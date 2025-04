La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, brindó una rueda de prensa este martes, luego de que se difundiera, en un informe de La Pecera, que su casa no está regularizada ante Catastro y que debe impuestos desde 2010. La jerarca afirmó que ya tomó la decisión de regularizar la situación y pagar lo adeudado y aseguró que en ningún momento puso sobre la mesa la posibilidad de renunciar ni puso el cargo a disposición: “Yo no cometí ningún delito, tengo una deuda y la voy a pagar”.

Consultada sobre si habló con el presidente, Yamandú Orsi, sobre la situación, respondió que sí, y contó que el mandatario le dijo: “Bueno, vas a tener que solucionar”. “Asumo las responsabilidades, hoy soy ministra de Vivienda y como ella voy a resolver lo que hay que resolver”, enfatizó Cairo.

La ministra agradeció al periodista Ignacio Álvarez, que difundió el caso, porque hasta que la llamó no había “dimensionado” que estaba en situación de irregularidad: “Cuando me llamó, me parecía de lo más natural lo que me había pasado”, aseguró.

Consultada sobre por qué no regularizó la situación de su vivienda antes, dijo que es “una gran pregunta”, pero que tuvo “muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida”. “Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda, porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar”, analizó.

“Ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra de Vivienda, que a veces me olvido, tengo que regularizar esto. Tomé la decisión de que no voy a esperar; ya los compañeros están en eso, ya me consiguieron arquitectos porque por suerte hay una red de gente que me quiere y esa red de gente me va a ayudar porque, obviamente, eso tiene un costo y veré si además tengo que sacar un préstamo, porque no sé ni cuánto es”, añadió Cairo, e hizo hincapié en que esto implica “regularizar las construcciones”, porque el terreno es suyo: “No le robé a nadie”.

Sobre el pedido de renuncia de algunos actores de la oposición, Cairo afirmó que ya está “acostumbrada” a que “en política estas cosas pasen”, pero consideró que de estar en el lugar de la oposición no “hubiera sido tan cruda”. “Seguramente en política hay un montón que tienen deudas y van a tener que regularizar; hay que acostumbrarse a eso”, aseveró.