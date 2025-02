Proclamadas las candidaturas a las intendencias de cara a las elecciones departamentales del 11 de mayo, las consultoras inician las encuestas a la población. En este caso, Nómade hizo una consulta sobre la intención de voto, el nivel de simpatía y conocimiento sobre los candidatos y las principales preocupaciones de la población de Canelones.

Nómade registró que si las elecciones fueran este domingo, 50% de los consultados votaría al candidato único del Frente Amplio (FA), Francisco Legnani, mientras que 42,7% lo haría por la Coalición Republicana.

El candidato Alfonso Lereté lidera la interna coalicionista con 16,6%, aunque Sebastián Andújar reúne casi el mismo porcentaje (16,4%). Por otro lado, Walter Cervini tiene 9,7% d de intención de voto, según la consultora.

Hay 3,1% de los consultados que no votaría por ninguno, lo haría en blanco o anularía su voto, y 4,2% no sabe o no contesta.

A su vez, Nómade midió que 56,8% de las personas encuestadas expresaron una certeza alta sobre su voto al indicar que es muy probable que apoyen al candidato mencionado. En tanto, 22% sostiene que su elección por uno u otro aún es flexible al considerar “algo probable” la preferencia indicada.

Asimismo, de acuerdo con el informe, cuando se cruza la intención de voto departamental con respecto a la votación de noviembre, no existe gran fuga de votos entre el FA y la Coalición Republicana. Por su parte, 3,7% de quienes votaron a la fórmula Álvaro Delgado-Valeria Ripoll votarían a Legnani y 8% de los que votaron a Yamandú Orsi-Carolina Cosse acompañarían a la Coalición Republicana (1,1% a Lereté, 2% a Andújar y 4,9% a Cervini).

Grado de conocimiento y simpatía

De acuerdo con el nivel de conocimiento de los candidatos, el más conocido es Andújar con 52,9% y lo sigue Legnani con 46,9%. Lereté tiene 42,8% y Cervini resulta ser el menos conocido con 31,7%.

Sin embargo, el nivel de conocimiento no determina el de simpatía, ya que Legnani es el candidato que reúne los niveles más altos de simpatía entre quienes indicaron que lo conocen: el frenteamplista cuenta con 73,4% en total (34% es mucha simpatía y 39,4% algo de simpatía). En este caso, Cervini sigue a Legnani con 53,6% total de simpatía (25,9% y 27,7%). Lereté y Andújar son los que tienen los porcentajes más altos de poca y nada de simpatía. Lereté reúne 54,7% (26,9% poca y 27,8% nada), y Andújar tiene 53,2% (22,5% poca y 30,7% nada).

Principales problemas a nivel nacional y departamental

Nómade consultó a los encuestados sobre los principales problemas del país. La inseguridad encabeza la lista con 28,4% y le sigue el narcotráfico con 17% y el desempleo con 10,6%. Sobre Canelones, los tres principales problemas identificados por las personas son los caminos, calles y veredas en mal estado (50,8%), la inseguridad (42,8%) y el consumo problemático de drogas (30%).

A su vez, según la consultora, el principal motivo para elegir una candidatura señalado por el 63,2% de los encuestados tiene que ver con que la persona “conozca las problemáticas del departamento”. Luego, en un 38,5%, se identificó como factor determinante que el candidato sea “buena persona y honesto” y en tercer lugar, con 32,5%, que tenga antecedentes de buena gestión.