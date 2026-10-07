Paseyro anunció que se presentará un nuevo programa con subsidios y préstamos del BHU para “facilitar el acceso a la propiedad”

La ministra de Vivienda adelantó que la iniciativa “Abriendo Puertas-Primera Vivienda” estará destinada a “hogares que tienen capacidad de pago, pero necesitan mejores condiciones para poder comprar”.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, disertó este miércoles en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, en el hotel Radisson de Montevideo. Ante otros integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Fernanda Cardona (Industria), Paseyro hizo un balance de su gestión, que empezó en abril del año pasado cuando asumió la titularidad de la cartera tras la salida de Cecilia Cairo.

Al comienzo de su intervención, la ministra abordó el “mito” de que “el problema de vivienda se resuelve haciendo casas”. “Hay que construir más viviendas, y claro que Uruguay necesita construir, [pero] lo que no podemos asumir es que todas las necesidades habitacionales se resuelven de la misma manera, ya que el rasgo básico de la sociedad actual es justamente su heterogeneidad”, afirmó.

A modo de ejemplo, mencionó el caso de una madre soltera, de Tacuarembó y con dos hijos a su cargo, que “trabaja como auxiliar administrativa” y “nunca dejó de pagar el alquiler, pero cada vez que encuentra una vivienda que le sirve se choca con lo mismo: depósito, garantía y la necesidad de un recibo que muestre que gana tres veces más de lo que cuesta el alquiler”. Así, termina “pagando más de lo que debería y, con cada contrato que vence, con una nueva mudanza”.

Según la ministra, “a esta mujer no le falta una vivienda nueva”, sino “una puerta de acceso y la posibilidad de permanecer en la vivienda”. Resaltó que no se trata de una situación excepcional ya que uno de cada tres hogares con inquilinos gasta, en promedio, el 37,6% de sus ingresos en el pago del alquiler.

“Para responder a esta realidad lanzamos recientemente el programa 'Abriendo Puertas-Alquiler'”, destacó Paseyro. Se trata de un plan dirigido a personas con capacidad de pago, pero no de ahorro, y con dificultades para acceder a una vivienda. El programa contará con viviendas públicas del MVOT y otorgará un subsidio a la cuota para familias monoparentales y “jóvenes que buscan su primera vivienda”, señaló la ministra.

“Empezamos este primer llamado con 75 unidades en Montevideo, Tacuarembó y Artigas. La meta es llegar a 2029 con 3.300 soluciones entre alquiler de vivienda pública y subsidios parciales para alquiler en el mercado privado”, resaltó.

Además, Paseyro adelantó que a mediados de este mes se lanzará un nuevo programa, denominado “Abriendo Puertas-Primera Vivienda”, en conjunto con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Su objetivo, según señaló, es “facilitar el acceso a la propiedad a hogares que tienen capacidad de pago, pero necesitan mejores condiciones para poder comprar”. “El programa combina un préstamo del Banco Hipotecario con la posibilidad de subsidio a la cuota que otorga el Ministerio de Vivienda”, apuntó.

“Con estos programas estamos cumpliendo uno de los compromisos asumidos por este gobierno y por el presidente, Yamandú Orsi, en el primer Consejo de Ministros”, en el sentido de “ampliar la forma y acceso a la vivienda”, dado que “alquilar, comprar, construir o mejorar una vivienda existente son respuestas diferentes para necesidades diferentes”, expresó. Y retornó al “mito” del inicio de su intervención: “El dato relevante no es cuántas viviendas producimos, sino cuántos hogares logran resolver su necesidad habitacional”.

“Año récord” de viviendas promovidas

Por otra parte, con respecto al régimen de vivienda promovida, Paseyro señaló que 2025 “fue un año récord”. “Ingresaron 326 proyectos, que representan 15.281 viviendas, el mayor volumen anual desde la creación del régimen y un 32% más de proyectos que en 2024”, apuntó.

Mencionó que el 60% de estos proyectos son de hasta 20 viviendas. Apuntó, además, que Montevideo “pasó a representar aproximadamente la mitad” de las inversiones, por debajo del promedio histórico de 75%, por lo que “estamos viendo una mayor participación de emprendimientos de menor escala y una distribución que empieza a distribuirse más en todo el territorio”.

“Seguimos impulsando entonces el régimen de vivienda promovida, y trabajando junto al Ministerio de Economía y Finanzas para orientar los incentivos fiscales hacia áreas centrales con acceso a servicios”, añadió Paseyro.