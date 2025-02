El caso de la exdiputada blanca Valentina dos Santos sigue generando repercusiones en el Partido Nacional (PN). En junio la dirigente fue condenda por usurpación de funciones y, ya cumplida su pena, el lunes el directorio del PN ratificó la inhabilitación para que use el lema del partido, por lo tanto, no podrá ser candidata a intendenta por Artigas, como era su intención. En filas blancas parecía que las turbulencias que generó el asunto se habían calmado luego de ratificada la resolución, pero la calma duró menos de 24 horas.

Las aguas se agitaron de vuelta por las declaraciones del diputado Emiliano Soravilla, del sector de Dos Santos y el exintendente Pablo Caram (Artigas Adelante, 2525) en el programa Así nos va, de radio Carve. En la entrevista recordó que fue él quien pidió al directorio que la habiliten, porque entiende que “la que juzgó fue la Justicia” y el PN “no tiene necesidad de hacer un sobrejuzgamiento después”; además, porque “acá la decisión final la debería tener la gente, votando”.

“Lo vamos a respetar [lo que resolvió el directorio], la agrupación va a participar en la elección con otra candidatura y con la participación de Valentina, porque no está impedida de ocupar cargos públicos. Seguramente, en el anuncio que vamos a hacer de nuestra candidatura, Valentina va a estar dentro del equipo de la intendencia”, señaló. Soravilla dijo que tanto si el candidato fuera él como otra persona del sector, en caso de ganar, Dos Santos “va a ser la secretaria general de la intendencia” porque “ella está dispuesta a continuar trabajando por el proyecto político”, y entienden que ese rol “es el que le corresponde en la próxima administración”.

Un dirigente de Alianza País -el sector blanco que le disputa el liderazgo al grupo de Caram en Artigas- dijo a la diaria que hay “indignación” por lo “desafiante contra la institucionalidad” que fue Soravilla, en lo que catalogan como una demostración de que “el partido no les interesa”. Lo dicho por Soravilla sobrevoló la reunión de la futura bancada de Alianza País del martes en la mañana, y el dirigente señaló que, entre las críticas que se le hicieron, se señaló: “No se dan cuenta de que el PN es mucho más de lo que pasa en Artigas”.

El senador Sebastián da Silva, de Alianza País, subrayó a la diaria que su sector en Artigas presentará a Mateo Ayala y ya prometieron que “van a hacer todas las auditorías, como corresponde a un gobierno blanco”, porque no pueden no hacer lo que le exigen a los otros. “Con todos esos elementos, nos afirma que nuestra posición era la correcta, y que vamos a tener más votos. Creemos que tenemos todo para ganar”, finalizó. A su vez, el senador Carlos Camy, de Alianza País, en diálogo con la diaria, se limitó a señalar que, para ubicar a Dos Santos como secretaria general de la intendencia, Soravilla “primero tiene que ganar”. “Que se preocupe de ganar, que la tiene difícil”, acotó.

En tanto, el senador Sergio Botana, también del mismo sector, pero mucho más medido en sus palabras, dijo a la diaria que no le gusta opinar de lo que no debe. “Porque las cuestiones de Artigas son de Artigas, ningún otro departamento se debe meter en las cuestiones del departamento. No es que no quiera opinar: no debo hacerlo y nadie debe opinar”, sostuvo.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi, de Aire Fresco, señaló a la diaria que no está de acuerdo con que se ubique a Dos Santos como secretaria general de la comuna de Artigas, y agregó: “En definitiva, que se haga cargo la población de Artigas de lo que vota”. “Si el directorio tomó la decisión de mantener la inhabilitación, es una manera antiética de que ella tenga influencia en la intendencia. Jurídicamente, no hay observación que hacer, pero es un problema ético. Si él la pone, es una manera oblicua de burlar la decisión del directorio”, finalizó.

Pero dentro de Aire Fresco -ligado al sector de Caram- hay opiniones más benevolentes sobre el asunto. Un dirigente de Aire Fresco sostuvo a la diaria que si Soravilla entiende que “la mejor figura para llevar adelante la Secretaría General” es Dos Santos, “está perfecto”, ya que no pueden ser “más rehenes de una situación totalmente impopular”, porque “si el pueblo decide en las urnas” que el sector de Caram gane, “Valentina será secretaria general”.

Por último, el senador Jorge Gandini, líder de Por La Patria e integrante del directorio blanco, subrayó a la diaria que Dos Santos no puede ser candidata a ningún cargo electivo por el PN, pero “no está proscripta”. Por lo tanto, “puede militar y poner su cara e, incluso, eventualmente, podrá ser convocada por el intendente” para el cargo que decida”. “Cada uno puede tener su opinión, pero el PN no puede pasar la raya de las prohibiciones. Lo cierto es que esa agrupación tiene que pelear por la intendencia sin su candidata natural, que ha sido inhabilitada. Punto. Ahí no hay fisuras, todo lo otro es parte de lo que el derecho permite”, finalizó.