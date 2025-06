La Usina de Percepción Ciudadana estudió el grado de conocimiento que existe entre la población respecto de la situación de la Caja de Profesionales Universitarios y el proyecto de ley en discusión en el Parlamento para salvarla, ya que, según anunciaron sus autoridades, no tienen recursos para enfrentar sus obligaciones a partir de julio.

Según los datos de la encuesta de la Usina, que se hizo entre el 30 de mayo y el 2 de junio, es decir, cuando el proyecto tuvo media sanción en general en Diputados, pero sin acuerdo sobre las formas de financiamiento, 79% de los consultados estaban al tanto de la discusión parlamentaria sobre la reforma de la Caja, 17% respondió que no estaba al tanto y 4% prefirió no contestar. Entre quienes tienen más de 60 años, el conocimiento llega al 92%, y la cifra va bajando a medida que la consulta se hace a personas menores: entre los que tienen entre 18 y 29 años, 67% respondió que estaba al tanto de la discusión sobre la Caja.

Si se desagregan estos datos según nivel socioeconómico, 84% de las personas de nivel socioeconómico alto dicen estar al tanto del debate, mientras que en el nivel bajo responden lo mismo 58% de los consultados, mientras que 35% dice que no está al tanto.

La encuesta también consultó sobre qué tan informada está la población sobre los cambios realizados al proyecto de ley en la Cámara de Diputados, y en este caso el nivel de conocimiento disminuye. Algo más de una de cada diez personas responde estar muy al tanto de los cambios, cuatro de cada diez dicen estar algo informados, mientras que casi uno de cada tres dice estar poco informado y menos de dos de cada diez dice estar nada informado de los cambios votados en Diputados. Al desagregar por edades, se muestra que las personas que dicen estar más al tanto son las de 60 años o más.

Otra consulta fue sobre el impacto que podría tener sobre la situación personal de cada encuestado la reforma de la caja, a lo que 39% de las personas respondió que no tiene impacto, mientras que 17% respondió que tiene mucho impacto. Al desagregar por edades, quienes más responden que la reforma de la Caja tiene mucho impacto sobre su situación son los más jóvenes (60% de los que tienen entre 18 y 29 años dijo que los afecta poco, algo y mucho), proporción que decrece conforme aumenta la edad (entre los de más de 60 años de edad, la cifra de a quienes les afecta de alguna manera baja a 41%).

Finalmente, la encuesta también consultó sobre la opinión respecto del proyecto de ley en discusión, es decir, el aprobado en la cámara baja. 37% respondió que no sabía si era una buena solución, 31% respondió que el proyecto era “más o menos” una buena solución, 26% considera que no es una buena solución y 6% que sí es una buena solución. Quienes más consideran que se está logrando una buena solución son quienes tienen entre 30 y 44 años, entre quienes 11% respondió que es una buena solución, mientras que entre los de 18 y 29 años, sólo 3% cree que no es una buena solución y 32% cree que es una mala alternativa.