Tal como estaba previsto, este martes la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado recibió a Virginia Cáceres, postulada por el gobierno para ser la nueva presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La comparecencia se había dado a pedido del Frente Amplio (FA), ya que sus senadores tenían dudas con el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo, definidos en la Ley General de Educación y modificados por la ley de urgente consideración (LUC) del actual gobierno.

Según ha planteado el senador del FA Sebastián Sabini, desde la oposición consideran que no bastaba únicamente con que Cáceres afirmara estar de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Política Educativa vigente, como establece la LUC, sino que también debe acreditar trayectoria y formación en el campo educativo. Esas críticas, incluso, le valieron que el propio ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, lo cuestionara por tener “prejuicios”, a los que asoció con que se trata de una mujer joven, que sería la primera en presidir el organismo, algo que consideró “histórico”.

Se propone una mujer joven para presidir el Codicen y empiezan a saltar los prejuicios. En los 15 años anteriores a 2020 ninguna mujer ocupó ese cargo. Ni antes tampoco. Es un paso histórico. https://t.co/POIlxnIAMT — Pablo da Silveira (@pdasilve) October 26, 2023

No obstante, después de la comparecencia de Cáceres, el FA valoró que nada cambió y que no se pudo acreditar que Cáceres posea los requisitos que establece la ley. “Esperábamos que se aportara otra documentación, que acreditara trayectoria educativa y formación, como establece la LUC; eso no ocurrió y mantuvimos la postura de no votar” la venia, explicó Sabini en rueda de prensa. El senador reiteró que la postulada “no cumple con los requisitos” que fijó “el propio gobierno”.

Según dijo, la venia se votará mañana en el Plenario del Senado, pero sin los votos del FA no alcanzará la mayoría de tres quintos necesaria para la designación. Si ello no ocurre en un período de dos meses, el gobierno podrá nombrarla por mayoría de integrantes de la cámara.

Según argumentó Sabini, se trata de “una venia muy particular”, ya que el resto de las venias para nombrar directores en entes no tienen ese tipo de requisitos. Al respecto, agregó que se trata “del cargo más importante en la educación pública” y, por lo tanto, la persona que lo ocupe “tiene que tener trayectoria y formación” en el área.

Consultado sobre su trayectoria de gestión en la ANEP, ya que desde 2020 es secretaria general del Codicen, el legislador del FA respondió que “lo que no tiene es trayectoria educativa” y valoró que “tiene que tener experiencia en docencia en alguno de los niveles”. Incluso, planteó que “podría tener experiencia en investigación educativa”, como es el caso de la directora ejecutiva de Políticas Educativas del organismo, Adriana Aristimuño, “pero esta persona no cumple con esos requisitos”, dijo, en referencia a Cáceres.

En diálogo con la diaria, Sabini señaló que el gobierno no ha expresado voluntad de acercar las partes en relación a este tema y que, por el contrario, ha salido a la ofensiva del FA. Por ejemplo, mencionó que integrantes de la Coalición Republicana han planteado como una supuesta contradicción el nombramiento de Luis Yarzábal como presidente del Codicen en 2005. Por ejemplo, el diputado colorado Felipe Schipani posteó en X que Yarzábal es un médico que “nunca había pisado un aula de la ANEP” y que la diferencia con Cáceres es que ella “es mujer y joven”.

Este martes Sabini escribió en la misma red social que ambos casos no son comparables y enumeró todos los cargos que desempeñó en universidades de Uruguay y la región, tanto en docencia como investigación.

VENIA ANEP: ante la falta de argumentos sólidos, distintos voceros del gobierno señalan que el Frente Amplio no cumplió con la ley para designar al Dr.Luis Yarzábal como presidente de ANEP en 2005. Es necesario reivindicar su trayectoria y no otorgar el silencio ante tal falta a… pic.twitter.com/svdod1su2I — Sebastián Sabini (@tatisabini) November 21, 2023

Por su parte, luego de la reunión de la comisión del Senado desde la coalición de gobierno reiteraron su apoyo a la trayectoria y el perfil de Cáceres. Por ejemplo, el senador colorado Adrián Peña dijo a Canal 5 que Cáceres “sí tiene experiencia” en la educación pública. Al respecto, valoró que el cargo de secretaria general “es como la gerencia general” del organismo, desde donde se tiene “la visión holística de todo lo que pasa en la educación pública”. En suma, destacó que Cáceres “ha participado activamente en todos los procesos” y reuniones por los cambios curriculares que lleva adelante la ANEP. Además, Peña dijo que por fuera del ente también “en otros ámbitos ha sido asistente de cátedra, ha asistido a seminarios” y, a su vez, habló de “distintas actividades que ha dictado en instituciones privadas”. Según el senador, Cáceres también “ha puesto en valor determinados temas que tienen que ver con la educación, como los temas de género”, y valoró que se trata de “una joven mujer, de 40 años”.