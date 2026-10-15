Ministerio de Vivienda y BHU presentaron un programa destinado a hogares de ingresos medios con dificultad de ahorro

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Banco Hipotecario del Uruguay presentaron este jueves el programa “Abriendo Puertas - Primera Vivienda”, destinado a familias de ingresos medios con dificultad de ahorro. La iniciativa, que había sido adelantada por la titular del MVOT, Tamara Paseyro, la semana pasada en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, comenzará con un primer llamado para 500 hogares.

En una rueda de prensa, Paseyro dijo que el programa apunta a “familias de ingresos medios, que tienen dificultades para ahorrar, pero no para pagar una cuota”. “Lo que permite esto es poder acceder a la compra de una vivienda con un posible financiamiento de hasta el 95% del valor de la vivienda y, además, contar con un subsidio a la cuota que otorga el Ministerio de Vivienda”, señaló.

La cartera informó que desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre las personas interesadas podrán solicitar el acceso a uno de los 500 préstamos hipotecarios que otorgará el programa en una primera fase. Como indicó Paseyro, la iniciativa permitirá financiar hasta el 95% del valor del inmueble, “con un ahorro inicial del 5%” y “la posibilidad de obtener subsidios a la cuota mensual de hasta el 50%”.

Las postulaciones se harán a través de la página web institucional del programa. En caso de que las inscripciones superen el cupo disponible, se realizará un sorteo proporcional por departamento. Paseyro puntualizó que quienes eventualmente resulten sorteados luego deberán pasar por un proceso de evaluación crediticia para finalmente acceder al programa. El objetivo del gobierno para este quinquenio es alcanzar 1.600 soluciones habitacionales.

Paseyro indicó que “la vivienda la elige cada una de las personas que se postulan”. La ministra remarcó que se pedirán algunos requisitos básicos, como ser mayor de edad, no estar en el Clearing de Informes y determinado nivel de ingresos. Para familias residentes en Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa, los ingresos deberán ubicarse entre 77.000 y 146.000 pesos; para el resto del país, entre 58.000 y 146.000 pesos.

Paseyro apuntó que esto se complementa con el programa “Abriendo Puertas - Alquiler Social”, presentado días atrás. Dijo que ambas iniciativas parten de la base de que “hay hogares que tienen más dificultades para acceder a una vivienda y para permanecer en una vivienda”, y de que “esas dificultades tienen diferentes motivos”.

“Hoy es un día importante para el Ministerio de Vivienda porque ese compromiso que asumimos como gobierno de ampliar el acceso y la permanencia de los hogares en la vivienda”, expresó Paseyro.