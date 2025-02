El lunes, Flavio Harguindeguy, dirigente departamental de Montevideo, presentó en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) las firmas suficientes para convocar a la Convención Nacional del partido a los efectos de emitir una declaración de respaldo a los candidatos colorados que competirán en las elecciones departamentales de mayo y, al mismo tiempo, hacer “un llamado a la disciplina partidaria para encolumnar detrás de los candidatos a todos los integrantes” del PC.

En una declaración pública, Harguindeguy, quien fue candidato a la Cámara de Diputados por la lista de Unir para Ganar, el sector encabezado por Andrés Ojeda, advierte sobre los acuerdos electorales que se han materializado en los últimos días entre colorados y nacionalistas sin el aval de la Convención Nacional, como establece la Carta Orgánica del PC. Esto, sostiene, “suele adornarse con palabras que hablan de libertad de acción en lo departamental, pero es en realidad desinterés con consecuencias de desestructuración y descomposición partidaria”.

Según Harguindeguy, se trata de “una situación parteaguas”, en la que el PC “apoya las candidaturas coloradas en todo el país o se deshilacha detrás de acuerdos y posturas personales que lo alejan de la cohesión y la disciplina mínima que toda organización debe exhibir”.

El prosecretario general del PC, Ariel Amen, dijo a la diaria que la Convención Nacional se reunirá el próximo sábado 15 de marzo, esto es, a menos de dos meses de las elecciones departamentales.

Diferencias en Paysandú, Rocha y San José

El PC tendrá candidatos propios en los 19 departamentos del país. En Montevideo, Canelones y Salto sus representantes competirán bajo el lema común de la Coalición Republicana. Sin embargo, las estrategias electorales varían en función de cada departamento.

En Paysandú, según informó Búsqueda, el tres veces diputado por el PC Ricardo Molinelli será uno de los suplentes del intendente y candidato a la reelección por el Partido Nacional (PN), Nicolás Olivera. La postulación de Molinelli dentro del lema nacionalista no cayó bien en la interna del PC. “Molinelli nos dijo que no había hablado con ningún otro partido, que iba a respetar la resolución de la orgánica, y el mismo día de nuestra convención Molinelli hace el anuncio que se va con Olivera”, afirmó a Búsqueda Franklin Belveder, uno de los candidatos colorados en Paysandú.

Desde Vamos Uruguay, el sector de Molinelli, aseguraron a la diaria que se trata de “una decisión pura y exclusivamente personal” del exlegislador; afirmaron que el sector respaldará a David Helguera, el otro candidato del PC en Paysandú.

En Rocha, el colorado Eduardo Píriz será candidato por el PN en compañía del actual intendente, Alejo Umpiérrez, y Néstor Fernández, a pesar de que el PC postulará como candidatos en el departamento a Patricia Sánchez y Roberto Méndez. Píriz forma parte de Crece, el grupo liderado por Robert Silva.

En San José, el PC proclamó como candidato único al edil Alfredo Lago; no obstante, el diputado electo por Vamos Uruguay, Mauricio Viera, ya anunció su apoyo a la intendenta y candidata a la reelección por el PN, Ana Bentaberri.

Consultado al respecto, Viera dijo a la diaria que su respaldo a Bentaberri “es estratégico-político” y se encuadra en “una situación política que se vio reflejada en las urnas tanto en octubre como en noviembre”, en referencia al triunfo del Frente Amplio (FA) en San José. Se trata, sostuvo, de “preservar” a uno de los integrantes de la coalición en el gobierno departamental.

Asimismo, Viera señaló que a mediados de 2023 él mismo propuso la utilización del lema común de la Coalición Republicana en San José, algo que fue rechazado por el PN. “El espíritu coalicionista lo teníamos desde antes, no es una cuestión de oportunismo”, expresó.

Lago, en cambio, cuestionó la actual gestión de Bentaberri en la Intendencia de San José. “La práctica que hace el PN perfora los partidos, [porque] va a buscar dirigentes y les da carguitos, como ha hecho ahora con exediles del FA, y eso genera una destrucción institucional”, manifestó a la diaria.

Para Lago, la discusión de fondo en la Convención Nacional del 15 de marzo será “si los partidos políticos son para querer transformar un departamento y darle contenido de ideas, proyectos y esperanzas, o si son para decir ‘estoy en este partido y después soy una moneda de cambio para conseguir algo, [como] un cargo’”.

Felipe Schipani, diputado electo por Crece e integrante del CEN, dijo a la diaria que el propósito de la Convención Nacional “es reconocer a todos los candidatos colorados”. Consultado sobre el planteo de la disciplina partidaria, Schipani consideró que “va de suyo que todos los dirigentes colorados van a trabajar para los candidatos propuestos, [pero] francamente no lo he evaluado, no tengo posición al respecto”.

Un dirigente de Vamos Uruguay, miembro del CEN, dijo a la diaria que un llamado expreso a la disciplina partidaria “no le haría bien al partido”. Señaló que “cada departamento tiene una realidad distinta” y criticó la posibilidad de que haya “una caza de brujas” a la interna del partido. “No sé si va a tener apoyo en la Convención”, agregó la fuente de Vamos Uruguay.