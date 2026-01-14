A raíz de un acuerdo en el Congreso de Intendentes, en el marco del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) se plantea dar marcha atrás con el desacople del cobro de la patente y las multas de tránsito, una iniciativa que fue impulsada y aplicada por primera vez en el período pasado.

En diálogo con radio Uruguay, este lunes, el nacionalista Nicolás Olivera, intendente de Paysandú y actual presidente del Congreso de Intendentes, dijo que la intención es que “aquellas multas que sean puestas por las intendencias vuelvan a estar atadas al pago de la patente”. “Nuestro cometido no es cobrar multas sino prestar servicios y percibir impuestos, y no dejar a nadie afuera del circuito de pago. Tenemos que cuidar que la gente tenga la oportunidad de estar al día con la patente”, sostuvo. El jerarca agregó que la idea es que pueda haber un beneficio “de hasta 50% de descuento al momento de pagar la multa”. Señaló que la iniciativa ya pasó por el Sucive y seguramente se empiece a implementar en marzo.

A su vez, la semana pasada, cuando la comuna capitalina presentó su presupuesto en la Junta Departamental, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que “los niveles de morosidad [en el pago de multas] son muy elevados”, y se lo adjudicó, justamente, a la separación del pago de las infracciones al abono de la patente de rodados, algo que “pesa mucho en Montevideo, Canelones y Maldonado”. Así las cosas, Bergara señaló que actualmente “hay una formulación que se aprobó en la ley de presupuesto nacional”, promovida por el Congreso de Intendentes, para volver a la normativa anterior.

Da Silva: las multas son “un error, no una esclavitud”

Pero en filas de la oposición -que incluye a correligionarios de Olivera- hay quienes ven con muy malos ojos este cambio. Por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a la diaria que la morosidad “es elevada porque los precios de las multas son elevados”. “El cobro de las multas es un robo. Una multa de tránsito se lleva más de la mitad del sueldo de un trabajador, y son a los que más castigan”, sostuvo. Además, señaló que los legisladores como él, que trabajaron en el período pasado para separar el cobro de las multas y la patente, deben “redoblar la apuesta”, para que “las multas les queden a las personas, no a los vehículos”.

“Alguien tiene que ponerle un freno a la locura recaudadora de las multas de tránsito. Con eso quieren arreglar los despilfarros de las intendencias y corregir el déficit fiscal”, sostuvo. Por lo tanto, Perrone dijo que no está de acuerdo con la marcha atrás en el desacople del pago de la patente y las multas, y por eso estará para “impedir todo lo que tenga que impedir” sobre el tema, y resaltó que el senador blanco Sebastián da Silva “está en la misma”.

“El Congreso de Intendentes es una corporación para recaudar. Ahí no hay partidos: son ellos [los intendentes], espalda con espalda, y a llevarse todo puesto”, aseguró. Además, Perrone subrayó que las multas no evitan las muertes en el tránsito; de hecho, “cada vez hay más muertes”, por lo tanto, insistió con que “todo es económico, no hay educación ni prevención sino recaudar, recaudar y recaudar”.

Por su parte, Da Silva dijo a la diaria que este tema deberá tener “una batalla en el Parlamento” porque “ahí está gran parte del Partido Nacional”, además de Perrone. Señaló que el desacople lo impulsaron con el senador blanco Rodrigo Blas -en ese momento, diputado-, porque “es una medida que independiza un error en el tránsito”, que implicaba “no poder circular o renovar los permisos por no tener la patente al día”. “Ese es un logro del gobierno de Coalición. Va a haber una tensión, si hay algún intendente blanco que quiera ir por ese camino. Pero no creo… Más que nada son Montevideo y Canelones, que son los que tienen más radares”, sostuvo.

A su vez, Da Silva dijo que Bergara se debe preocupar “por administrar bien la intendencia, y que no pretenda financiar su presupuesto con el esfuerzo de laburantes, que por ir a 75 kilómetros por hora tienen que pagar 20 o 30 mil pesos de multa”. El senador blanco sostuvo que se debe tomar “la multa de los radares como un error o como parte de una esclavitud hacia el intendente de turno”. “Pero es un error, no una esclavitud. Entonces, el señor puede trabajar y tener sus impuestos al día, y cuando pueda, paga su error”, finalizó.