respete determinados códigos y la normativa”, que él piensa “que lo va a hacer”, porque lo vio “con un talante en ese sentido”. “Diálogo, todo, porque esos dos votos pueden ser decisivos para un montón de cosas, pero también para poder aprobar proyectos de ley. Así que hay que tener el mejor diálogo posible”, insistió, y puso como ejemplo que la mayoría en una cámara sirve “para que, eventualmente, se voten resoluciones de cámara”.

Coalición y Salle podrían declarar “no satisfactorias” declaraciones de un ministro

En tanto, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que en la próxima legislatura “se va a requerir mucho diálogo entre el FA, la coalición y también con IS”, es decir, entre los seis partidos que integrarán la Cámara de Diputados, “porque nadie tiene mayoría parlamentaria por sí mismo”.

“Por lo tanto, para que se logren los consensos: mucho diálogo, y para lograr aprobar proyectos en la Cámara de Diputados también. Ni que hablar, los dos diputados de IS, sumados a los 49 diputados de la coalición, hacen una mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora, darle media sanción a un proyecto de ley que tiene que pasar por el Senado, donde el FA tiene mayoría, que por sí misma es capaz de aprobar modificaciones o directamente no tratar un proyecto, puede terminar siendo un ejercicio cuasi deportivo”, sostuvo.

A su vez, sobre una eventual interpelación a un ministro del FA, Rodríguez subrayó que, por ejemplo, con los votos de la coalición y de IS se puede sacar adelante una moción de “no aprobación” de lo expresado por el ministro o las autoridades correspondientes. Esta hipótesis, de poder declarar como “no satisfactorias” las explicaciones de un jerarca vertidas en sala, sería inédita en un gobierno del FA, porque en los tres gobiernos anteriores la coalición de izquierda tuvo mayoría en ambas cámaras.