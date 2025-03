La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, junto al subsecretario, Christian Di Candia, y demás integrantes del equipo asumieron sus cargos al frente de la cartera, este viernes, en un breve acto realizado en el barrio Campo Galusso (cerca de la Unión).

Con la presencia del presidente, Yamandú Orsi, la vicepresidenta, Carolina Cosse, además de ministros, subsecretarios, autoridades nacionales, departamentales y vecinos de la zona, Cecilia Cairo realizó un breve discurso tras presentar a los jerarcas que la acompañarán en la cartera.

Durante su oratoria, y tras agradecer a los vecinos del barrio y a su familia, expresó que “estamos presentes en este barrio desde 2018. Tienen un mientras tanto, mientras esperan las viviendas a las que tiene derecho. Cuando decimos que todos tienen que tener oportunidades, es que todos tenemos que vivir en una casa. Simple, pero una casa. Derecho a trabajo, salud e ingresos que nos permitan vivir”.

“Voy a dejar todo en este cargo. Porque este asentamiento nació con Aquiles Lanza. Y gracias a quienes me acompañan desde el gobierno anterior, porque los proyectos siempre son colectivos, no hay iluminados, se hace con la gente o no se hace. Lo tenemos clarísimo”, expresó.

Cairo, emocionada, afirmó que “habrá soluciones provisorias, habrá cambios de chapas y habrá viviendas. Habrá un montón de cosas. También las cooperativas. No me voy a olvidar de nadie. Si lo hacemos con la gente, habrá de todo. Es la revolución de las cosas simples. Vamos a escuchar y vamos a hacer. Es el programa de la gente, y lo vamos a construir con ustedes”.

Posteriormente, en rueda de prensa, Cairo explicó que la asunción se concretó en ese barrio “porque venimos desde hace mucho tiempo, y la gente estuvo y está organizada, por ejemplo, para hacer una olla popular. Y también nos presentamos aquí para que la ciudadanía sepa dónde es. Muchos me preguntaron la ubicación, y es porque este Montevideo no lo conocen”.

Acerca de cuáles serán las primeras medidas que llevará adelante en la cartera, respondió que “tengo muchos mensajes de personas diciendo que no las atendieron en la administración anterior, y que necesitan ser escuchadas. Esa será mi primera medida. Ir a verlos. En Montevideo, Canelones, Florida y varios departamentos”.

Dijo además que hay “muchos proyectos que quedaron por finalizar de la administración pasada, y Campo Galusso es uno. Hay más de 100 proyectos en los que vamos a intervenir, en Montevideo y todo el país”.

Reconoció también que el ministerio tiene “un porcentaje del presupuesto comprometido. Pero esto lleva más de dos años, así que seguiremos con lo que ya está, y hablaremos con la gente para saber qué más se necesita hacer”, dijo sobre el futuro presupuesto quinquenal.

Sobre la Ley de Vivienda, dijo que se iniciaron conversaciones, y que el jueves tuvo una reunión por ese tema.

En referencia a la etapa de transición, dijo que recibió toda la información por parte de las autoridades saliente, que el exministro Raúl Lozano “fue un caballero”, y aclaró que “si hubo información que él no entregó, es porque no la tenía”.

Yamandú Orsi, durante la asunción de Cecilia Cairo como Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el 7 de marzo en el barrio La Unión. Foto: Gianni Schiaffarino

Orsi: aumentos presupuestales “principalmente para las urgencias”

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo en rueda de prensa que la vivienda en su gobierno “tendrá una importancia central”.

“Es uno de los objetivos principales del gobierno. El tema es encontrarle la vuelta para que las soluciones sean más rápidas. Es una de las claves. Y que sea vivienda digna, y con ejecutividad”, dijo.

Señaló que “a veces no son sólo temas de burocracia. A veces por querer hacer las cosas de manera definitiva no se tienen en cuenta las urgencias. Y cuando son soluciones transitorias, también hay que aprovecharlas. Y aquí hay gente que hizo muy bien el trabajo de la sociedad civil organizada”.

Orsi reconoció, por otra parte, que “quedaron proyectos pendientes, en materia de vivienda, del gobierno anterior. Recuerdo que en la Intendencia de Canelones ejecutaba proyectos que venían del gobierno departamental anterior. Así será siempre. La cosa es que la máquina no pare”.

Consultado acerca de si hay que aumentar el presupuesto en vivienda, respondió que “todo hay que aumentar. La cosa es que después no te da la frazada. El tema es ser eficiente en los recursos. Está previsto principalmente para las urgencias. El presupuesto es uno solo y las necesidades son muchas. Tenemos que ver quiénes están en peores condiciones”.