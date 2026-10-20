Colonia Express anunció que se encuentra próxima a operar en Montevideo y desde la ANP aclararon que restan gestiones

Su presidente, Pablo Genta, sostuvo que la empresa todavía debe obtener su “condición de operador portuario en Montevideo”, mientras que Jorge Gandini afirmó que “ninguna autorización fue considerada ni aprobada” por el organismo.

La compañía de transportes fluviales Colonia Express anunció que está cerca de poder operar el trayecto que conecta los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Así consta en un posteo publicado por la empresa en la red social Instagram, en la que se indica que la embarcación que prestará dichos servicios, el Montevideo Express, “ya se encuentra navegando el Río de la Plata y cuenta con autorización para llegar a Montevideo”.

“Muy pronto podremos conectar Buenos Aires y Montevideo, de puerto a puerto, acercando a miles de personas”, reza el mensaje, difundido por la empresa el lunes. “¡Lo logramos! Gracias a la ayuda de todos, podemos decir que estamos oficialmente autorizados a zarpar rumbo a Montevideo”, se afirma en un video publicado junto al texto.

Asimismo, y según indicaron a El País fuentes de la compañía naviera –cuyos ferris hoy por hoy operan la línea Colonia-Buenos Aires y próximamente también sumará a sus servicios el trayecto Carmelo-Buenos Aires–, se habría recibido la autorización formal para prestar servicios entre las capitales de ambos países.

Hasta ahora, la única empresa autorizada para explotar dichos servicios era Buquebus. Justamente, y según trascendió semanas atrás, el problema radicaba en el hecho de que la compañía de Juan Carlos López Mena era la propietaria del único pontón en la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo, que no se encontraba dispuesta a ceder para su uso conjunto.

Ante ello, el CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, adelantó entonces que la empresa manejaba la posibilidad de utilizar una “rampa propia”, instalada en el Montevideo Express, para atracar en el puerto, y se encontraba negociando con la Administración Nacional de Puertos (ANP) a dichos efectos. En ese sentido, y de acuerdo con el citado medio, desde la empresa afirmaron que dicha sugerencia fue aceptada.

Sin embargo, y tras la noticia, desde la ANP salieron a aclarar que aún restan algunas gestiones para que Colonia Express pueda comenzar a operar en el puerto capitalino. En una entrevista a Informativo Uruguay, de radio Uruguay, su presidente, Pablo Genta, sostuvo este martes que si bien se llegó a un acuerdo con respecto al cronograma de viajes propuesto –según dijo, el organismo solicitó que los viajes guardaran una hora de diferencia con los servicios prestados por Buquebus–, eso fue lo único que se encuentra autorizado por el momento.

Expresó que Colonia Express todavía debe obtener su “condición de operador portuario en Montevideo, cosa que está tramitando”. También afirmó que aún continúan las negociaciones con la compañía en torno a “una alternativa para poder operar con vehículos y pasajeros que evitaría generar mayores perjuicios al muelle” Maciel, donde está la terminal de pasajeros del puerto. “Eso todavía no fue presentado”, aseveró, en contraposición a lo que aseguran desde la empresa.

En líneas similares se expresó el director por la oposición de la ANP, el nacionalista Jorge Gandini. Por medio de un posteo en la red social X, Gandini indicó en la tarde del martes que “ninguna autorización fue considerada ni aprobada” por el directorio del organismo, y aseguró que “la versión hecha pública [por la empresa] no incide, ni apura, ni condiciona” una eventual decisión al respecto: “Cuando corresponda, será tomada con base en criterios técnicos y operativos, cuyos análisis e informes se tramitan y aguardan”.