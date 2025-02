Con el propósito de informar y sensibilizar surgió el podcast Hijos del sistema, en el que los protagonistas son los jóvenes adultos que egresaron o están en proceso de egreso de los centros de protección de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), o que, en algunos casos, si bien no permanecieron en centros del instituto, estuvieron bajo el amparo del Estado por vulneración de sus derechos. En primera persona cuentan su trayecto por el INAU y la transición hacia una vida autónoma y los desafíos que conlleva.

Las creadoras del podcast, Florencia Cremonese, periodista, y Alejandra Genta, música, son madres adoptivas. En el caso de Cremonese, fue de una bebé y un niño de 16 meses, y en el de Genta de adolescentes de 13 y 16 años. Ambas entienden la adopción como un plan A de vida: “Las dos queríamos ser madres, pero no necesitábamos traer otro niño al mundo, porque hay niños a los que les faltan esas madres que queríamos ser”, aseguró Cremonese a la diaria.

A su vez, las une la preocupación por aquellos niños, niñas y adolescentes que no están dentro del 10% de condición de adoptabilidad, por lo que no tienen la posibilidad de tener una familia sustituta, y quedan a la espera de cumplir la mayoría de edad y restablecerse en la sociedad y en una vida adulta, con pocas herramientas y preparación para enfrentarla.

Los episodios del podcast duran entre 30 y 45 minutos y, según especifican en su página web, su público objetivo son educadores, profesionales del cuidado infantil, familias potencialmente adoptivas, personas interesadas en acompañar a los jóvenes que egresan, en la justicia social y en las experiencias de vida de quienes han pasado por el sistema de protección. La primera temporada contiene ocho episodios y aún están en duda si lanzar una segunda, por la falta de presupuesto, o la opción de recaudar dinero para destinarlo a becas. La producción y posproducción del podcast se realizó con los 30.000 pesos recaudados a través de colectaTe.

Consideran que es un podcast hecho con conciencia, debido a que trata un tema delicado, y eligen proteger aquellas personas que cuentan su historia personal. En el transcurso de producir el podcast y realizar las entrevistas, se dieron cuenta de que, además de hacerse visibles, los jóvenes necesitaban ayuda, y es así que se transformó en un proyecto social. Hace poco se contactó una abogada para contribuir a resolver temas legales que los jóvenes puedan tener, por ejemplo con sus hermanos también institucionalizados, que a veces “no saben dónde están o saben que están en un lugar pero no muy bien”, y a ellos les afecta anímicamente, relató Genta en conversación con la diaria.

Cabe aclarar que desde Hijos del sistema se intentaron comunicar con el directorio del INAU para contarles sobre el podcast que estaban elaborando y con la intención de que pudieran explicar por qué suceden ciertas cosas que relatan los jóvenes, sin embargo no les respondieron, excepto la directora por la oposición, Natalia Argenzio.

Un 90% de niños, niñas y adolescentes no están en condición de adoptabilidad

Cremonese explicó que, en base a datos presentados por INAU, por mes suele haber entre 4.500 y 5.500 jóvenes al amparo del ciudado estatal y menos del 10% de los que permanecen en cuidado de 24 horas en el INAU no están en condición de adoptabilidad. Según explicó, esto sucede debido a que los trabajadores sociales y psicólogos “no logran hacer el trabajo de seguimiento con la familia de origen” para evaluar si se puede restituir el vínculo y la convivencia y, así, presentar los fundamentos ante la Justicia.

Según un informe de Unicef, los jóvenes están en promedio cuatro años en hogares, cuando en realidad “vivir al amparo del Estado por el derecho nacional e internacional debe ser una solución transitoria a la vulneración de derechos probada”, declaró Cremonese. Pero sucede que por falta de recursos y de un equipo de técnicos especializado que realice un adecuado seguimiento “cada año 500 niños, niñas y adolescentes se encuentran en condición de adopción”, informó.

También sucede que a veces la condición de adoptabilidad llega cuando son adolescentes y se torna más difícil encontrar una familia que los acoja por el estigma o la “fantasía de que si adoptás a un bebé lo vas a hacer a tu manera y se le borra su historia pasada”, comentó Genta, pero sucede lo contrario, porque la ruptura estuvo. Entonces, “van creciendo sin estar con su familia de origen y van perdiendo las chances de ser adoptados”, sostuvo.

Respecto a la familia biológica de los niños, niñas y adolescentes, consideran que no debe ser un tema tabú. Si bien no significa que “tenga que estar presente, entendemos que si el niño lo necesita, está bien”, explicó Cremonese, y aclaró que son historias de vida atravesadas por un conflicto, al haber una vulneración de derechos, pero hay que entender el contexto y no juzgar.

Egreso y políticas

Si bien existen políticas de egreso, algunas tienen cupos y condiciones, como trabajar y estudiar, o al menos tener un ingreso económico a través de algún emprendimiento. Los programas son tres: Hogar La Barca, Programa de Apoyo a los Procesos de Autonomía y Protagonismo de Adolescentes y Jóvenes (APAP), e Inclusión y Ciudadanía del INAU. Respecto a esto, Cremonese contó que hay una brecha entre el interior del país y Montevideo con los proyectos de autonomía que acompañan a egresados, al haber menos de 100 cupos y egresar 400 por año en el país.

En diálogo con la diaria, Genta contó que buscan que haya capacitaciones laborales para quienes se encuentran próximos a egresar y necesitan una rápida inserción laboral. Han conseguido que les otorguen una beca del 50% para un curso de barista, y el otro 50% lo aportaron las madrinas, y se han acercado personas para donar una guitarra y psicólogos. Para colaborar no es necesario contactarse con ellas directamente, sino arrimarse al hogar más cercano y preguntar en que podés colaborar. En este momento necesitan docentes para ayudar con los exámenes, ya que si bien en los hogares hay, no dan abasto por la cantidad de jóvenes.

Consideran que es importante incentivar a que los empleadores tomen en cuenta a los jóvenes y les den la oportunidad de tener su primera experiencia laboral, porque si bien “tuvieron carencias, tienen fortalezas superiores a los que crecimos en familia, y si llegan ahí es porque la pelearon y no quieren rendirse”, aseguró Cremonese. Además, es importante para quitar el estigma y que las personas “no relacionen INAU con infracción”, porque no cometieron un delito, sino que están ahí porque “alguien vulneró sus derechos y están sufriendo por no estar con sus familias”.

Según informó Cremonese, “cada año egresan 400 chiquilines del INAU luego de cumplir 18 años y no hay cupos para que todos egresen acompañados”, aunque sí existe un protocolo a partir de 2022 en el que se les consulta qué pretenden hacer y “muchos vuelven con la familia que los vulneró”, o la opción es ir a un refugio del Mides, lo cual les parece que no es aceptable debido a que por sus trayectorias “no tienen la capacidad de desarrollarse en un refugio”.

A su vez, sucede que quienes egresan sin tener una familia tienen poco margen de error, ya que por ejemplo renunciar a un trabajo les puede costar quedar en situación de calle, al no tener una contención detrás en la que se puedan refugiar mientras consiguen otro trabajo o se crean un emprendimiento para subsistir económicamente.

Para finalizar, Genta propuso a quienes lean la nota y escuchen el podcast que se sitúen en sus 18 años, en su adolescencia, y se imaginen a sí mismos sin ningún apoyo y tomen conciencia del respaldo que necesitan estos jóvenes, y en referencia a quienes tienen pensado adoptar les quiere transmitir que “se la jueguen” y que deja aprendizaje y riqueza.

El proyecto de ley

La Red de Egresados del Uruguay liderada por tres jóvenes que transitaron por hogares del INAU busca promover una ley de egreso institucionalizado, inspirado en la Ley de Acompañamiento para el Egreso aprobada en 2017 en Argentina. Busca que el Estado acompañe por más años a los jóvenes que se encuentran sin contención emocional y económica. Cremonese y Genta sostuvieron a la diaria que les parece “justo que todos tengan cupo y acompañamiento y no haya listas de espera”, y que se trata de “una nueva población a atender y hay que tener voluntad política para destinar el presupuesto”.

Las redes sociales del proyecto son:

Instagram: https://www.instagram.com/delsistemahijos/

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61567216175626

Para colaborar: https://colectate.com.uy/hijosdelsistema