“El triunfo del presidente Lula nos ayuda a reforzar fuertemente la región”, afirmó Lubetkin

El canciller uruguayo aseguró que la agenda bilateral con Brasil “es muy intensa” y remarcó que, en los próximos meses, se comenzará “a trabajar con el nuevo gabinete” de Lula, que asumirá el 5 de enero.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se refirió este lunes en rueda de prensa al resultado de la segunda vuelta en Brasil, en la que resultó reelecto para un cuarto mandato Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores.

En primer lugar, el canciller expresó su “felicidad” por “la novena fiesta de la democracia en muy pocos meses”, así como por el hecho de que “no haya habido ningún incidente” y por “la movilización de centenares de miles de ciudadanos”. Apuntó que ahora el gobierno uruguayo espera “seguir trabajando con la actual gestión [de Brasil], que va a asumir el 5 de enero por los próximos cuatro años, que es todo el período de gestión nuestra hasta el final”.

En la noche del domingo, la primera llamada telefónica de otro presidente que recibió Lula tras su victoria fue la del presidente, Yamandú Orsi. Consultado sobre el diálogo que mantuvieron, Lubetkin comentó que “un elemento que pesa” es “que ellos son amigos”. En ese sentido, dijo que el contacto fue “algo muy cariñoso”, con “la reiteración de que las relaciones entre Brasil y Uruguay, relaciones de Estado, relaciones de gobierno, tienen que ser no fuertes, [sino] fuertísimas por el bien de Brasil, por el bien de nosotros, por lo que representan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de fuentes de trabajo y todo lo que nosotros sabemos”.

En la última Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Orsi y Lula mantuvieron una reunión bilateral en la que intercambiaron sobre “temas comerciales, económicos, logísticos, el tema del puente Yaguarón, los temas fronterizos, la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], la integración regional, los países del Sur global”, recordó Lubetkin. “La agenda que tenemos es muy intensa; la empezaremos a preparar en estos meses finales de esta gestión, porque seguramente el presidente Lula hará un cambio de gabinete y empezaremos a trabajar con el nuevo gabinete que él nombrará”, agregó.

El ministro confirmó que Orsi asistirá a la asunción de Lula en enero. No obstante, está previsto que ambos mandatarios se encuentren un mes antes, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se desarrollará el 4 de diciembre en Montevideo, a la que asistirán “muchos más jefes de Estado que los que están previstos en el Mercosur”, apuntó Lubektin. El canciller sostuvo que el bloque regional tiene el desafío del “ajuste y la modernización del Mercosur para ponerlo a la altura de las transformaciones económicas y comerciales que se están dando en el mundo”.

Consultado sobre cómo sigue el gobierno uruguayo las denuncias del Partido Liberal y su candidato, Flávio Bolsonaro, sobre irregularidades en el proceso electoral, Lubetkin afirmó que la posición de Uruguay es, en primer lugar, que “Brasil es una democracia muy fuerte” y “poderosa”, que, “inclusive, paró un golpe de Estado de la forma más democrática posible”, en referencia a los hechos que derivaron en la condena del expresidente Jair Bolsonaro.

En ese sentido, Lubetkin resaltó que Brasil tiene “instrumentos, como nosotros tenemos la Corte Electoral, para que este tipo de denuncias se procesen internamente y se resuelvan”. Por otro lado, señaló que a nivel internacional “es realmente impactante el nivel de reconocimiento y de saludos al presidente Lula”.

“Yo creo que el triunfo del presidente Lula nos ayuda a reforzar fuertemente la región, eso sin duda”, afirmó Lubetkin, y señaló que “era muy importante que se terminara de procesar lo de Brasil” para atender algunas “urgencias”, como la elección del nuevo secretario general de la ONU. Consideró que la “señal” del triunfo de Lula “nos ayuda, sin duda, en el juego geopolítico”, que implica el impulso de una candidatura latinoamericana para la ONU.

Olesker: se pusieron “en discusión dos modelos de desarrollo”

Desde la noche del domingo, varios integrantes del Poder Ejecutivo reaccionaron al desenlace de las elecciones. Además de Orsi, también se expresaron en redes sociales el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, así como legisladores y dirigentes del Frente Amplio (FA).

En X, Cardona felicitó “al presidente Lula y al pueblo brasileño por su lección de democracia y soberanía”. La ministra afirmó que ahora “se abre una etapa de profundización de nuestra relación industrial, energética y comercial bajo premisas compartidas de defensa de la soberanía, la integración regional y la generación de empleo de calidad”.

En diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, consideró como “una buena noticia” el triunfo de Lula, ya que su planteo es “claramente redistributivo” y pone “a la población en el centro de la discusión”.

Según Olesker, el domingo se pusieron “en discusión dos modelos de desarrollo”. Uno “más financista, menos distributivo, menos regional y menos integracionista”, y, por otro lado, “el modelo de Lula”. Sostuvo que, para la industria uruguaya, la “integración regional es muy importante” en tanto “está muy vinculada a su escala de producción” y “requiere mercados para poder vender esos productos”. “La política industrial uruguaya es altamente sensible a su integración productiva regional, con el Mercosur en general y con Brasil en particular”, agregó.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo a la diaria que, para que el Mercosur continúe avanzando en tratados de libre comercio, “también lo precisamos a Brasil, porque claramente cuando los países buscan hacer tratados es importante que esté Brasil por las dimensiones que tiene”. “Hemos tenido un buen vínculo y creo que lo podemos seguir manteniendo y aumentando en algunas cosas que son bastante importantes, como seguir ampliando socios comerciales en el resto del mundo”, señaló.

Frente Amplio: “La victoria de Lula fortalece la integración regional” En la tarde de este lunes, la Mesa Política del FA felicitó a Lula por la victoria y afirmó que “la expresión popular depositada en las urnas reafirma la vigencia de la democracia, la soberanía frente a las injerencias externas, la esperanza y el compromiso colectivo de construir un futuro de justicia social y prosperidad para toda la región”. Asimismo, la fuerza política reafirmó su compromiso con “la integración regional y la agenda bilateral, con la firme convicción de que el destino” de Brasil y Uruguay “se construye en unidad”. “La victoria de Lula fortalece la integración regional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica en favor de la soberanía y el bienestar de ambos pueblos”, manifestó el FA.

Bianchi: “Brasil no nos favorece a nosotros, Lula tampoco”

Desde la oposición, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, dijo en rueda de prensa que hasta ahora Uruguay no ha “obtenido absolutamente nada” de la “afinidad y amistad” que el gobierno mantiene con el histórico líder del PT. Según Ojeda, “Uruguay hoy necesita, como el aire, acuerdos comerciales que nos dejen poner nuestros productos en el exterior a arancel bajo –o cero–, traer inversiones importantes y conseguir créditos baratos de buena calidad”. En la misma línea, dijo que se necesita que el “Mercosur se pueda flexibilizar” y que “Uruguay pueda tener acuerdos comerciales propios”. “Más allá de quien esté en el gobierno, lo que tenemos que tratar de ponderar es el mejor interés de Uruguay”, afirmó Ojeda.

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi valoró en rueda de prensa que “funcionó la democracia”, si bien puntualizó que “sonó rara” la extensión de dos horas del horario de votación. “Brasil no nos favorece a nosotros, Lula tampoco. Cada vez que toma decisiones nos ignora porque siempre consideran que somos una provincia. Así que yo lo único que valoro de esto es que se expresa la población”, sostuvo la senadora.

Lubetkin sobre Venezuela: “Lo que deseamos” es que “se active el proceso electoral” Al margen de Brasil, Lubetkin fue consultado este lunes sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado. El canciller señaló que el gobierno uruguayo mantiene relación “tanto con quien, en este momento, hace la gestión del gobierno”, como con Machado. “Lo que deseamos” es que “se active el proceso electoral, que haya candidatos, que haya elecciones, que triunfe un candidato, que haya un tribunal, como la Corte Electoral nuestra, que lo reconozca e inmediatamente se vuelva a esa estabilidad democrática necesaria para cualquier país de la región”, afirmó Lubetkin. En ese marco, consideró que es “bienvenido que el ingreso de Corina Machado ayude a generar las condiciones para ir hacia el proceso de democratización necesario para un país tan querido como es Venezuela”.

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