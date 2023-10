Silva presidirá el Codicen por última vez este jueves, cuando en una sesión extraordinaria se aprobarán las últimas disposiciones de la transformación curricular. Una vez que eso ocurra, el Poder Ejecutivo debe mandar la venia de Cáceres al Senado y, hasta que no haya una resolución favorable, quien ejercerá la presidencia del ente será el nacionalista Juan Gabito, quien se ha mostrado crítico con la conducción de Silva. Si la venia no alcanza los tres quintos de votos del Senado en dos meses, el Poder Ejecutivo debe realizar un nuevo pedido de venia, que podrá ser aprobado por la mayoría de integrantes de la cámara alta, es decir, en esa instancia ya no serán necesarios los votos de la oposición.