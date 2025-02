El presidente electo, Yamandú Orsi, habló con la prensa luego del acto de reconocimiento que le realizó el gobierno departamental de Canelones y fue consultado acerca de la afirmación del ministro designado de Interior, Carlos Negro, sobre la lucha contra el narcotráfico.

Este martes, en una entrevista con Informativo Sarandí, el futuro titular del Ministerio del Interior (MI) sostuvo que “la lucha contra el narcotráfico está perdida”, y generó el cuestionamiento de figuras de la oposición, como el actual ministro Nicolás Martinelli, quien criticó a Negro por “entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido”.

Consultado sobre los dichos del futuro ministro, Orsi afirmó: “Lo que dijo es un análisis de lo que pasa en el mundo hoy. Tengo los volúmenes de lo que entra de cocaína a Europa por año, sin fallar, y eso quiere decir que el mundo hay algo que viene perdiendo. Los países más poderosos, con mayor poder para frenar estas cosas, han perdido en cierto carril ese combate”.

En ese sentido, el mandatario entrante sostuvo que “esa es la dimensión mundial y en eso comparto la visión del ministro”. Por otro lado, consideró que hay una dimensión local y nacional, sobre las cuales “tenemos dos compromisos enormes”. El primero, mencionó Orsi, es “frenar los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad”, y el otro “es frenar los niveles de consumo y de adicción”.

El presidente electo reafirmó que, en el marco de un problema mundial, “que es entre compromisos y fracasos, entre la hipocresía que tiene la sociedad con estos temas y en un comercio mundial de estos productos”, “lo que sí tenés es un compromiso, fronteras adentro, que es reparar lo que ha venido pasando y frenar los posibles daños que puedan venir”.

Sobre la respuesta del ministro Martinelli, quien también afirmó que “bajar la vara no es el camino” en el combate a la delincuencia, Orsi manifestó que prefiere “no responder a quienes hoy tienen investidura”. “Yo no caigo en eso. No voy a responder eso”, agregó, y sostuvo: “Si vamos a seguir respondiendo y cruzando en pleno período de transición, lo mejor es el respeto por la investidura de cada uno. Un gobierno que está gobernando y hace su tarea, y un gobierno que fue electo. Lo mejor es no tirarnos con ninguna piedra porque nuestra gente necesita otra cosa”.