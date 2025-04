La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, le presentó este jueves la renuncia a la titularidad de la cartera al presidente Yamandú Orsi, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia. Este viernes se concretarán los pasos formales de la decisión.

Cairo presentó su renuncia previo a que Orsi hable en el acto central por el bicentenario del desembarco de los 33 Orientales en Soriano, donde se esperaba que se refiriera al tema.

La ministra admitió en el programa La pecera, luego de que se presentara un informe al respecto, que su casa, en Pajas Blancas, no está regularizada ante Catastro y adeuda impuestos desde 2010.

Ese mismo día, Cairo dio una conferencia de prensa desde su casa, donde mostró el terreno y las viviendas construidas y aseguró que no renunciaría a su cargo.

Distintos actores políticos de la oposición exigieron su renuncia y advirtieron que promoverían una interpelación.

Según pudo saber la diaria, Cairo volvería al Parlamento, a la Cámara de Diputados. La dirigente del Movimiento de Participación Popular fue electa para ambas cámaras y renunció al Senado.

Cairo: “Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo”

“No estamos en esta lucha por los cargos”, comienza Cairo su mensaje en redes sociales en el que confirmó la renuncia. “Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no. Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado”.

“Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos”, termina Cairo.

MPP tras renuncia de Cairo: “Los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida”

En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece la ahora exministra, publicó también este viernes un mensaje tras la renuncia. “Cecilia seguirá militando, como siempre, por transformar la vida de las y los más jodidos de este país. A su lado, bien de cerca, con los pies en el barro, poniendo el cuerpo, ayudando a mujeres solteras a levantar sus techos. Porque los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida. Porque no creemos en la 'clase política' y somos parte del pueblo representando al pueblo”, escribieron.