El cuarto tema del orden del día en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados es la votación de la conformación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. La preinvestigadora fue impulsada por la bancada de Vamos Uruguay y desde mediados de agosto se suponía que la oposición contaba con los votos para que se aprobara la investigadora, al menos con base en las declaraciones públicas de los diputados, pero en las últimas horas de este lunes la aprobación parece incierta, porque el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone tiene dudas sobre su postura, y los dos votos de su partido son necesarios para que la investigadora llegue a buen puerto.

Perrone le confirmó a la diaria que todavía no definió su postura y que lo hará en las próximas horas. Dijo que imprimió el informe de la preinvestigadora, de “456 páginas”, en las que “no se nota absolutamente nada” porque “son cosas escaneadas de mala manera”. “Todo eso ni lo he mirado, y está difícil que lo mire antes de que arranque [a tratarse] el Presupuesto”, acotó, y dijo que hay documentos que “exceden” su “capacidad” y que los tiene que “mandar analizar” porque “hay de todo”. Por lo tanto, dijo que no podrá llegar a leer todo para este martes, entonces, tendrá que tomar la definición de si votar o no, “o pedir prórroga”.

Perrone descartó que su duda sobre el tema se deba al cruce con socios de la coalición que tuvo luego de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. “No nos oponemos [a la investigadora], precisamos tiempo. Y otra cosa: meter la investigadora mientras se trata el Presupuesto significa cambiar las prioridades, que para todo el país es el Presupuesto. Para la investigadora hay tiempo después”, finalizó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que van a aguardar a este martes para saber en qué consiste “el planteo concreto” de CA y, en función de eso, resolverán “qué es lo más prudente”, porque “hay quienes entienden que hay que someterlo a votación igual”. “Yo creo que, en función de cómo sea el planteo, es la resolución que hay que tomar. No es lo mismo que te digan ‘necesito una semana’ que que te digan ‘necesito dos meses’”, señaló, y agregó que no descarta evaluar que se posponga la votación. Rodríguez dijo que “lo único” que les comunicó Perrone a los blancos este lunes es “que necesitaba más tiempo para estudiarlo”.

Por último, el diputado colorado Juan Martín Jorge, el denunciante que planteó formalmente la conformación de la investigadora, dijo a la diaria que “acá hay un acuerdo de toda la oposición para ir para adelante” y que hasta ahora no tiene noticias de que ese acuerdo “se haya cambiado”. “Por lo tanto, yo estoy pronto para seguir adelante con la denuncia de la comisión investigadora, en base a más de diez violaciones a las normas. Esto nació con un acuerdo de toda la oposición, y hasta este momento no tengo noticias de que haya habido un cambio en ese sentido”, sentenció.