Al día siguiente de la queja de dos legisladores del Partido Nacional (PN), la dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) sesionó este miércoles vía Zoom y resolvió por mayoría –con el voto en contra del Frente Amplio (FA)– instrumentar la separación del pago de la patente con respecto al pago de las multas de tránsito. En principio, el desfase de ambas obligaciones quedará operativo a partir de este jueves, informó a la diaria el presidente del Congreso de Intendentes y jefe departamental de Maldonado, Enrique Antía.

“Se cumple con la ley”, afirmó el intendente blanco. En efecto, el artículo 289 de la última ley de Rendición de Cuentas, vigente desde el 1º de enero de 2024, establece que “no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito”. Sin embargo, el senador del PN Sebastián da Silva advirtió este martes que esto no se estaba respetando, justamente cuando, desde el 5 de enero, quedó habilitada la consulta para el pago de la patente. “Vos vas a Abitab o Redpagos y si no tenés las multas al día, no podés pagar la patente”, manifestó a la diaria.

Según Antía, este jueves entrará realmente en vigencia la separación entre patente y multas, tras seis días de incumplimiento de la ley. El vencimiento de la primera cuota del Sucive es el 22 de enero; si se abona la totalidad del valor de la patente antes de esa fecha, se otorga un descuento del 20%.

El intendente de Maldonado afirmó que, si bien “todos queremos que las multas se terminen pagando”, el asunto es que “entraron muchos radares de golpe y hay mucha gente que no puede pagar ni las multas ni la patente, entonces, hay que buscar una salida”. “Hay gente muy, muy preocupada por esto”, aseveró.

Por su parte, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, Da Silva dijo en comisión tener conocimiento de testimonios “desgarradores” de personas que “han llegado al mostrador de un Abitab y de repente, de forma imprevista, un auto que tenía que pagar 8.000 pesos de cuota terminó con 40.000 pesos por pago de radares”. A su entender, se trata de “un mecanismo esclavizante que hace que un contribuyente pueda quedar fuera del sistema”.

Consultado sobre la falta de consenso, algo que no es habitual en el Congreso de Intendentes, Antía señaló que este miércoles también se resolvió convocar a una reunión en los primeros días de febrero para poner en discusión “todos los temas que tienen que ver con multas”. “Este tema muere el 21 [de enero, por el vencimiento de la primera cuota el 22], y después se discute en serio en el Congreso”, subrayó.

Desde el Frente Amplio advierten sobre inconstitucionalidad

“Nosotros vamos a poner a los asesores jurídicos de las tres intendencias frenteamplistas a analizar qué caminos recorremos”, dijo a la diaria Marcelo Metediera, intendente interino de Canelones y exdirector de Transporte y Tránsito de la comuna canaria. La postura del FA, al margen del artículo en consideración –con el que “podemos estar de acuerdo o no”, apuntó Metediera–, refiere a que la modificación a través de la Rendición de Cuentas “lesiona las autonomías departamentales”.

Metediera sostuvo que el Poder Legislativo “no puede tomar decisiones sobre lo que la Constitución delega en las intendencias”. El jerarca dijo que el FA por el momento no quiere “abrir el debate”, pero “sí lo vamos a hacer en el Congreso” de Intendentes previsto para principios de febrero.

También en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, opinó que la separación del pago de la patente y el pago de las multas era un planteo “razonable”, aunque sugirió en comisión “buscar otras formas a través del Congreso de Intendentes para que no se inhabilite el pago de la patente y se pueda regularizar en caso de encontrarse con sanciones”.

Al respecto, un asesor del FA en el Congreso de Intendentes dijo a la diaria que el PN “no buscó el consenso” a nivel de los gobiernos departamentales, pese a que “la gran mayoría de las patentes se cobran en Montevideo y Canelones”. Afirmó, además, que “nada que tenga que ver con los tributos departamentales puede ser regulado por ley”; por eso mismo, sostuvo que el artículo 289 de la Rendición de Cuentas es inconstitucional. “Si lo quieren aplicar, va a haber que recurrir su constitucionalidad; eso es lo que va a terminar pasando”, señaló.

Por otra parte, el asesor del FA sostuvo que este cambio normativo “destruye la posibilidad de cobrar una multa”. “Si la multa no la cobrás con la patente, ¿cómo la cobrás? Cualquier esfuerzo de fiscalización de los comportamientos incorrectos en el tránsito es inútil”, afirmó.