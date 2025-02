Faltando un mes para el inicio de clases, la renuncia de Virginia Cáceres a la presidencia del ente cayó de sorpresa en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Cuando salieron las primeras versiones de prensa manejando que desde el Partido Colorado (PC) le habían ofrecido ser candidata a la Intendencia de Montevideo, nadie tenía información al respecto en el edificio central.

Con el correr de las horas la noticia fue tomando fuerza y la renuncia se concretó esta mañana. En una rueda de prensa realizada en el hall del edificio de la ANEP, Cáceres dijo que se va “con la satisfacción del deber cumplido” por tener la transformación curricular ya diseñada íntegramente y pronta para aplicarse en todos los grados a partir de este año. Además, ya esbozó sus primeras ideas en el marco de la campaña para las próximas elecciones departamentales.

Después de ser secretaria general del Consejo Directivo Central (Codicen) desde los inicios de la actual gestión de gobierno, Cáceres llegó a la presidencia del ente luego de la renuncia de Robert Silva para ser precandidato a la presidencia de la República por el PC. Su nombramiento fue objeto de debate parlamentario y el Frente Amplio (FA) no votó su designación por entender que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, entre los que se menciona que el presidente de la ANEP debe tener trayectoria educativa.

En ese momento, desde la oposición y los sindicatos de la educación también llovieron críticas hacia Silva por entender que había utilizado a la educación pública como una plataforma de cara a la campaña electoral. Críticas similares llegan ahora para la renuncia de Cáceres, como la del exconsejero del Codicen Héctor Florit, quien en su cuenta de X propuso que se aplique para la ANEP el mismo sistema que para el Banco de Previsión Social, que prohíbe a sus directores postularse a cargos electivos durante cinco años, de forma que no se use al organismo como “plataforma política”.

Pero Florit no fue el único: “Es inédito, creo que no hay antecedentes de algo así: usar a la educación como una plataforma para impulsarse en la vida política pública y partidaria. Lo hizo Robert Silva y lo está haciendo ella ahora”, declaró a la diaria la exdirectora de Secundaria Celsa Puente.

Para Puente, este contexto “lleva a reflexionar sobre cómo y por qué se habitan los cargos”, aunque aseguró que, tanto en el caso de Cáceres como en el de Silva, “no hicieron ejercicio del rol para el bien de la educación, sino con fines puramente personales”. Por otra parte, señaló que “ningún docente, y de esto me avala la historia, obtendría un lugar en la educación para hacerse visible y después poder ejercer otro cargo”.

“Me parece paradójico que siempre presentándose como los guardianes de la laicidad, y atacando a los demás aduciendo siempre adoctrinamiento, los que dejan los cargos en la educación para ocupar lugares políticos partidarios son ellos”, agregó.

Desde una visión similar habló con la diaria el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen. De acuerdo con el sindicalista, “se consolida un planteo que había hecho la federación: que se usa a la ANEP como un trampolín político electoral”.

En ese sentido, consideró “grave que se tome a la ANEP de rehén de las necesidades partidarias del PC”. Si bien aclaró que “esto no es un ataque personal a la figura de nadie”, afirmó que la salida de Silva y de Cáceres deja “explicitada una falta de compromiso real con la educación pública”.

“Yo no tengo conocimiento de una cosa tan escandalosamente promiscua desde el punto de vista político, no tiene antecedentes en la vida democrática”, reiteró. Por otra parte, criticó que la conferencia de prensa que Cáceres brindó al mediodía haya sido dentro del recinto de la ANEP, debido a que explicitó sus visiones político partidarias, cuando al mismo tiempo hay “profesores de San José sancionados por sacarse una foto frente al liceo reivindicando un derecho ciudadano”.

“Es preocupante lo que se gestó, habla de falta de seriedad y de ética en el manejo público, porque cuando uno asume tal responsabilidad en un ente autónomo, uno tiene que tener la responsabilidad de terminar”, finalizó.

Sobre las contradicciones en el PC, también acordó Nicolás Lorenzo, diputado por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación y Cultura: tienen “una doble vara”, aseguró. Asimismo, enfatizó en que el PC “utiliza claramente la educación como un botín electoral, con una transformación educativa sin ningún resultado; no cambiaron la educación más que para mal”, dijo.

Cáceres fue cuestionada por renunciar a un mes del inicio de clases

Otra de las críticas que recibió el accionar de la expresidenta de la ANEP fue haber dejado el organismo a un mes de iniciar las clases en primaria, secundaria y UTU, cuando se trata de un período clave para la organización del comienzo del año lectivo. Según dijo a la diaria una fuente vinculada a la gestión de la educación pública, consideró que el inicio de clases y sus semanas previas es uno de los momentos en los que es necesario que los docentes se sientan respaldados por las autoridades y, para ello, “marcar presencia” es fundamental.

Por este motivo, consideró que la estabilidad en quienes están al frente de la política educativa es importante, en un momento en el que transcurren elecciones de cargos y horas docentes, y los centros educativos se preparan para recibir a los estudiantes. “Es un momento en el que los docentes miran a las autoridades en busca de confianza y respaldo”, completó la fuente.

Más allá de la visión del Codicen como catapulta política, la exdirectora de Secundaria también hizo énfasis en el mal momento para que haya un cambio de autoridades. “Febrero es un mes clave para el año lectivo, porque es cuando preparás todo para marzo, que se abran las puertas y esté bien; es fundamental para la organización de la gestión”, aseguró.

Asimismo, hizo referencia a que Cáceres manifestó la tranquilidad de irse porque la transformación educativa ya está finalizada, pero Puente resaltó que la implementación en bachillerato recién va a empezar ahora. A su vez, dijo que durante este período también está “la elección de horas, las inscripciones de los estudiantes, la apertura de los centros educativos, que fue este lunes, y hay que hacer una revisión del estado edilicio así como lo funcional”.

Para la exdirectora de Secundaria, la salida de Cáceres en este contexto “muestra el desconocimiento de la vida de educación” y, en suma a la salida de Silva, “un gesto de desapego a lo educativo que no tiene antecedentes”.

En tanto, Julián Mazzoni, uno de los representantes docentes en el Codicen de la ANEP, dijo a la diaria que la salida de la exjerarca generó preocupación por el poco tiempo de cara al inicio de cursos. Además, consideró que puede plantear algunas dificultades para la transición con las autoridades designadas, pero estimó que Juan Gabito, quien fue electo esta noche por el Codicen como presidente del organismo, facilitará dicho proceso. En suma, Mazzoni señaló que si bien no hay impedimentos legales para que Cáceres se vuelque a una candidatura política, analizó que en el plano político ello no contribuye de la mejor forma para la no injerencia de la política partidaria en el sistema educativo.

Principales hitos de su gestión

Recientemente, en una entrevista Cáceres repasó a la diaria sus principales hitos en la gestión de la ANEP en el año y dos meses que ocupó la presidencia. En primer lugar, destacó que terminaron de “implementar y diseñar” la transformación educativa, con “una mirada más amplia” y “otros objetivos”. Por otro lado, hizo referencia a que se estableció el proceso de inscripción web, a pesar de que consideró que “pasó desapercibido porque salió todo bien”.

A su vez, subrayó “la participación estudiantil” durante su período a la cabeza, puntualmente con la implementación del programa “Tu voz, tu acción, tu centro”. En sintonía con su discurso de asunción, en el que respaldó su designación a través del feminismo y puso foco en las mujeres, Cáceres admitió que “por acción” y “por la fuerza de la inercia” de que una mujer llegue por primera vez a la presidencia del Codicen, se trataron temas que antes no tenían espacio. Además, señaló que lograron “resolver cuestiones que tienen que ver con licencias maternales, para hacerse estudios de PAP y mamografía”, y que se cumpla en el organismo los requerimientos de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género.

Por último, a nivel de la gestión del quinquenio, aseguró que el plan educativo que presentaron en el Parlamento así como la hoja de ruta que se trazaron con distintos objetivos, “fueron cumplidos”, como la concreción de 60 centros María Espínola y el proceso de concursos.