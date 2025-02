Tras su renuncia a la presidencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para ser candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana en representación del Partido Colorado (PC), Virginia Cáceres participó este miércoles por última vez en la sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido, la transformación educativa toda culminada, y todo pronto para que este año empiece la última etapa de la implementación”, dijo Cáceres, quien antes de ser presidenta se desempeñó como secretaria general de la ANEP desde setiembre de 2019. Confirmó que hasta que se nombren a las próximas autoridades Juan Gabito seguirá como presidente de la ANEP.

A las 18.00, la Convención Departamental de Montevideo del PC propondrá a Cáceres como candidata a la Intendencia de Montevideo. Consultada sobre la elección de su nombre, la expresidenta de la ANEP defendió que milita en su partido desde los 15 años y se considera “una mujer política”.

“Creo que es importante, cuando el partido necesita a sus militantes para determinados desafíos, estar allí siempre presente. Así que lo hago, lo haré, en caso de que la convención de hoy de la tarde me proclame, lo haré con mucho honor y con mucho orgullo”, afirmó Cáceres.

En cuanto a lo que puede aportar a la Coalición Republicana como candidata a la intendencia, Cáceres destacó la capacidad de llevar una “gestión muy intensa” del “organismo más grande que tiene el Estado uruguayo”, y también ofrecer “una mirada distinta de una persona que es militante política de toda la vida”, que “viene a ofrecer un proyecto político distinto para el departamento”.

Sobre los posibles cuestionamientos en torno a su nivel de conocimiento sobre la cuestión departamental, Cáceres argumentó que no ha trabajado “desde la gestión propiamente dicha”, pero sí “desde la militancia política”. “En todos estos años he trabajado en cada una de las elecciones departamentales, he formado parte de los equipos técnicos”, sostuvo.

Recordó que formó parte del “gabinete en las sombras” que el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado, Felipe Schipani, creó al inicio de esta administración, con el fin de hacer un seguimiento de la gestión departamental de Carolina Cosse.

“No soy ajena a las cuestiones departamentales”, reafirmó Cáceres. Destacó que “el proyecto con el que venimos nosotros es mostrar que hay una ciudad distinta posible y que hay un proyecto político que es distinto”.

“Queremos invitarlos a todos a salir de esa inercia en la que parece que estamos los montevideanos, tolerando pasivamente vivir en una ciudad que no nos gusta, que está sucia, oscura, e invitarlos a soñar con una ciudad distinta, que es posible; simplemente hay que animarse a cambiar”, expresó Cáceres.

La expresidenta de la ANEP afirmó que pondrán “mucho énfasis” en hablar con los montevideanos “que han creído en el proyecto político del Frente Amplio”, pero que “hoy no se sienten identificados ni satisfechos”. “Vamos a salir a hablar para convencerlos y tratar de incentivarlos a que apuesten a esta nueva propuesta”, dijo.

Mencionó como prioridad “empezar a pensar cómo diagramar un sistema de limpieza para la ciudad, dependiendo de las zonas”, donde además “las licitaciones puedan hacerse también de una forma parcial”.

“Hay que pensar cómo transformar la ciudad de Montevideo en una ciudad moderna, actualizada, con buenos servicios públicos, que estén en correlación directa con la cantidad de impuestos que pagamos los montevideanos”, afirmó la abogada.

Por último, Cáceres adelantó que seguramente habrá “instancias de coordinación y trabajo articulado” con los otros dos candidatos por la Coalición Republicana, Martín Lema por el Partido Nacional y Roque García por Cabildo Abierto, aunque “cada uno va a trabajar con su perfil y realizando las acciones que entienda pertinentes”.