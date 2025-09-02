Los dos diputados de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, solicitaron de manera formal postergar la votación para conformar una comisión investigadora sobre la reciente compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). La creación de esta comisión investigadora -que sería la primera de este período de gobierno- figura en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados convocada para la tarde de este martes.

En una carta enviada a la coordinación interpartidaria, a la que tuvo acceso la diaria, los legisladores de CA aclaran en primer lugar que no se niegan a la creación de una comisión para investigar la adquisición del campo de 4.400 hectáreas ubicado en el sur de Florida, por un valor total de 32,5 millones de dólares.

Sin embargo, señalan que el informe elaborado por la comisión preinvestigadora -que días atrás evaluó la pertinencia de una posible investigación sobre la compra del INC- consiste en “una importante cantidad de documentos, en una totalidad de 456 páginas, muchas de ellas ilegibles”. Estos documentos, sostiene la bancada de CA, “merecen ser analizados con la profundidad, la seriedad y la responsabilidad correspondiente”.

Asimismo, Pérez Bonavita y Perrone marcan que la Cámara de Diputados está “en el comienzo del tratamiento del presupuesto nacional”, que tiene “más de 700 artículos a ser analizados”. El domingo, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto presupuestal a la cámara baja; está previsto que el viernes comparezca ante el Parlamento por este tema el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. “Nuestro partido cuenta con una bancada reducida y entendemos que la principal tarea que tenemos por delante es el tratamiento” del presupuesto, afirman los diputados cabildantes, y subrayan que se trata de “una cuestión de prioridades”.

Por estos motivos, CA solicitó a todos los partidos con representación parlamentaria el aplazamiento de la votación de la comisión investigadora “hasta la finalización en su totalidad del tratamiento del presupuesto”. Dado que cada cámara tiene 45 días para tratar el proyecto, esto supone una prórroga hasta, por lo menos, principios de diciembre.