Muchos reencuentros, materializados en varios abrazos, se dieron este jueves de noche en la sede de la Unión de Vendedores de Carne, en el barrio Cordón, que fue el lugar elegido para que la convención departamental de Montevideo de la Coalición Republicana (CR) proclame oficialmente a sus tres candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM): el diputado del Partido Nacional Martín Lema, la colorada Virginia Cáceres, que hace pocas horas renunció a su cargo de presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y el coronel retirado Roque García, de Cabildo Abierto. Los tres buscarán derrotar al Frente Amplio (FA), que gobierna la capital desde 1990.

En el evento marcaron presencia varias figuras de la coalición, como el excandidato blanco Álvaro Delgado, el excandidato colorado Andrés Ojeda y su correligionario y senador electo Pedro Bordaberry, entre otros. Excepto el senador Guillermo Domenech y algún dirigente más, la mayoría de las figuras cabildantes estuvieron ausentes.

Luego de que los convencionales votaron a los candidatos y fueron proclamados, los tres dieron sus respectivos discursos. Lema habló al final y bastante más tiempo que los candidatos que le precedieron: cerca de 15 minutos. Al principio, el diputado le habló a Cáceres y le transmitió que “el sentir de muchos” es que su tarea al frente de la ANEP “fue sencillamente brillante”. Luego, entrando de lleno en la campaña departamental, Lema dijo que tomó la decisión de entrar en la carrera electoral por la intendencia porque “es imposible seguir viviendo con naturalidad entre la basura y tomarlo como parte del paisaje”.

Entre aplausos y más aplausos, Lema siguió criticando la gestión del FA en Montevideo, con el leitmotiv de lo “imposible”: “Es imposible demorar y perder horas y horas de los montevideanos para trasladarse de un lugar a otro. Es imposible no poder bañarse en las playas de Montevideo por el contacto con materia fecal. Es imposible seguir transitando en calles absolutamente destruidas”, enumeró.

Lema sostuvo que en la IM hay autoridades “que ya están entregadas, que están pidiendo que suene la campana porque ya no quieren más nada”, y consideró que “es posible ganar la elección”, así como “transformar Montevideo”. En ese sentido, el candidato afirmó que se considera “insoportablemente optimista”.

Lema y la basura

Yendo a temas concretos, Lema señaló que cuando se habla de “cambios radicales” se deben hacer “priorizando áreas”. Una de esas áreas, en la que coincide con los otros dos candidatos, tiene relación con la recolección de residuos, indicó, y comentó que van a presentar, oportunamente, “un plan de urgencia integral e intensivo para dar respuesta a la recolección de residuos”. “La urgencia es que el primer año, si le toca gobernar a la Coalición Republicana, se tienen que ver los primeros cambios en la recolección de residuos, sin excusas”, subrayó.

Para Lema, la gestión de la recolección de la basura implica no amputarse “ninguna herramienta”. Por lo tanto, aseveró: “Si las circunstancias determinan que el servicio de recolección de residuos hay que privatizarlo, no hay que tenerle miedo y hay que ir para adelante. A lo que hay que tenerle miedo es a seguir con más de lo mismo, que no ha dado resultados”, enfatizó.

Por otra parte, Lema anunció que, en caso de obtener el gobierno departamental, se enfocará en “aquellos lugares donde hay montevideanos conviviendo con focos infecciosos, con la presencia de ratas y de basurales”, para emitir una “declaración de emergencia sanitaria, donde no se acepte más estar conviviendo en esa circunstancia”. Lema también dijo que “hay que duplicar las inversiones”, ya que “no puede ser que en una ciudad de estas características, con lo que se recauda, solamente el 13% vaya a inversiones”, porque “representa 54 días de recaudación de los 365 días del año”.

Por último, el candidato de la CR dijo que otro eje prioritario estará enfocado en los “trámites burocráticos”, para lo que “se va a trabajar en una normativa que simplifique los trámites y elimine la burocracia innecesaria que perjudica el día a día, que afecta los tiempos y es disuasivo al momento de un puntapié para llevar adelante algún tipo de trámites”.

Los de García y Cáceres fueron los discursos más breves (cerca de tres minutos cada uno). García dijo que se siente “profunda y alegremente sorprendido” y sostuvo que tras sumar apoyos ahora siente que “cambió la temperatura del aire, que hay un aire fresco”, y pidió disculpas por usar el nombre del sector de Delgado, que sonrió, al igual que casi todos los presentes. “Yo camino por la calle, me cruzo con la gente y me dice que se puede. Uno lo ve en los mensajes y empieza a ver que hay unas ganas de creer. Yo elijo creer”, finalizó.

Por su parte, Cáceres dijo que en la reunión la CR reafirmó “su voluntad de continuar con un proyecto político de largo plazo”. Agregó que la segunda ratificación de compromiso es la de todos los que estaban ahí, “el compromiso individual de querer transformar efectivamente esta ciudad de Montevideo”.

“Para eso, a partir de hoy empezamos a transitar por un hermoso y difícil desafío, que es el de tratar de convencer a los montevideanos de que apuesten por el cambio y que nos den a nosotros la posibilidad de generar ese cambio. Y para eso, primero necesitamos salir todos a militar. Necesitamos la militancia de todos los integrantes de esta coalición en Montevideo”, subrayó.

Cáceres dijo que precisan “salir a recorrer todos los rincones de este departamento, primero con humildad, con la humildad de escuchar al vecino y de tratar de entender cuáles son los problemas que tiene”. “Y tenemos que salir con la convicción de que nuestro proyecto es el mejor, y tenemos que tener pasión, porque si no tenemos la pasión de convencer a los montevideanos de que nuestro proyecto es el mejor, no los vamos a convencer para que nos acompañen y nos den la posibilidad de generar el cambio”, finalizó.