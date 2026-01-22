“Estamos en una batalla ciudadana, de causas justas”, dijo este jueves en una rueda de prensa el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, luego de que en su cuenta de X escribiera que “el [Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares] Sucive hoy por hoy es más determinante en el bolsillo incluso que la DGI [Dirección General Impositiva]”, por eso “la rebelión del contribuyente empieza ahora”. “Debés de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas. Por tanto, no pagues las multas porque, para limpiar su culpa, en marzo te van a rebajar las multas al 50%”, sostuvo, en referencia a la iniciativa del Congreso de Intendentes para volver a vincular el pago de la patente y el de las multas, que incluiría un beneficio de hasta 50% de descuento para incentivar el pago de las multas.

Los dichos de Da Silva fueron criticados por Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), a lo que el senador blanco respondió que “el intento de amedrentamiento de Metediera para un integrante del PN” es más que “música para sus oídos”, “es la entrada de AC/DC”, es “La cabalgata de las Valkirias llegando al Valhalla”. “Nosotros, cuanto más nos quieran oprimir de parte de un Estado angurriento, por defender causas justas, más a las cuchillas nos vamos a ir. Los damnificados por el abuso de las multas por los radares no tienen color político. El jubilado que tiene que atravesar 14 radares entrando en Juanicó, que se distrajo y se pasó cinco kilómetros, y le clavaron 14.000 pesos, no tiene color político”, ejemplificó.

En diálogo con la diaria, Metediera dijo que, por ley, la Unasev tiene como cometido, entre otras cosas, “hacer que las leyes se cumplan”, y es “el mismo cometido que Da Silva juró cuando asumió como senador”. El jerarca subrayó que las multas de tránsito son “una consecuencia de las inconductas de la gente en la calle”, como “no tener permiso de conducir, participar en picadas, [tener] escape libre, andar sin casco ni chaleco”, etcétera, o sea, “todas cosas de riesgo para la propia persona o para la sociedad”.

Entonces, Metediera sostuvo que Da Silva, al decir “no pagues las multas de tránsito”, está diciendo “hacé lo que quieras en la calle”, y eso es de “una irresponsabilidad total”. “Además, llama a la rebelión, con lo que el término significa, incitando a la gente a que no cumpla las reglas de tránsito, y las consecuencias de no cumplirlas son siniestros, lesionados y fallecidos. Es un disparate”, insistió.

Por último, el jerarca de la Unasev preguntó “cuáles son los planteos que él hace para que esto cambie”, porque, hasta ahora, de Da Silva no escuchó “ningún planteo” al respecto. “Que se haga cargo de lo político y de lo jurídico, si es que entendemos que hay algún caso en el que incurre como para tipificar algún delito, que es lo que estamos analizando”, finalizó.

Andújar: las multas “tienen un tinte confiscatorio”

A su vez, este jueves, en la media hora previa de la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento, el diputado blanco Sebastián Andújar se refirió a lo que “casi todos los uruguayos están comentando, que tiene que ver con el Sucive, el cobro de patentes y las multas”. Subrayó que lo comentaba desde “una posición crítica”, más allá de que pertenece a un partido que hoy gobierna en 14 departamentos y que comparte el gobierno con la Coalición Republicana en uno de ellos (Salto).

El diputado subrayó que hay que hacer memoria y recordar “cuál fue el espíritu” de la creación del Sucive, así como “el trabajo que realizó el expresidente [José] Mujica para que se pudiera concretar”, a fines de 2011, con la Ley 18.860. “El espíritu era lograr una herramienta que ordenara, que transparentara y que terminara con el clientelismo de las patentes que existía en el país, al punto de que se hacían acuerdos particulares con empresas para cobrar menos la patente según el departamento donde se empadronaba”, señaló. Agregó que, sin embargo, el Sucive “se ha transformado, en la práctica, en algo muy distinto de lo que originalmente se había prometido”.

Según Andújar, “hoy es percibido por miles de uruguayos como un mecanismo de recaudación rígido, poco sensible a la realidad económica y social de la población y cada vez más distante de la justicia tributaria”. Aseguró que el precio de las patentes “en la mayoría de los casos resulta desproporcionado”, por lo menos con relación “al valor real que tienen los vehículos”, y sobre todo “a la capacidad contributiva que tienen los propietarios”. “No es razonable que un trabajador que utiliza su vehículo para desplazarse, para generar ingresos, como los repartidores, los fleteros, los taxistas y los pequeños emprendedores, termine pagando montos que en la mayoría de los casos equivalen hasta a un salario mensual como el que perciben por su propio trabajo”, sostuvo.

Para Andújar, “la voracidad por engrosar las arcas ha generado una pérdida de perspectiva sobre lo que es la justicia en el cobro de un tributo”, y a eso hay que sumarle “que desde hace unos años se han puesto de moda las multas de tránsito, que también tienen un tinte confiscatorio”. Por último, insistió con que “hay una injusticia tributaria, un exceso de poder en los gobiernos departamentales”, por lo tanto, el Poder Legislativo “tiene que intervenir”. “Respetando la autonomía, pero tiene que intervenir en los montos, en el tipo de multa que se pone y en los valores de las patentes. Yo convoco a todos los legisladores a ponernos a trabajar en este tema”, finalizó.