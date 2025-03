Once días después de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, asumiera su cargo, la consultora argentina de opinión pública CB hizo el ranking mensual de los presidentes mejor valorados en Sudamérica. De acuerdo a resultados de una encuesta, el mandatario uruguayo ocupa el primer lugar con 52,9% de imagen positiva, 41,7% negativa y 5,4% no sabe o no contesta.

Dentro de los cinco mejor valorados, siguen el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, (47,5% imagen positiva, 48,3% negativa, 4,2% no sabe o no contesta) y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (46,5% positiva, 50,6% negativa y 2,9% no sabe o no contesta).

En cuarto lugar está el mandatario argentino, Javier Milei, quien descendió en el ranking desde la medición de febrero, así como el chileno Gabriel Boric, que está en quinto lugar.

El informe indica que el jefe de Estado que creció más en comparación a la última medición fue Lula da Silva, que incrementó 2,5% de aprobación, mientras que Milei fue quien más cayó, y lo hizo en 3,2%.

Por otro lado, según la consultora, los peores valorados son Santiago Peña de Paraguay, con 54,6% de desaprobación y 42,9% de aprobación; Gustavo Petro de Colombia, con 58,6% de imagen negativa y 37,6% positiva, y Nicolás Maduro de Venezuela, con 67,3% de reprobación y 30,1% de aprobación.

Los últimos en el ranking son el presidente de Bolivia, Luis Arce, ya que 67,6% tiene una imagen negativa de él y 29,2% positiva, y la mandataria de Perú, Dina Baluarte, quien cuenta con la desaprobación de un 74,7% y 22,2% de aprobación.

¿Quiénes son los senadores mejor valorados por las personas?

Por otro lado, la medición también hace un ranking de los senadores de cada país. En este caso, los tres senadores mejor valorados en Uruguay son: Pedro Bordaberry del Partido Colorado (PC) con 54,6%, Blanca Rodríguez del Frente Amplio (FA) con 54,2% y Mario Bergara, también del FA, con 52,3%.

La lista de los diez mejor valorados sigue con Cristina Lustemberg (FA), Robert Silva (PC), Martín Lema (PN), Javier García (PN), Álvaro Delgado (PN), Andrés Ojeda (PC) y Tabaré Viera (PC).

Asimismo, los tres senadores que tienen menor aprobación a nivel nacional son el frenteamplista Felipe Carballo en último lugar con 17,4% de imagen positiva, el nacionalista Alejo Umpiérrez con 19,0% y el también nacionalista Nicolás Olivera con 20,3%. El legislador que reúne más rechazo es Luis Alberto Heber con 65,2% de imagen negativa.

Entre los diez peor valorados, la lista se compone así: Graciela Bianchi (PN), Sebastián da Silva (PN), Sebastián Sabini (FA), Heber, Gonzalo Civila (FA), Carlos Camy (PN), Sandra Lazo (FA), Olivera, Umpiérrez y Carballo.

A su vez, los senadores que forman la lista de los senadores que tienen una valoración regular (ni mejor ni peor) son: Óscar Andrade (FA), Edgardo Ortuño (FA), Gustavo Zubía (PC), Constanza Moreira (FA), Bettiana Díaz (FA), Daniel Caggiani (FA), Silvia Nane (FA), Alfredo Fratti (FA), Lucía Etcheverry (FA) y Sergio Botana (PN).