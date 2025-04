Con varias referencias al fallecido dirigente Danilo Astori, que este miércoles hubiera cumplido 85 años, en La Huella de Seregni se presentó oficialmente la lista 95, de Seregnistas, que impulsa al senador Mario Bergara, uno de los tres candidatos del Frente Amplio (FA) a la Intendencia de Montevideo (IM). La lista presenta a Gonzalo Zuvela y Estefanía Schiavone como primeros candidatos a ediles. A su vez, los suplentes de Bergara como intendente son Justo Onandi, Claudio Visillac, Fiorella Buzeta y Silvana Pissano.

“El objetivo es que el FA siga gobernando el departamento de Montevideo. Ese es el único objetivo relevante que tenemos en este proceso”, empezó subrayando Bergara, micrófono en mano, para cerrar la presentación, luego de que hablaran los dos primeros candidatos a ediles. El senador agregó que la capital “necesita” que el FA continúe “desarrollando lo que hace, porque lo hace con ética, transparencia, rinde cuentas y sobre todo porque piensa en la gente y en quienes más necesitan”.

“Esa es la clave. Todo lo demás es darle, por supuesto, contenido a esa idea central. Y el contenido está en que, después de siete administraciones, hemos cambiado Montevideo y la gente lo aprecia. La gente te dice que los espacios públicos los disfruta, y cada vez hay más espacios públicos generados, por iniciativa de la gente, desde la IM”, subrayó.

Bergara sostuvo que la gente también le dice que “siente que Montevideo está ahí cuando lo necesitó con sus políticas sociales”, en particular, “cuando gobiernos nacionales de turno retaceaban recursos y esfuerzos para ayudar a quienes lo necesitaban”. Puso como ejemplo la crisis de 2002 (gobierno del presidente colorado Jorge Batlle), así como la pandemia y la crisis hídrica, en el anterior período, comandado por el nacionalista Luis Lacalle Pou.

Limpieza, tránsito y seguridad

Más adelante, Bergara se refirió al compromiso de hacer mejor lo que tienen “necesariamente que hacer mejor” porque la gente se lo dice. “Tenemos que tener un Montevideo más limpio, que no haya duda sobre eso. Y así presentamos un plan integral para la limpieza y la gestión de los residuos, que estamos seguros de que va a tener resultados rápidos y que la gente va a notar que estamos haciendo las cosas de mejor manera. Porque aprendimos lecciones positivas de otras partes y razonamos de manera más conceptual e integral el tema del desarrollo ambiental, la limpieza y la gestión de los residuos”, argumentó.

También dijo que deben hacer “un Montevideo más ágil” para combatir “esta tendencia a la lentitud en el tránsito, en los traslados y en los tiempos de viaje enormes que tiene mucha gente, sobre todo en el transporte público, pero no sólo en el transporte público”. Recordó que, para solucionar ese problema, hace dos semanas presentó “un plan integral para el Montevideo más ágil, que apunta a mover el transporte público de otra manera”, pero no sólo el de la capital sino también el de Canelones y, “eventualmente, después vendrá San José”. “Con el concurso del gobierno nacional, porque esto requiere proyectos de una dimensión que no serían posibles si el gobierno nacional no está presente”, aclaró.

Además, se refirió a la seguridad. Bergara dijo que quiere un Montevideo “más seguro” y por eso deben trabajar mejor “en calles, veredas, iluminación” y en todas aquellas tareas de la IM “que contribuyen a que la gente pueda andar tranquila, en particular las mujeres, que puedan andar más tranquilas por la ciudad y por el departamento”.

Por los ocho municipios

Luego, Bergara destacó el tercer nivel de gobierno y subrayó que en la elección del domingo 11 de mayo no van sólo por la IM, sino también por los ocho municipios de la capital, “que tienen que ser frenteamplistas para que trabajen con ética y con transparencia, pensando en la gente que más lo necesita”.

“Tenemos que ganar para seguir gobernando con ética y transparencia, para que la gente siga entrando a la IM por concurso y por sorteo, y no a dedo por clientelismo político. Para que no se inventen horas extras para repartir dinero quién sabe cómo; para que nadie le compre el combustible a la estación de servicio del intendente. Para que no se repartan los bienes y servicios de la intendencia en función del color político partidario de las personas; para que no haya irregularidades ni corrupción”, apuntó Bergara.

Por último, el candidato llamó a que “todas y todos, desde la 95 y desde todos los grupos, listas y sectores que apuntan al triunfo del FA”, den “esta batalla, calle por calle, barrio por barrio, vecino, vecina, compañeros de estudio, de trabajo y familiares”. “Toda esta tarea es la que nos va a llevar al triunfo, como nos llevó siempre que ganó el FA”, finalizó.