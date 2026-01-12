Un niño de 10 años, que estaba bajo el amparo de la institución desde los dos, falleció durante la madrugada del domingo, mientras dormía. “A las 7 de la mañana lo encontró un enfermero cuando lo fue a despertar”, indicó una fuente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a la diaria.

El menor de edad, que “hace dos años fue internado en una clínica por recomendación de los médicos”, falleció en la Clínica Bulevar de Montevideo.

Según la primera misiva de la institución, a la que accedió este medio, el niño “se encontraba aparentemente en buen estado de salud y sin ningún elemento que alertara de esta situación”. Tenía una discapacidad y una patología en salud mental, informaron.

Sin embargo, a pesar de que se fue a dormir “normalmente” durante la noche del sábado, en la mañana del domingo cuando se lo llamó para desayunar “no reaccionaba”, por lo que “se llamó a la emergencia, que constató el fallecimiento” y “se comunicó la situación a la familia”, a la que “se le facilitó pasajes para que puedan venir porque son de Paysandú”.

Al margen de la información primaria, por el momento se investigan las causas y avanza una investigación en la clínica. El Observador informó que la habitación del menor cuenta con cámaras de videovigilancia.