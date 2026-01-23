Por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que el titular de la cartera, Carlos Negro, protagonizó en la tarde del jueves un siniestro de tránsito contra una motocicleta en el barrio Cerrito, mientras circulaba con su vehículo particular.

Según la pericia de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, Negro circulaba con la libreta vencida y se le aplicó la multa correspondiente. En tanto, la espirometría dio negativo.

Asimismo, se dio a conocer que el motociclista, de 25 años, circulaba sin casco y también con la libreta vencida. El joven fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud; el ministro se encuentra en buen estado de salud y sin lesiones.

La infracción por no tener la libreta actualmente es de 6 unidades reajustables (aproximadamente 10.466 pesos).

El motociclista continúa internado y se le diagnosticó luxación de rodilla y cadera. El caso está en manos de Fiscalía.

Repercusión en las filas de la oposición

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani pidió la renuncia del jerarca y comparó el hecho con el caso de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo. “El ministro del Interior chocó y tenía la libreta vencida. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito, es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la exministra Cairo. El Ministro debe renunciar”, posteó en X.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva también se refirió a lo sucedido y dijo que un ministro del Interior “debe andar con custodia y chofer”.

“Si fuera como la manada de izquierda, me indignaría”, escribió en su cuenta de X y apuntó contra Marcelo Metediera y “sus secuaces”. “He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por Metediera y sus secuaces, que en este caso van a estar en el más profundo silencio. Pero somos distintos a los zurdos. En las mejores familias pasan este tipo de cosas. Yo, por las dudas, voy a ver cuándo vence la mía. Que se recupere el gurí”, finalizó.